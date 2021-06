Pandémia zasiahla celý svet a zúrenie vírusu prinieslo do spoločnosti obavy. Viac než rok po začiatku pandémie COVID-19 začínajú ľudia na celom svete analyzovať, čo sa stalo a ako dokážeme toto temné obdobie čo najlepšie ukončiť. Odborníci tvrdia, že sme utrpeli veľkú traumu a každý človek naplno pocítil strach, odlúčenie a stratu niekoho blízkeho.

Na začiatku lockdownu síce ľudia tento čas vnímali ako nečakanú prestávku, ktorú mohli využiť na usporiadanie myšlienok a priorít, no keď sa začali plniť nemocnice a počty nakazených prudko rástli, rýchlo nastúpil pocit zúfalstva, obáv a beznádeje. A akoby to ešte nestačilo, hrozba blížiacej sa ekonomickej a informačnej krízy verejnú mienku ešte viac rozdelila a zo solidarity sa stal ťažko dosiahnuteľný cieľ.

Aj tak však stále vidíme svetlo na konci tunela, ktoré každým dňom žiari jasnejšie. Ak nám niečo pomohlo vrátiť sa do normálu, určite to bola solidarita. Potreba a prianie byť opäť spolu a tešiť sa zo života neoddeliteľne patria k ľudstvu.

Ilustračné foto Zdroj: AdobeStock

Preto spoločnosť Mars spustila novú kampaň Získaj svoju iskru späť pre svoju hlavnú značku žuvačiek ORBIT®. Ide o zveličený a zábavný scenár, v ktorom ľudia oslavujú návrat k svojej bežnej dennej rutine bez pandemických obmedzení. Celú reklamu si môžete pozrieť tu:

Ak chcete získať späť svoju energiu a opäť si po lockdowne vybudovať sebavedomie, ideálnym spoločníkom pri bežných činnostiach budú práve žuvačky ORBIT®, vďaka ktorým budete svieži a energickí.

Ľudia už túžia po návrate k normálnemu životu hneď, ako to bude možné, a je pre nich veľmi zábavné pozrieť sa na skutočnosť trochu s nadhľadom – a to sa tejto kampani mimoriadne dobre darí. Nadšenie a napätie zo života bez dodržiavania nutného odstupu sa prezentuje v niekoľkých príbehoch, ako napríklad ukončenie virtuálnych pracovných stretnutí, vášnivé bozkávanie na verejnosti či návrat k rannému dochádzaniu. Všetci sa vieme vcítiť do muža s balením toaletného papiera, unavenej mamičky usilujúcej sa pracovať z domu, či dievčaťa skrývajúceho sa za kopou krabíc od pizze. Práve takéto a mnohé podobné situácie nám pandémia priniesla. Kampaň nám ukazuje, ako žuvačky ORBIT® dokážu ľuďom vrátiť sebavedomie v každej situácii.

Ilustračné foto Zdroj: ORBIT®

Táto kampaň značky ORBIT® bola vytvorená a spustená najprv v Spojenom kráľovstve, kde dosiahla obrovský úspech. Kampaň humorne opisuje, aké to bude vrátiť sa do sveta, ktorý dobre poznáme, a svojím spustením aj na Slovensku, nás nabáda k tomu, aby sme sa po ťažkom roku 2020 tešili na aktívnejší rok 2021 a vychutnali si ho.

Vplyv pandémie na psychickú pohodu ľudí už bol dokázaný. Spoločnosť Mars by preto touto optimistickou správou spolu s obľúbenou značkou žuvačiek chcela pomôcť ľuďom opätovne získať dôveru v seba, v budúcnosť a v dobro, ktoré nám prinesie.