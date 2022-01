Zbúrajú rodinný dom, v ktorom plánovali svoje šťastie a aj naposledy vydýchli zavraždený novinár Ján Kuciak († 27) a jeho snúbenica Martina Kušnírová († 27). So zemou zrovnajú aj letnú kuchyňu, v ktorej vrah striehol na svojej obete. Na pozemku vo Veľkej Mači (okres Galanta) vyrastie pamätník.

Pamätník slobody slova bude pripomínať tragický osud Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorých zastrelili 21. februára 2018. Vrahovia ich chceli umlčať a zabrániť v ďalšej investigatívnej práci novinára.

"Už je to definitívne rozhodnutie. Mne je to na jednej strane veľmi ľúto, najmä ak si spomeniem, koľko sa tam Janko nadrel, keď domček svojpomocne rekonštruoval. Na druhej strane mám stále pred očami naše deti, ako tam ležali v kaluži krvi," vraví so slzami v očiach mama zavraždenej archeologičky Zlatica Kušnírová (57). Prispôsobila sa želaniu rodičov Jána, s ktorými má veľmi dobrý vzťah a udržiavajú si ho aj po tragédii.

Rodičia a súrodenci zavraždeného páru nevynechajú žiadny súd s vrahmi svojich detí. Zdroj: Jaroslav Novák

Majetok zosnulej dvojice už prešiel dedičským konaním, boli vyrovnané všetky finančné záležitosti s nehnuteľnosťou. "Trnavský samosprávny kraj už vyhlásil výtvarno-architektonickú súťaž na návrh pamätníka," dodáva Kušnírová. Pamätník má byť symbolom túžby dvoch mladých ľudí po spravodlivosti a pravde. Župa bude financovať celú súťaž, prípravu projektu, výstavbu víťazného návrhu a následne aj správu a údržbu diela. Cieľom je vytvoriť pietne miesto a zastrešuje ju Inštitút Slovenskej komory architektov. "Zámerom je pripomínať, uchovávať a podnecovať ľudí k diskusiám s patričnou úctou," uvádza vyhlasovateľ súťaže.

Lehota na predkladanie ponúk je do začiatku apríla, víťaz by mal byť známy začiatkom mája. Návrhy bude posudzovať deväťčlenná porota. Tá je zložená zo šiestich odborníkov v oblasti architektúry a výtvarného umenia, župana, otca zosnulého Jána a brata zosnulej Martiny. S búraním sa začne po ukončení súťaže. Na rodinný dom, garáž a všetky hospodárske objekty je pripravený projekt búracích prác na žiadosť pozostalých.

.„Slobodu a demokraciu považujem za najdôležitejšie hodnoty našej spoločnosti. Za ich obranu zaplatili pred štyrmi rokmi dvaja mladí ľudia tú najvyššiu cenu. Preto sme sa podujali vytvoriť na mieste, kde Ján a Martina plánovali svoj spoločný život, pietne miesto. Želám si, aby nám i budúcim generáciám pripomínalo ich odkaz, odhodlanie a obetu,“ uviedol župan Jozef Viskupič.

Ján Kuciak pochádzal z obce Štiavnik (okres Bytča), Martina Kušnírová z Gregoroviec (okres Prešov). Spoznali sa počas vysokoškolských štúdií. Plánovali spoločnú budúcnosť, kúpili si starší domček vo Veľkej Mači, vzali si naň hypotéku a svojpomocne ho rekonštruovali. Boli zasnúbení, v máji 2019 sa mali brať, na svadbu už mali všetko nachystané. V ten týždeň, keď ich zastrelili, mali absolvovať náboženskú náuku. Preto ich rodičia nepanikárili, keď sa im od štvrtka tri dni neozývali. Políciu zalarmovala Zlatica v nedeľu večer, mŕtvoly objavila policajná hliadka.

Z ich vraždy boli právoplatne uznaní vinnými strelec Miroslav Marček, jeho šofér Tomáš Szabó a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó. Políciou označovaných objednávateľov - podnikateľa Mariána Kočnera a jeho volavku Alenu Zsuzsovú pezinský špecializovaný súd oslobodil. No jeho rozsudok v oslobodzovacej časti zrušil Najvyšší súd a vrátil vec na nové konanie.

