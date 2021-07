Nepochopiteľná tragédia! Pred pár dňami sa sedemnásťročný Banskoštiavničan Martin rozhodol ukončiť svoj život. Samovraždu mladého, vždy usmiateho stredoškoláka a futbalistu nikto nechápe, on sám vraj dôvod nevysvetlil. Podľa niektorých náznakov by však za tým údajne mohli byť aj problémy v škole.

Zatiaľ je isté, že Martin mal v noci odísť z domu a zanechať list na rozlúčku. Rodičia okamžite kontaktovali políciu. A už od skorých ranných hodín sa začalo v Banskej Štiavnici rozsiahle pátranie. „Chlapca sme hľadali na zemi, ale aj zo vzduchu. Nad Banskou Štiavnicou lietal policajný vrtuľník a drony s termovíziou. Pátracia akcia sa, žiaľ, napriek obrovskej snahe všetkých policajtov, záchranárov, hasičov a dobrovoľníkov skončila neúspešne. Chlapca sme síce napokon našli, ale už mŕtveho,“ informovala polícia ešte v deň tragédie s tým, že pre citlivosť prípadu nebude poskytovať viac informácií.

Konanie mladíka si nedokážu vysvetliť ani jeho blízki. Či išlo o skrat, alebo sa na to pripravoval už dlhšie, zostáva záhadou. Niektorí to však pripisujú istým problémom v škole. „Viem, že tam niečo bolo, ale netrúfam si tvrdiť, že by práve to mohlo byť príčinou. Ťažko povedať... Spomínam naňho ako na večne usmiateho a dobrosrdečného chlapca, šikovného futbalistu, ktorý sa svojej záľube venoval naplno,“ povedal chlapcov kamarát s tým, že Martin svoje rozhodnutie neobjasnil ani v poslednom liste.

Prečo deti vôbec rozmýšľajú o samovražde? Viac na ďalšej strane!