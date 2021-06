Polícia prijala na linke 158 oznámenie o páde dieťaťa v stredu krátko po 18.00 h. "Všetky záchranné zložky sa okamžite dostavili na miesto. Aj napriek snahe záchranárov sa maloletú osobu nepodarilo zachrániť," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková..

Išlo o 12-ročného chlapca. Vo štvrtok celý deň horela na mieste, kam chlapec spadol, sviečka. Okoloidúci aj psíčkari sa pristavovali a ľutovali stratu mladého života. Nikto však nevedel, čo sa vlastne stalo, len to, že o život prišiel školák.

V tejto súvislosti začal vyšetrovateľ piateho bratislavského okresu trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Ďalšie okolnosti tejto tragédie sú podľa Martiniakovej v súčasnosti v štádiu objasňovania.

Zásah zdravotných záchranárov na mieste udalosti potvrdila pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. "Tých sme vyslali na pomoc dieťaťu. Vzhľadom na citlivosť prípadu a fakt, že ide o maloletú osobu, však viac informácií neposkytneme," uviedla.

Na začiatku júna tragicky prišli o život dve 13-ročné dievčatá, ktoré v Devínskej Novej Vsi zrazil vlak, keď si chceli spraviť fotografiu na trati. Čo sa to deje?

„Psychická záťaž žiakov aj učiteľov bola počas pandémie taká silná, že to ovplyvnilo aj správanie mnohých z nich,“ vysvetľuje skúsený psychológ Miron Zelina, podľa ktorého by teraz školy mali viac, ako predtým sledovať psychické zdravie žiakov. „Na väčších školách by mali mať školského psychológa, ale aj učitelia a výchovní poradcovia by sa mali zaujímať o psychické zdravie detí a pomáhať im, ak treba. Najohrozenejšie sú práve deti v pubertálnom veku,“ dodal psychológ.

Podľa psychoterapeuta Martina Zikmunda u detí je problém v tom, že nemajú ešte dostatočne rozvinuté mechanizmy pre reguláciu emócií. Tie sa naplno rozvíjajú až medzi 15. a 21. rokom. To je tiež dôvod, prečo je v niektorých krajinách plná trestno právna zodpovednosť až od 21. roku.

„Pre deti sú ich emócie výrazne intenzívnejšie, ako pre dospelých. To sa týka aj ich utrpenia. Pri silnom utrpení potom samovražda nielen pre dieťa môže vyzerať ako prijateľné a niekedy dokonca ako jediné možné východisko,“ hovorí psychoterapeut.

