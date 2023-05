Prírodná medicína či kozmetika sa dnes čoraz viac dostávajú do popredia, Natália a Martin k nim však mali blízko už pred 14 rokmi. Svoju vieru v silu takýchto prípravkov pretavili aj do vlastného online obchodu, ktorý funguje dodnes. Čo si Slováci objednávajú najviac a ktoré vône z arómoterapie ich oslovujú najviac?

Lepšia psychika aj dýchanie

Obľube sa v e-shope Bioterra.sk teší napríklad arómoterapia. Jej priaznivé účinky, medzi ktoré patrí aj relax, upokojenie či zlepšenie nálady, podľa Fontányiovcov v dnešnej dobe potrebujeme. „Možnosti arómoterapie sú široké. Zatiaľ čo niekto ju využíva len pre vôňu a spríjemnenie atmosféry, výrazné účinky má aj na psychiku a celkové zdravie,“ hovorí Martin Fontányi.

Použitie vonných olejov je pritom veľmi jednoduché. „Oleje sa z arómolampy alebo difuzéra odparujú do vzduchu a my tak vdychujeme molekuly, ktoré sa dostávajú do krvného obehu a dýchacej sústavy.“ Výsledkom je prevoňaná domácnosť, ale aj ďalšie benefity podľa druhu konkrétneho prípravku.

Vedú citrusové vône

„Jednoznačne najobľúbenejšie sú citrusové vône – pomaranč, mandarínka, citrón alebo limetka. Sú to krásne, svieže vône, ktoré zlepšujú náladu a dokážu naladiť na pozitívne myšlienky.“ Okrem toho môžu pomôcť aj pri problémoch s dýchacím systémom.

Pri prechladnutí a nádche sa zas podľa Martina Fontányiho oplatí siahnuť napríklad po vôňach eukalyptu, borovice, smreku či jedle. „Medzi upokojujúce éterické oleje, ktoré prispievajú k relaxácii a pohode, patria levanduľa, harmanček, tymian, bergamot a ruža.“

Niektoré druhy s jemnou vôňou sú dokonca vhodné aj pre deti a vo veľmi malej koncentrácii aj pre bábätká či budúce mamičky. Vždy si však treba overiť informácie priamo v opise prípravku alebo u výrobcov. „Pre detičky sa využívajú hlavne tie na dýchanie, upokojenie alebo na lepší spánok. Najobľúbenejším olejom pre deti je mandarínkový.“

Kozmetiku sami testujú

Okrem toho vo svojom online obchode ponúkajú aj rôzne druhy prírodnej kozmetiky. Najvyhľadávanejšou je tá na vlasy vrátane farieb, ale obľúbené sú aj zubné pasty, pleťová kozmetika, krémy či sprchovacie gély. „Sami skúšame všetky nové kúsky, ktoré chceme do predaja zaradiť. Je to najlepší spôsob, ako zákazníkovi poradiť a nasmerovať ho na správny prípravok.“

Ponuku vo svojom obchode neustále rozširujú a hľadajú kvalitných výrobcov. Nie vždy je to však jednoduché. „Kompromisy nerobíme. Chceme ponúkať len naozaj kvalitnú, čistú prírodnú kozmetiku, ideálne certifikovanú. Dnes je však, bohužiaľ, veľa značiek len akoby na polceste k prírodnosti,“ približuje situáciu majiteľ e-shopu Bioterra.sk.

Zdroj: Bioterra

Pomôže pri rôznych problémoch

Najväčším rozdielom je pritom parfumácia, ktorá nie je taká silná ako pri bežnej kozmetike. Autentické vône neraz pochádzajú hlavne zo spomínaných éterických olejov. Navyše je táto kozmetika bez silikónových zložiek a na pokožke nevytvára film.

„Veľa zákazníkov sa na prírodnú kozmetiku obracia, až keď začne riešiť nejaký problém. Potom pri nej už ostávajú – zlepšenie kvality pokožky a ustúpenie problémov sú totiž markantné,“ hovorí Martin Fontányi o svojich zákazníkoch a zákazníčkach.

