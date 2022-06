Aké sú šance žien na Slovensku, že sa v prípade zistenia závažnej diagnózy vyliečia? Do akej miery pritom hrajú úlohu preventívne prehliadky a včasná diagnostika? Ako otehotnieť, keď sa to nedarí a ako prežiť tehotenstvo v zdraví? Čo dokáže v živote žien – matiek – primeraný spánok a psychohygiena? Ako funguje tvárová joga a ako zistiť, ktoré farby vám pristanú?

Odpovede na tieto príjemné, praktické aj závažné otázky prinesú odborníčky a odborníci na celodennom podujatí Deň ženského zdravia. Táto nová iniciatíva má ambíciu založiť tradíciu verejnej oslavy ženského zdravia a počas celého roka prispievať ku konkrétnym pozitívnym zmenám v tejto oblasti. Akcia s voľným vstupom pre každú z vás sa koná už najbližšiu nedeľu v bratislavskej Starej tržnici. Prináša bohatý celodenný program, ktorý je svojím komplexným záberom jedinečný a pod ktorý sa podpisujú svojimi príbehmi aj známe Slovenky ako ambasádorky.

„Osobne som veľký zástanca preventívnej medicíny. Som presvedčená, že je lepšie chodiť k lekárovi ako klient a nie ako pacient, keď už môže byť neskoro. K dispozícii sú rôzne vyšetrenia, skríningy na vysokej úrovni, ktoré nás nestoja nič navyše. Stačí si len urobiť čas. Je škoda a niekedy, žiaľ, aj tragédia, že mnohé z nás tomu stále nevenujú dostatočnú pozornosť,“ hovorí moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová, ktorá sa stala jednou z ambasádoriek myšlienky Deň ženského zdravia a dodáva: „Je skvelé, že u nás vzniká nová tradícia výročného festivalu, ktorého zámerom je spájať sily, aby mohli byť ženy na Slovensku zdravšie a vyrovnanejšie. Teším sa na rozhovory s odborníkmi aj osobné príbehy pacientiek, ktoré budú nabité praktickými radami aj silnými emóciami.“

Nové podujatie má ambíciu založiť tradíciu verejnej oslavy ženského zdravia. Zdroj: unsplash

Pohľad na zdravie žien zo všetkých strán

Jednotlivé bloky diskusií, ktoré si môžu prísť záujemkyne a ich rodiny osobne vypočuť, sa budú venovať nielen prevencii a liečbe ženských onkologických ochorení či téme dostupnosti moderných terapií a diagnostiky v porovnaní s inými európskymi krajinami. Na programe bude tiež oblasť zdravého tehotenstva a modernej prenatálnej diagnostiky ako aj prevencie ochorení prichádzajúcich s vekom, napr. zhoršovania zraku alebo kardiovaskulárnych ochorení. Priestor dostanú nielen odborníci ale aj pacientky. Experti budú odkrývať aj oblasť psychickej rovnováhy, najmä matiek, a tiež vzájomnej medziľudskej podpory v aktuálnom neľahkom období.

„Na ženy, hlavne matky, je kladený čoraz väčší nápor z hľadiska fungovania nás ako jednotlivcov v spoločnosti. Do toho možno cítiť väčšiu neistotu a aj obavy o budúcnosť rodiny, čo vyplýva zo situácií, ktorým v ostatnom období čelíme. To sú javy, kvôli ktorým je treba venovať psychickému prežívaniu žien viac pozornosti. Aj to má za cieľ plánovaný prvý ročník iniciatívy Deň ženského zdravia,“ uvádza známy neuropsychológ Robert Krause, ktorý sa podieľa na diskusii k téme duševného zdravia.

Nielen informácie ale aj zážitky

Celodenný program v Starej tržnici v Bratislave sa medzi diskusiami postará aj o množstvo ďalších emócií a zážitkov. Svoje inšpiratívne príbehy rozpovedia známa výživová poradkyňa Mirka Luberdová, bojovníčka s alopéciou Lujza Púchyová či mamička a herečka Zuzana Haasová. Pripravené sú tiež sprievodné workshopy, počas ktorých si budú môcť záujemkyne vychutnať zdravé pochúťky a získať nové recepty, vyskúšať si tvárovú jógu, oboznámiť sa s vlastnou farebnou typológiou, či dozvedieť sa viac o zdravom spánku.

„Spánok je základom našej regenerácie, vo svojej podstate niečo veľmi príjemné, ale napriek tomu

často odsúvané na druhú koľaj. To má z dlhodobého hľadiska veľmi negatívny vplyv na naše zdravie. A pritom niekedy stačí tak málo. Budem hovoriť o benefitoch spánku, ako aj o rizikách, keď si ho dlhodobo skracujeme. Následne si účastníčky a účastníci budú môcť otestovať, ako to vlastne samé majú a rozhodnúť sa, či s tým čo zistia idú niečo robiť,“ hovorí expertka Michala Bednáriková.

Pripravený je aj workshop o zdravom spánku so psychologička Michalou Bednárikovou. Zdroj: archív MB

Poobede sa môžu návštevníčky a ich rodiny tešiť na stand-up comedy Oľgy Belešovej a Romana Pomajba a prvý ročník Dňa ženského zdravia zavŕši koncert speváčky a ambasádorky podujatia Márie Čírovej.

Vstup na akciu je voľný. Viac informácií o bohatom program je k dispozícii na stránke a www.denzenskehozdravia.sk.

Podujatie Deň ženského zdravia sa koná pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Celodenný program sa popri diskusiách postará aj o množstvo ďalších emócií a zážitkov. Zdroj: Creative Pro