Aj keď preferujete iné druhy ovocia alebo zeleniny, dôležité je mať ich na tanieri pravidelne. „Základom jedálnička, ktorý zodpovedá zásadám zdravej výživy, je konzumácia aspoň piatich dávok čerstvého ovocia a zeleniny denne, zdôrazňuje hovorí odborníčka na výživu doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. a dodáva: „Ide o cenný zdroj vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a zložiek s ochrannými účinkami pre ľudský organizmus, ako sú polyfenoly, flavonoidy či karotenotidy.“

Jablká namiesto cukroviniek

Vedeli ste, že v Kauflande počas celého roka nájdete viac ako 320 druhov ovocia a zeleniny? Vďaka tomu nemusí byť zdravé stravovanie vôbec zložité. Inšpiráciou pre košických zákazníkov môže byť aj prekvapenie, ktoré ich počas celého dnešného dňa čaká na predajni na Popradskej ulici. Namiesto obvyklých sladkostí a žuvačiek sa pri pokladniach nachádzajú šťavnaté slovenské jablká. Projekt s názvom Kaufland za zdravú výživu aj touto cestou upozorňuje na jej dôležitosť.

„Ako zodpovedná spoločnosť sa dlhodobo zaujímame a zasadzujeme za vyvážené stravovanie, preto našim zákazníkom ponúkame čoraz viac zdravých a čerstvých potravín. Zároveň podnikáme množstvo krokov vo vzdelávaní detí v tejto oblasti, aby si pozitívny vzťah k strave i pohybu budovali už od najútlejšieho veku,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca Kaufland Slovensko.

Budovanie správnych návykov začína už v detstve

„Ovocie či zelenina by nemali chýbať v desiatových balíčkoch našich školákov. Je dôležité viesť deti k ich každodennej konzumácii,“ potvrdzuje MUDr. Babinská. S týmto cieľom Kaufland už štvrtý rok po sebe realizuje projekt Čerstvé hlavičky, do ktorého sa najnovšie okrem základných škôl zapojili aj škôlky. Deťom tak počas celého školského roka zadarmo venuje 130 000 kilogramov ovocia a zeleniny. Spoločnosť tiež spolupracuje s občianskym združením Skutočne zdravá škola, ktoré podporuje vo viacerých aktivitách, zameraných na zmenu stravovacích návykov u detí.

K zdravej životospráve však okrem vyváženej stravy patrí aj dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, a to v každom veku. Aby sa mladí opäť trochu rozhýbali, Kaufland v roku 2022 vybudoval 5 športovo-oddychových areálov K Park po celom Slovensku a ďalšie 2 ešte pribudnú v Dolnom Kubíne a Bratislave. Po obrovskom záujme verejnosti reťazec rovno vyhlásil 2. ročník súťaže, do ktorej sa môžete do 5. októbra zapojiť aj vy.

Miesto pre vaše zdravšie nákupy

Stravovať sa zdravo však neznamená konzumovať iba ovocie a zeleninu. Váš tanier by mal obsahovať čo najviac prirodzených potravín v podobe strukovín, orechov, kvalitných mliečnych výrobkov i mäsa, ktoré nájdete v rámci širokej ponuky v Kauflande.

„Výskumy preukazujú, že by sme mali venovať väčšiu pozornosť výberu potravín, napríklad uprednostňovať celozrnné druhy chleba a cereálií alebo obmedzovať potraviny s vysokým obsahom cukru, soli a živočíšnych tukov. Prospešné je, ak si čo najviac pripravujeme stravu z čerstvých surovín,“ dodáva na záver odborníčka. Kaufland snahu svojich zákazníkov o lepšiu životosprávu podporuje nielen celoročnou širokou ponukou kvalitných potravín, ale tiež jasným zameraním sa na zdravú výživu.