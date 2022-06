Predstavte si svet, v ktorom by ste namiesto do Googlu písali svoje symptómy do aplikácie, v ktorej by vás vyšetril skutočný lekár, dosť možné aj ten váš. Svet, v ktorom už nemusíte nevyhnutne a vždy tráviť hodiny čakaním pred ambulanciou lekára a mohli ste s ním komunikovať z akéhokoľvek miesta na svete. Musí byť človek bohatý, aby si mohol dovoliť mať lekára na telefóne nonstop? Smart MEDDI app vám umožňuje nadviazať bezpečné spojenie s lekárom vtedy a tam, kde to potrebujete a rozhodne to nie je záležitosť iba horných desaťtisíc. Zažite lekársku starostlivosť 21. storočia! Čo k tomu potrebujete?

Smart MEDDI app ukazuje, ako má vyzerať bezpečná a užívateľský príjemná telemedicína 21.storočia. „Nechceme nahradiť klasickú medicínu, ale zefektívniť komunikáciu medzi lekárom a pacientom, znížiť počet návštev pre tzv. „dobrý pocit“ a uvoľniť miesto v čakárňach pre tých, ktorí osobné vyšetrenie naozaj nevyhnutne potrebujú. Pandémia nás naučila vybavovať veci s lekárom telefonicky či emailom. Otázne je, či to, k čomu sme boli doslova dotlačení, sú funkčné a bezpečné riešenia“, hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub, a.s.

Jiří Pecina, zakladateľ telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub, a.s. Zdroj: MEDDI hub, a.s.

Pandémia a nútená izolácia takmer všetkých naučila využívať mnohé technické vymoženosti. Hlavne počas prvej vlny lekári pacientov vyzývali, aby s príznakmi neutekali hneď do ambulancie, ale im radšej zatelefonovali a poradili sa touto formou. O elektronizácii zdravotníctva sa však na Slovensku hovorí už roky. Postupne sa ukázalo, že postupujeme pomalšie, ako by sme potrebovali. Bol to jeden z dôvodov, prečo sa spustila MEDDI app na Slovensku? ,,Pandémia nás všetkých digitalizovala bez toho, aby sme to chceli, mnohých aj skôr, ako by chceli. Vzniklo veľa „telemedicínskych“ projektov s víziou rýchleho zisku. Väčšina z nich ide po povrchu a navyše negarantujú bezpečnosť lekárskeho tajomstva. Mnohé z nich vnímajú pacienta ako produkt. Našu smart aplikáciu sme začali vyvíjať v roku 2016, teda v čase, kedy nemohol nikto z nás očakávať, že svet zasiahne nejaká pandémia. Doposiaľ sme do jej vývoja preinvestovali cez 10 miliónov eur," vysvetľuje zakladateľ spoločnosti Jiří Pecina.

Máte už MEDDI app? Zdroj: MEDDI hub, a.s.

,,Vtedy sme paradoxne počúvali, že je to hlúposť. My sme sa ale viac než rok rozprávali so špičkovými odborníkmi a mladými lekármi, ktorí nám pomáhali aplikáciu testovať. Postupne sme vyvíjali sme jednotlivé moduly, aby reflektovali reálne potreby lekárov a pacientov. V špičke na vývoji aplikácie pracovalo cez 40 ľudí a ďalej v jej vylepšovaní pokračuje samostatný tím vývojárov. Telemedicínska aplikácia nie je produkt, ktorý možno niekedy považovať za hotový. Ponúka neuveriteľne široké spektrum možností a my sa ich snažíme postupne meniť na užívateľsky príjemné a funkčné riešenia," pokračuje Jiří Pecina.

AKO FUNGUJE MEDDI app V PRAXI?

Cez apku komunikujete s reálnym lekárom, v reálnom čase, nie s chatbotom, prostredníctvom zabezpečeného, šifrovaného hovoru, videohovoru alebo chatu. Už aj na Slovensku sú do nej pripojené desiatky všeobecných lekárov a pediatrov. Môžete si preposielať potvrdenia, lekárske správy, fotografie zranení, užívaných liekov, výsledky CT, MR a RTG vyšetrení, či získať druhý názor lekára. Výsledkom komunikácie je lekárska správa, umožňuje viesť archív prípadov, e-kartotéku atď..

Musí byť človek bohatý, aby mal lekára na telefóne 24/7?

Stiahnutie aplikácie je zadarmo. Je jedno, kde je užívateľ poistený. Poplatok za rozšírenú verziu sa pohybuje na úrovní pár eur. Rodičia si môžu na jeden účet pridať až 4 deti. Lekári majú prístup zadarmo. „Potreby lekárov pre nás stoja nad biznisom. Je na ich prospech, ak s pacientmi začnú využívať výhody telemedicíny. Aj preto sme napríklad partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a pomáhame s výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“, ale aj partnerom Masarykovho onkologického ústavu, siete lekární Dr.Max , či spoločnosti AGEL a mnohých ďalších zdravotníckych zariadení. Aplikáciu už využíva aj viac ako 150 firiem ako unikátny zamestnanecký benefit na mieru. Bez ohľadu na to, kto sa z nás sa cíti ako bohatý, asi sa zhodneme, že najdôležitejšie je zdravie a čas. Ak máme smart mobily, hodinky, tablety, prečo ich nevyužívať na naozaj rozumné veci. „Prečo by ste vždy chodili k lekárovi, ak ho môžete mať vo svojom telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni a využívať čas na to, čo vás napĺňa?" uzatvára Jiří Pecina s tým, že mať lekára nonstop na telefóne už rozhodne nie je záležitosťou bohatých, ale múdrych ľudí. Smart apku spoločnosti využíva už takmer 5000 lekárov a státisíce užívateľov v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Latinskej Amerike.