Čo na to hovoria lekári?

Pred rokom nikto netušil, aký je vitamín D dôležitý pre náš organizmus. Dnes je všetko inak. Z médií o ňom počujeme denne. Všetci už vieme to najdôležitejšie – Vitamín D podporuje imunitu. Tieto slová potvrdzuje aj MUDr. Marcel Koch, internista: „Významným účinkom vitamínu D je regulácia imunitnej odpovede organizmu. Ovplyvňuje bunky imunitného systému – najmä lymfocyty a makrofágy.“

Nedostatok vitamínu D

Hladina vitamínu D je v našom tele naozaj veľmi nízka. Kvôli zemepisnej šírke, v ktorej žijeme trpíme nedostatkom slnečného svitu. Nemáme príležitosť vystavovať svoje telo slnku do takej miery, vďaka ktorej by si dokázalo dostatočné množstvo vitamínu D vyrobiť. Žiaľ, nepatríme ani medzi prímorské krajiny s dostatočným prísunom čerstvých rýb, ktoré obsahujú vitamín D. Sú navyše bohatým zdrojom omega – 3 mastných kyselín. Tie si naše telo tiež nedokáže vyrobiť samé. Výsledkom je absencia vitamínu D a omega-3, čo nášmu telu rozhodne neprospieva. Aby toho nebolo málo, tak:

„Príčinou je hore spomínaný nedostatočný pobyt na slnku ale aj kvalita pokožky. Tvorba vitamínu D je nižšia u jedincov so suchou pokožkou, ktorá neobsahuje dostatok prekurzorov. Syntézu vitamínu D znižuje tiež vyššie množstvo melanínu v koži u ľudí s tmavšou alebo opálenou pokožkou. Tvorba nového vitamínu D je u nich nižšia. Používanie krémov chrániacich proti UV žiareniu taktiež limituje syntézu vitamínu D,“ dodáva MUDr. Marcel Koch, interný lekár.

Aké sú možnosti? Či nebodaj riešenie?

Práve na nedostatok vitamínu D zareagovala spoločnosť NaturaMed s nórskymi koreňmi. Navyše celkom inak, ako by ste možno očakávali: „Ako líder v omega- 3 mastných kyselinách sme sa rozhodli pre dobročinnú akciu. Tento krok vnímame ako určitú morálnu povinnosť, ku ktorej sme sa v očiach spoločnosti zaviazali. Preto sme sa rozhodli rozdávať mesačné balenie nášho najpredávanejšieho OmegaMarine Forte+ zadarmo. Obsahuje nie len dennú dávku vitamínu D, ale naviac aj vysoko kvalitné omega – 3 mastné kyseliny. Keď chcete získať mesačné balenie zadarmo, stačí zatelefonovať na bezplatnú linku alebo vyplniť formulár na našom webe. Balenie produktu na 1 mesiac zadarmo vám príde do vašej poštovej schránky. Uhradíte iba náklady na poštovné vo výške 1,95 €,“ pridáva slovo do celého príbehu riaditeľ spoločnosti Martin Kozelský.

„Omega 3 mastné kyseliny sú prirodzenou súčasťou mnohých orgánov a hrajú významnú úlohu pri vývoji nervovej sústavy, “ vysvetľuje úlohu omega – 3 mastných kyselín v ľudskom tele MUDr. Anna – Máre Ďugová.

OmegaMarine Forte+ Zdroj: NaturaMed Pharmaceuticals

Keď dávajú, berte!

„Uveriť v dnešnej dobe tomu, že vám niekto niečo ponúkne zadarmo je pomerne ťažké. Preto som si najprv o spoločnosti niečo zistil a dozvedel som sa, že firma má 2 milióny zákazníkov. To bolo to, čo ma presvedčilo. A potom, že rozdáva svoj najlepší produkt. Naviac, dnes už všetci vieme, ako veľmi vitamín D a omega – 3 mastné kyseliny potrebujeme. Balíček dorazil naozaj priamo do poštovej schránky a platil som iba poštovné. V balíčku bola ešte aj ponuka na ročné balenie s 50 % zľavou – no bolo len na mne, či ponuku využijem alebo nie. Spočítal som si, koľko by ma stál losos a koľko balenie bez zľavy a objednal som si ho. Nebol veľmi nad čím rozmýšľať.“ Popisuje svoju skúsenosť s firmou Marek Gregor, 46 rokov.

