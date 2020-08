Lyžiari Adam a Andreas Žampovci a vodnoslalomár Matej Beňuš sú už niekoľko rokov športovými ambasádormi siete supermarketov BILLA. Pestrý trojboj, ktorý absolvovali v Bratislave – v predajni BILLA na Bajkalskej ulici a pri jazere Štrkovec, bol už ich druhým súťažným stretnutím. Po prvý raz si sily zmerali ešte pred dvomi rokmi v pretekoch na vode, na Malom Dunaji.

Ilustračné foto. Zdroj: Billa

Traja súťažiaci, tri disciplíny

Súboj slovenských reprezentantov sa skladal z troch disciplín. V prvej z nich dostali športovci časový limit štyri minúty na to, aby v predajni nakúpili čo najviac produktov privátnych značiek a zároveň sa čo najviac priblížili k sume 20 eur. Ide totiž o najnižšiu sumu za nákup, s ktorou sa zákazníci BILLA môžu zapojiť do súťaže „Uži si leto na bajku“. V tomto kole zvíťazil Andreas Žampa, ktorý mal pri plnení košíka produktami šťastnú ruku. „Do BILLA chodím často, v regáloch sa vyznám. V tejto disciplíne som do košíka vkladal to, čo si aj bežne kupujem – cestoviny, ryžu, tuniaka, ovocie,“ hovorí mladší z bratov Žampovcov.

Ilustračné foto. Zdroj: Billa

Súboj Mateja Beňuša, Adama a Andreasa Žampu pokračoval druhou disciplínou, v ktorej išlo o rýchlosť na bicykli. Športovci si nakúpené produkty preložili z nákupných košíkov do recyklovateľných tašiek, a tie si pripevnili na bicykel. S takouto záťažou potom absolvovali okruh okolo jazera Štrkovec. Do cieľa, po napínavom závere, ako prvý dobicykloval Adam Žampa, ktorý si jazdu na bicykli s nákupnými taškami už vyskúšal v minulosti. „Keď sme chodili v lete na chatu alebo do prírody, a potrebovali sme nakúpiť veľa potravín, neraz sme si nákup zavesili na riadidlá bicykla. Odvtedy viem, že náklad sa môže ľahko zodrať o kolesá, preto som si tašky zavesil skoro až na ramená,“ povedal so smiechom zjazdový lyžiar. Športovci si po cyklo-súboji urobili pri jazere malý piknik, na ktorom využili práve nákup z neďalekej BILLA predajne.

Ilustračné foto. Zdroj: Billa

Záverečnou disciplínou trojboja slovenských reprezentantov bol kvíz o BILLA Bonus karte, ktorú zákazník potrebuje pri zaregistrovaní sa do súťaže „Uži si leto na bajku“ o športové bicykle. V kvíze vynikol Matej Beňuš, ktorý správne odpovedal na všetky otázky. „Do BILLA chodím nakupovať pravidelne, poznám ich akcie, takže kvíz nebol pre mňa žiadny problém,“ hovorí vodný slalomár.

Po sčítaní bodov za všetky kolá sa celkovým víťazom netradičného súboja stal Adreas Žampa, ktorý od BILLA získal darčekový balík s potravinami. Nenechal si ho však pre seba, rozhodol sa ho darovať panej bez domova, ktorá pred predajňou BILLA na Bajkalskej ulici predáva pouličný časopis Nota Bene.

Ilustračné foto. Zdroj: Billa

Súťaž o 240 bicyklov v BILLA

Spotrebiteľská súťaž „Uži si leto na bajku“ prebieha v sieti supermarketov BILLA od 22. júla do 31. augusta. Do súťaže sa môže zapojiť každý zákazník, ktorý počas trvania súťaže urobí v BILLA nákup aspoň za 20 eur a pokladničný doklad spolu s BILLA Bonus kartou zaregistruje na webstránke spoločnosti www.billa.sk/bicykle. Ak zákazník kartu nemá, môže si ju založiť priamo pri registrácii pokladničného dokladu. BILLA počas celého trvania súťaže týždenne žrebuje 40 výhercov.Tí získajú 10 pánskych bicyklov značky Alpina, 10 dámskych bicyklov značky Kellys a 20 detských bicyklov Alpina alebo Kellys.

„BILLA sa dlhodobo angažuje v činnostiach podporujúcich aktívny životný štýl či zdravú životosprávu. Aj preto sme sa do kampane Uži si leto na bajku rozhodli zapojiť našich športových ambasádorov, ktorí sa osvedčili pri nákupe na čas a tiež aj v napínavom cyklo-súboji. Veríme, že možnosť vyhrať bicykle inšpiruje k tráveniu leta na dvoch kolesách aj našich zákazníkov, ktorým aj týmto spôsobom ďakujeme za ich vernosť a priazeň,” povedala Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka BILLA.

Video, ktoré dokumentuje netradičný trojboj vodnoslalomára Matej Beňuša a zjazdových lyžiarov Adama a Andreasa Žampovcov, si môžete pozrieť na tomto videu: