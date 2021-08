Doba skladacia

Hlavnými ťahákmi sú skladateľné novinky Samsung Galaxy Z Fold3 5G a Galaxy Z Flip3 5G. Benefitom pri tejto konštrukcii sú kompaktné rozmery a v prípade potreby dvojnásobná obrazovka. Ide už o tretiu generáciu smartfónov s ohybným sklom a výrobca pri ich navrhovaní vypočul svojich zákazníkov. Telefóny dostali zvýšenú odolnosť voči vode a telo je vyrobené z najtvrdšieho hliníka. Aby ste sa nemuseli obávať ani poškriabania displeja, Samsung použil najlepšie krycie sklo. Úpravami prešiel aj pánt, ktorý zabezpečuje skladanie oboch smartfónov. Pomáha odpudzovať prach a ďalšie drobné čiastočky a takisto posilňuje dlhodobú odolnosť. Novinky disponujú obnovovacou frekvenciou displeja 120 Hz a Z Fold3 5G aj podporou pera S Pen, ktoré si môžete zadovážiť v dvoch verziách. Galaxy Z Fold3 5G bude na Slovensku dostupný v čiernej, zelenej a striebornej farbe a dvomi pamäťovými verziami 256 a 512 GB, Galaxy Z Flip3 5G v čiernej, zelenej, fialovej a krémovej farbe so 128 GB pamäťou.

Ilustračné foto Zdroj: Samsung

Môžete ich mať výhodnejšie

Predobjednajte si Z Flip3 5G alebo Galaxy Z Fold3 5G a získajte prémiovú službu Galaxy Z Premier Service na jeden rok a výhodný výkup vášho starého telefónu do výšky až 1 000 €. Ku Galaxy Z Fold3 5G navyše môžete získať aj flipové puzdro s dotykovým perom spolu s 25 W napájacím adaptérom. Akcia platí do 26. 8. 2021 alebo do vyčerpania bonusov. Kompletné pravidlá a informácie sú uvedené na stránke www.samsung.sk.

Pohodlné slúchadlá so špičkovým zvukom

K telefónom z radu Galaxy Z patria aj nové slúchadlá Galaxy Buds2, ktoré je možné pohodlne používať celý deň, a navyše ponúkajú vynikajúcu kvalitu zvuku. Dynamické dvojpásmové membrány verne reprodukujú dunivé basy aj krištáľovo čisté výšky, technológia ANC, čiže aktívne tlmenie hluku, vám do uší neprepustí ani hlások, ak ho počuť nechcete. Pokiaľ naopak okolie počuť chcete, stačí tlmenie nastaviť v troch možných stupňoch alebo ho úplne vypnúť. Ďalšou výhodou je čistejší hlasový prenos pri telefónnych hovoroch, na ktorom má zásluhu predovšetkým nové riešenie založené na strojovom učení - to dokáže počas hovoru účinne eliminovať všetky ruchy z pozadia.

Ilustračné foto Zdroj: Samsung

Nová tvár smart hodiniek

Samsung predstavil aj úplne nové smart hodinky – Galaxy Watch4 (s veľkosťou 40 a 44 mm) a Galaxy Watch4 Classic (s veľkosťou 42 a 46 mm). Oba modely dokážu merať krvný tlak, detegovať nepravidelnosti rytmu srdca, monitorovať stav kyslíka v krvi a vôbec po prvýkrát aj merať množstvo zložiek v telesnej stavbe. Navyše vedia zobraziť koľko percent telesnej stavby tvorí kostrové svalstvo, voda či tuk, prípadne ako vám funguje bazálny metabolizmus. Rovnako zobrazia spálené kalórie alebo aktuálnu tepovú frekvenciu, či dokážu merať a hodnotiť dĺžku a kvalitu spánku s podrobnejšími výsledkami ako predtým. Smartfón zaznamená počas noci chrápanie, hodinky merajú pri spánku hladinu kyslíka v krvi.

Ilustračné foto Zdroj: Samsung

Galaxy Watch4 sú k dispozícii v čiernej, zelenej, ružovozlatej alebo striebornej farbe, model Galaxy Watch4 Classic v čiernej a striebornej farbe. Navyše, ak si ich predobjednáte 26. 8. 2021 do 23:59 na stránke www.samsung.sk alebo u vybraných partnerov, získate nárok na bonus v podobe Duálnej bezdrôtovej nabíjačky EP-P4300TBEGEU v hodnote 59,90 €.