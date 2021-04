Zvažujete aj vy rovnaké rozhodnutie? Pozrite si 5 skvelých výhod tejto legislatívnej novinky:



Väčšia sloboda. Už nebudete viac odkázaný obedovať či kupovať potraviny iba tam, kde akceptujú stravné lístky. Platiť budete už peniazmi, ktoré, na rozdiel od gastrolístka, akceptujú všade. A navyše, kupovať potraviny budete môcť dokonca už aj online.



Neobmedzená platnosť. Ako viete, platnosť stravných lístkov je časovo obmedzená. Ak ich nestihnete minúť včas, jednoducho prepadnú. S finančným príspevkom sa to stať nemôže. Stravné vyplatené v peniazoch nie je časovo limitované a dá sa tak minúť vtedy, keď to človek potrebuje.



Obed sa nepredraží. Ak platíte stravným lístkom, rozdiel v cene nevydávajú, čím sa obed zbytočne predraží. S peňažným príspevkom na stravu sa to stať nemôže, lebo peniazmi či platobnou kartou zaplatíte vždy presnú cenu.



Peňaženka sa stenčí o pár zbytočností. Ak tiež nosíte v peňaženke kopec vecí navyše, medzi nimi aj stravné lístky či gastrokartu, toto oceníte. Voľbou peňažného príspevku na stravu už totiž kvôli jedlu nemusíte v peňaženke nosiť nič navyše. Za obed či nákup potravín totiž zaplatíte hotovosťou alebo platobnou kartou. Dokonca sa môžete zaobísť bez peňaženky aj úplne. Tým, že budete dostávať hotovosť alebo peniaze na účet, platiť budete môcť aj mobilom.



Namiesto zrážky z platu peniaze navyše. Zamestnanci na svoje stravné lístky prispievajú v prípade, ak ich plnej výške neuhrádza zamestnávateľ. Ak je to aj váš prípad, s peňažným príspevkom na stravu vám na stravu z platu už nebudú nič strhávať. Naopak, vyplatia vám ho navyše k platu.



Možnosť zvoliť si peňažný príspevok na stravovanie je výlučne vašou voľbou. Využite ju! O to viac, že ďalšiu budete môcť podľa zákona urobiť až po 12 mesiacoch!



Ilustračné foto Zdroj: SAMO