Janka Kordiaková je jednou z najúspešnejších slovenských fitnessiek. Vrcholový šport ju naučil vytrvalosti, pevnej vôli, disciplíne, presnosti ale aj opatrnosti. No aj tak sa stala obeťou podvodu. O peniaze ju mala obrať žena, ktorú považovala za kamarátku. Z účtu jej mala stiahnuť 15-tisíc eur.

Dlhoročné úspechy na svetových súťažných pódiách vystriedalo obrovské sklamanie z niekoľkoročného kamarátstva, ktoré skončilo podvodom! Fitnessku Janku Kordiakovú (49) z Košíc, rodáčku z Lipian (okres Sabinov) mala obrať o tisíce eur osoba, ktorej dôverovala.

Všetko sa to začalo na jednej z mnohých podujatí, ktoré organizuje táto držiteľka viacerých svetových prestížnych titulov - okrem iného získala prvé miesto na súťaži Fitness Olympia Sports Models, 3. miesta Fitness Olympia Bikini Divas USA , je víťazkou Miss Universe Natural Sports Model.

Na jednu z jej akcií zavítala aj finančná poradkyňa Milada Ráchel (44), ktorá jej ponúkla pomoc pri vybavovaní hypotéky pri kúpe bytu a refinancovaní úveru. “Ja som si v živote nezobrala pôžičku, ani nikdy nekúpila tovar na splátky. Mala som však trvalú prácu, tak som sa odhodlala na kúpu bytu na hypotéku, keď dovtedy som bývala iba v podnájme ako samoživiteľka so synom. Čert vedel, že ona ma podvedie,” opisuje začiatky svojho príbehu.

Niekoľkoročné kamarátstvo skončilo v troskách. Fitnesska Janka zostala podvedená a ľahšia o 15-tisíc eur, Milada Ráchel zas vo výkone trestu. Zdroj: archív J. K.

Nenapadlo jej preverovať minulosť finančnej poradkyne, ktorá pracovala pre viacero spoločností. “Išla som mnou do banky, kde ju všetci poznali. A nie v jednej. Preto mi nenapadlo o nej pochybovať. Všetko vybavila, bola aj pri podpise zmluvy, vybavila podklady na katastri. Boli sme so synom v úžase, že akú máme skvelú poradkyňu, ktorá sa o nás stará,” dodáva.

Časom sa ženy skamarátili. “Prejavovala mi svoju priazeň, zaujímala sa vždy o mňa. Získala si moju dôveru až tak, že som ju pozývala nielen na akcie, ktoré som organizovala, ale aj na súkromné rodinné oslavy,” opisuje športovkyňa. To, že niečo nie je v poriadku, zistila až po dlhých mesiacoch, keď jej zrazu pred rokom v marci zavolala riaditeľka spoločnosti, kde mala uzavretú zmluvu o poistke: “Povedala mi, že prešetrujú všetky zmluvy, ktoré urobila Milada na svojho manžela a že ja tam mám tiež niekoľko zmlúv. Pritom ja som uzavrela iba jednu životnú poistku.Ona za mojim chrbtom uzavrela na mňa, môjho syna, nevestu a ešte aj na môjho malého vnúčika poistku pre prípad smrti.”

Následnu ju začali bombardovať nebankové inštitúcie s tým, že dlhuje na splátkach za pôžičky a už sa hlásili aj exekútori: “Išla som na ňu podať trestné oznámenie. Na polícii mi povedali, že nie som prvá. Ešte ma požiadali, aby som jej nič zatiaľ neprezradila a mám s ňou komunikovať, akoby sa nič nestalo.” V tej chvíli bola aj vďačná za pandémiu, že sa nemohli stretávať. “Keďže nám vybavovala finančné záležitosti, prekopírovala si naše občianske preukazy,” vysvetľuje fitnesska spôsob, ako sa jej bývalá kamarátka dostala k ich údajom.

Podpísala sa ich menom, na všetkých zmluvách uviedla vymyslený mejl, telefónne číslo udala svoje. Mejlové výzvy teda išli na neexistujúce adresy, telefonicky bola o všetkom informovaná ona a splátky do istého času platila. Lenže prestala, keď sa vlani v lete priblížil jej čas nástupu do výkonu trestu za predchádzajúce skutky, o čom Kordiaková netušila: “Zneužila údaje desiatok ľudí, brala si na nich pôžičky. Je zarážajúce, že ju finančné spoločnosti zamestnávali. To si nepreverovali jej bezúhonnosť?”

Najhoršie precitnutie však prišlo po tom, ako jej kamarátka skončila v base. Zistila totiž, že v čase, keď sa jej usmievala Milada do tváre, jej vzala z účtu 15-tisíc eur, ktoré boli určené na refinancovanie úveru. Teraz tie peniaze musí Janka splácať dvojmo. Pre športovkyňu ide o obrovskú sumu. Je totiž samoživiteľkou, sama vychovávala svojho syna, z priemerného učiteľského platu mu financovala štúdium. “Z úžasnej kamarátky sa stala moja nočná mora,” uzavrela so slzami v očiach.

Vlani v decembri polícia vzniesla Milade Ráchel obvinenie pre pokračujúci zločin podvodu a pokračujúci zločin úverového podvodu a prečin sprenevery. V prípade figuruje okolo 50 poškodených.

