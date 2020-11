Viditeľne sa prejavuje na koži ostro ohraničenými zapálenými červenými ložiskami alebo mapovitými rozsiahlymi plochami pokrytými suchými striebristými šupinami. Táto choroba na Slovensku trápi približne 200 000 ľudí. Od detstva s ňou bojuje aj pacientka Zuzana. Takto rozpráva o svojom živote.

Ťažké detstvo

„Keďže som so psoriázou bojovala od 3 rokov, tak mi zasahovala do života vo všetkých jeho sférach a etapách. Ako dieťa som sa stretávala s nepríjemnými pohľadmi a komentármi, ktoré zraňovali moje už aj tak nízke sebavedomie,“ hovorí na úvod Zuzana a potvrdzuje tak štatistiku, podľa ktorej až neuveriteľných 84 % ľudí so psoriázou zažije nejakú formu diskriminácie alebo poníženia. A to aj napriek tomu, že psoriáza nie je infekčná a nedá sa ňou nakaziť. Zuzana si v detstve zažila ťažké obdobia, keď kvôli každoročne sa opakujúcim hospitalizáciám a kúpeľným pobytom trvajúcim od 4 do 8 týždňov zažívala časté odlúčenia od rodiny a kamarátov. „Bolo to pre mňa, ako pre dieťa, dosť traumatizujúce. Prvýkrát som bola hospitalizovaná už ako 5-ročná a do dospelosti som absolvovala pobyt v nemocnici viac ako 25-krát. Ďalších 36-krát som bola v kúpeľoch,“ približuje Zuzana.

Zhoršenie stavu

Ani časté hospitalizácie však nepomohli a Zuzane sa stav počas puberty a vysokej školy ešte výraznejšie zhoršil. „Skončila som s generalizovanou formou psoriázy na takmer 80 % povrchu tela a s postihnutím kĺbov. Ťažko sa mi opisuje, ako sa s touto diagnózou žije. Takýto život je extrémne traumatizujúci a náročný, či mentálne, fyzicky, ale aj ekonomicky. Možnosť zamestnať sa s ťažkou formou psoriázy je fakticky nereálna, lebo ktorý zamestnávateľ by toleroval časté a dlhšie absencie kvôli zdravotnému stavu? Dlhodobo som bola z mojej situácie nešťastná, vyčerpaná, nepociťovala som radosť zo života a moju budúcnosť som videla veľmi depresívne, nakoľko v mojom prípade nejaké plány na rodinu, kariéru, či cestovanie stroskotali na zlom zdravotnom stave,“ dodáva Zuzana.

Ilustračné foto. Zdroj: Derma

Psychická záťaž psoriázy je podľa odborníkov porovnateľná so záťažou spôsobenou inými chronickými chorobami, ako sú rakovina, srdcové ochorenia, cukrovka a depresia. Podľa prieskumu viac ako polovica pacientov uvádza, že psoriáza narúša ich radosť zo života. Potvrdzuje to aj Zuzana: „Keď zažívate každý deň bolesť, ako keby ste mali celú pokožku dorezanú žiletkami, k tomu máte zápal kože, ktorý spôsobuje zimnicu, olupovanie ohromného množstva odumretej kože, je to nesmierne ubíjajúce. V najhorších fázach ochoreniach som sa v priemere 8 hodín denne venovala ošetrovaniu mojej pokožky a spávala som od vyčerpania viac ako 12 hodín. O plnohodnotnom osobnom živote som mohla len snívať. Jednoducho, to nebol normálny život, ale utrpenie.“ V tých najťažších chvíľach Zuzane najviac pomohla rodina a zopár najbližších priateľov.

Výhra nad psoriázou

Aj pre Zuzanu však svitla nádej v podobe účinnej biologickej liečby. Vďaka nej už dnes nie je dôvod na to, aby sa ľudia postihnutí psoriázou museli so svojím stavom zmieriť a trpieť ho. Hoci sa psoriáza nedá úplne vyliečiť, dá sa úspešne liečiť tak, aby pacienti mohli dlhodobo žiť bez viditeľných prejavov tohto ochorenia. Biologická liečba je moderná a efektívna liečba, ktorú umožnil pokrok biomedicínskych vied a technológií. „Pri psoriáze dochádza k narušenej obnove buniek kože. Bunky kože sa sedemkrát rýchlejšie množia, ale nedozrievajú tak, ako u zdravého človeka. Je to preto, lebo v koži sa tvorí priveľa prozápalových bielkovín, ktoré spúšťajú a udržiavajú zápalový proces. Biologická liečba funguje tak, že sa na tieto bielkoviny naviaže a blokuje ich aktivitu. To znamená, že zápal sa zastaví a kožné bunky sa prestanú abnormálne rýchlo obmieňať,“ hovorí profesor MUDr. Juraj Péč, CSc., dermatovenerológ a prednosta Dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.

Biologická liečba pomohla Zuzane celoživotný boj so psoriázou vyhrať v priebehu pár týždňov. „Po absolvovaní viacerých možností liečby psoriázy a po opakovaných odporúčaniach odborníkov v oblasti dermatológie som sa rozhodla, že začnem túto liečbu užívať. Liečba mi zabrala rýchlo a na 100 %. Asi do dvoch mesiacov som bola bez viditeľných prejavov psoriázy. Naozaj to pre mňa bolo vykúpenie a akési znovuzrodenie. Liečba mi dala šancu plnohodnotne žiť a fungovať normálne v zamestnaní aj v osobnom živote,“ hovorí Zuzana.

Biologická liečba psoriázy na Slovensku

Podľa štatistiky je na Slovensku približne 20 000 pacientov, ktorí majú stredne ťažkú alebo ťažkú formu psoriázy a sú vhodnými adeptami na biologickú liečbu. Napriek tomu sa ňou lieči zatiaľ iba 2 500 Slovákov. Od minulého roka je však táto liečba pre pacientov oveľa prístupnejšia. Donedávna ju totiž mohli predpisovať iba špecializovaní kožní lekári z desiatich dermatovenerologických pracovísk na Slovensku. No v súčasnosti biologickú liečbu môže pacientovi predpísať už každý dermatovenerológ. Biologická liečba sa môže začať u pacientov, u ktorých neúčinkovala systémová tabletková liečba, alebo ju pacienti netolerovali. Podáva sa podkožne, jej podávanie je jednoduché a pohodlné pre lekára aj pacienta, zvládnu to dospelí pacienti každej vekovej kategórie.

Dnes už pacient všetky potrebné informácie o psoriáze a o možnostiach jej liečby získa napríklad aj na stránke www.derma.sk. Nájde tu tiež zoznam odborníkov, s ktorými môže konzultovať možnosti svojej liečby, či návod, ako sa pripraviť na stretnutie s lekárom. Najmä príprava pacienta na rozhovor s dermatológom je dôležitá. Vďaka nej sa totiž ošetrujúci lekár dozvie všetky potrebné informácie k nasadeniu čo najefektívnejšej liečby.