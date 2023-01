Nikoleta Kováčová alias Surová dcérka a Soňa Makranská (Sova_huhu) prezradili, ako nahradiť mlieko, vajcia či smotanu rastlinnými alternatívami. „Zaraďovanie rastlinných potravín do jedálnička nikdy nebolo také jednoduché,“ hovorí Soňa a dodáva: „V obchodoch nájdete široký sortiment kvalitných výrobkov, ktorými si môžete obohatiť a odľahčiť svoje stravovanie. Nebojte sa skúšať nové chute a vône – určite vás milo prekvapia.“

Spoznajte 5 overených tipov z vegánskej kuchyne:

Mlieko patrí k najčastejšie nahrádzaným živočíšnym potravinám. Na trhu nájdete množstvo orechových alternatív i nápojov z obilnín. Svoje pevné miesto vo vegánskom jedálničku majú ryžové, makové, sezamové či sójové nemliečne nápoje. Kokosové „mlieko“ alebo krém sú vynikajúcimi náhradami za sladkú smotanu, pretože sa dajú krásne vyšľahať. Vanilkovú a kokosovú príchuť rastlinných mliek zase oceníte pri príprave vianočky alebo lievancov. S tofu sa vďaka jeho neutrálnej chuti dá veľmi dobre pracovať a pripraviť z neho slané i sladké jedlá. Jeho mäkkú verziu môžete použiť namiesto klasického tvarohu alebo omáčky. Údené tofu zase výborne chutí vo francúzskych zemiakoch, či plnenej paprike. Ak potrebujete urobiť cesto bez vajíčok, pridajte k múke trochu rastlinného nápoja. Sójový je stávkou na istotu, obsahuje totiž viac bielkovín, dobre pení a vie byť doslova krémový, vďaka čomu sa vám koláče vždy podaria. Pokiaľ s vegánstvom iba začínate, najjednoduchšie je zamerať sa na rastlinné alternatívy živočíšnych produktov. Ich najširšiu ponuku nájdete v Kauflande. Na výber máte alternatívy syra, mäsa, šunky, mliek, ako aj rôznych fašírok, párkov alebo iných hotových jedál.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Vyskúšajte francúzske zemiaky á la Surová dcérka