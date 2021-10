Ochrana životného prostredia začína v domácnostiach. Čím menej odpadu vyprodukujeme, tým ľahšie sa bude dýchať nám a našej Zemi. Kontajnery na triedený odpad nám separovanie výrazne uľahčujú, no treba priznať, že v rodinných domoch sú možnosti rozumného nakladania s odpadom ešte výraznejšie. Organický kuchynský odpad skončí v komposte, alebo sa stane potravou pre dážďovky, aby po pár mesiacoch zúrodnil pôdu v záhrade. Vyčleníte si na záhrade miesto na kompostovisko alebo kompostér a môžete začať. No aj tak vám zostanú napríklad zvyšky vareného jedla, mäsa a ďalšie, ktoré v zdravom komposte nemajú čo robiť. Kto býva v meste, ten má možnosť odnášať kuchynský odpad do špeciálnych kontajnerov. Povedzme si úprimne, že toto riešenie je najmä v lete dosť cítiť a neraz z vrecka s odpadom vyteká zapáchajúca tekutina, ktorá nám ešte pridá na práci. A opäť nám zostáva potravinový odpad z vareného jedla.

FoodCycler namiesto odpadkového koša

Tento problém dlho riešila aj Mirka Klimantová: „Dlho som premýšľala nad jednoduchým a účinným riešením, ako vytvárať čo najmenej odpadu a zastaviť nezmyselný kolotoč jeho prevážania, skladovania, likvidovania a ďalšieho zaťažovania životného prostredia,“ hovorí o svojej ceste k prevratnej možnosti maximálnej eliminácie odpadu v domácnostiach. „Začala som znižovať svoj odpad. Nechcelo sa mi do toho. Išlo to stuha a stál predo mnou veľký problém – ako si mám poradiť s odpadom z potravín? Veď aj keď toho nenakupujem veľa, stále mi ostávajú rôzne zvyšky z jedál, zo zeleniny a všeličoho,“ priznáva Mirka. Pustila sa teda do prieskumu trhu, pričom jej išlo predovšetkým o spojenie ekologického a praktického využitia a našla FoodCycler. Keď dorazil z Kanady na Slovensko, bola to láska na prvý pohľad. Spĺňal všetky Mirkine atribúty a navyše dobre vyzeral. „Po pár týždňoch som si uvedomila, že nemusím vynášať odpadkový kôš. Vlastne, že už žiadny nepotrebujem a využívam ho na zber plastových obalov. A to najlepšie prišlo nakoniec – odkedy ho mám, neviem, čo sú vínne mušky. Tie odpad vo FoodCycleri nenájdu.“

FoodCycler je nenápadný, dobre vyzerá a pracuje absolútne čisto. Zdroj: FoodCycler

Vznikla spolupráca, výhodná pre všetky domácnosti

Mirka bola s FoodCyclerom taká spokojná, že sa rozhodla dovážať ho na český a slovenský trh. Oslovila výrobcu a stala sa výhradným distribútorom. „Ako výrobca zvyšoval svoj odbyt, potreboval veľkých partnerov, ktorí by ho zastúpili na jednotlivých kontinentoch. Dohodol sa so Sage – výrobcom prémiových spotrebičov, a ten teraz FoodCycler vyrába. Nový model od Sage je ešte krajší a výkonnejší, než ten môj prvý.“ Mirka sa spojila so zástupcom značky Sage na Slovensku Attilom Forgonom. „Bol som nadšený výrobkom a tiež slovenskou FoodCycler komunitou na instagrame foodcycler_europe. Dobrá vec sa podarila a dnes je Mirka Klimantová so svojim e-shopom www.greenhome.sk/ ambasádorom Sage pre FoodCycler na Slovensku,“ hovorí produktový manažér pre Sage.

Čo je FoodCycler?

FoodCycler je malý, dizajnovo prepracovaný recyklátor, za ktorý sa nebudete hanbiť ani pred návštevou. Za pár hodín spracuje odpad rastlinného aj živočíšneho pôvodu, takže ním vyriešite celý svoj odpad z potravín:

Zvyšky mäsa, rýb, morských plodov a hydiny vrátane kostí

Zvyšky ovocia a zeleniny

Obilniny

Syry a mliečne výrobky

Fazule, semienka a iné strukoviny

Hydinové a rybacie kosti

Kávová sedlina aj čajové sáčky

Vajcia a škrupiny od vajec

Zvyšky krmiva pre domáce zvieratá

Prepracovaný systém neprepúšťa žiaden zápach a výsledkom jeho práce je sterilný substrát, ktorý nájde využitie v záhrade alebo v kvetináčoch izbových rastlín či balkónovej zeleniny.

Ako FoodCycler pracuje, koľko substrátu vytvorí a čo vlastne potrebuje?

