Výstavba z ľahkej oceľovej konštrukcie Pinnacle je rýchla, efektívna, a tak už v septembri by mala žiakom slúžiť energeticky úsporná, ekologická škola.

V budove bude sedem základných kmeňových tried, dve odborné učebne a telocvičňa pre 500 ľudí. Projekt je financovaný z európskych fondov. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť DÚHA a.s. , ktorá stavbu realizuje z konštrukcie vyrobenej z ľahkej pozinkovanej ocele. Vďaka tejto technológii je výstavba časovo menej náročná oproti výstavbe murovanej stavby. Projekt bude energeticky úsporný, bude vybavený solárnymi panelmi, vnútornou rekuperáciou vzduchu. Zdravotnú nezávadnosť posilní aj skutočnosť, že v tomto type stavby nehrozí pleseň a rovnako je minimalizovaná možnosť vplyvu prírodných katastrof či požiarov.

Ilustračné foto Zdroj: DÚHA, a.s.

„Tento projekt považujem za dôležitý míľnik v klasickom stavebníctve na Slovensku pre inovatívny a rýchly spôsob montáže, a to aj v nepriaznivom počasí. Konštrukcia bola postavená do dvoch mesiacov aktívnej montáže. Ide o suchý proces výstavby, montážou panelových stien vytvoríme objekt, ktorý sa následne vyplní izoláciou (zateplením), pokračuje sa opláštením. Projekt je vybavený aj fotovoltikou a vykurovanie bude zabezpečené pomocou tepelného čerpadla,“ vysvetľuje manažér pre montáž oceľových konštrukcií Dúha a.s. Marco Hochel.



Takéto stavebné riešenie je možné využiť na stavby až do výšky desať poschodí. Systém je vhodný na stavbu domov, bytov, administratívnych či priemyselných stavieb, ale i hotelov, nemocníc a škôl. Rovnako je ideálnou voľbou na dostavby chýbajúcich priestorov materských škôl, na ktoré je možné žiadať o eurofondy z plánu obnovy. Konštrukcia sa môže využívať aj ako nadstavba na existujúcu stavbu práve vďaka svojej nízkej váhe.

Základným materiálom konštrukcie je za studena valcovaná oceľ, ktorá je odolná voči požiaru, nešíri oheň a pri požiari má dlhodobo stály tvar bez deformácií, čím zvyšuje bezpečnosť v prípade vzniku požiaru (viac času na evakuáciu). Takto zhotovená stavba môže mať rôzne druhy opláštenia. Zároveň je možné použitie ohňu vzdornej izolácie medzi jednotlivé profily, ktoré zároveň zvyšujú zvukovú nepriezvučnosť ako aj zvykovú pohltivosť.

Výstavba budovy z ľahkej kovovej konštrukcie Pinnacle je rýchlejšia, šetrí čas a tým aj peniaze. Nie sú potrebné technologické prestávky (napr. zretie betónu, lepidla a pod.) Spájanie jednotlivých konštrukcií do väčších celkov prostredníctvom samorezných skrutiek je jednoduché a takáto výstavba negeneruje takmer žiaden prebytočný odpad, nakoľko celá konštrukcia je vyrobená presne podľa projektu.



Základná konštrukcia celej stavby je kovová a nehrozí jej poškodenie termitmi, ako je to pri drevostavbách. Nakoľko oceľ je plnohodnotne odolná voči plesniam, vo vnútri oceľovej konštrukcie nedochádza k tvorbe plesní ako napríklad pri drevených konštrukciách, ktoré následne spôsobujú mnohé komplikácie a zdravotné problémy. Profily sú vyrábané z pozinkovanej ocele, takže aj zdravie samotných profilov (hrdza) nie je ohrozené. Základný materiál, za studena valcovaná oceľ, je 100% recyklovateľný materiál, ktorý nezaťažuje životné prostredie a je základom ekologickej a trvácnej konštrukcie.

O spoločnosti Dúha a.s.: Spoločnosť DÚHA a.s. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1994. Počas uplynulých rokov rozširovala svoje pôsobenie na rôzne stavebné činnosti. Dnes pôsobí v prevádzkovaní ekologických stavieb, geodetických a geologických prác, stavebných, inžinierskych a investičných projektov. V súčasnosti spoločnosť Dúha, a.s. spolupracuje so silnými partnermi, slovenskými aj zahraničnými spoločnosťami napríklad na výstavbe pozemných stavieb, na razení tunelov či na projekte integrovanej koľajovej dopravy.