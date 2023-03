Ktoré kožné ochorenia sa zhoršujú v chladnejších mesiacoch?

Dalo by sa povedať, že takmer všetky.

Prečo je to tak?

Pot a maz s emulgátormi spolu vytvárajú na pokožke kyslý film, ktorý ju chráni pred vysychaním a infekciami. Tým zachováva jej odolnosť a pružnosť. Je to dôležité najmä na tvári a rukách, ktoré sú priamo vystavené okoliu, chladu a poveternostným podmienkam. Ak teda hovoríme o kožných ochoreniach v zime, ich správanie závisí od teploty vzduchu. Problémy môžu začať už pri teplotách klesajúcich pod 9 -10 °C. Pokožka sa vplyvom poveternostných podmienok dehydruje a chlad znižuje tvorbu mazu v mazových žľazách. Tým logicky klesá jej obranyschopnosť. Preto je potrebné chrániť všetky typy pokožky a špeciálne pokožku s kožným ochorením. Avšak, zovšeobecniť sa to nedá. Aj tu existujú individuálne rozdiely.

Čo všetko je potrebné v starostlivosti o pleť zohľadniť?

Správanie sa pokožky vonku by sa dalo prirovnať sušeniu bielizne. V tieni schne pomaly, na slnku rýchlejšie. A ešte skôr, keď fúka vietor, ktorý odvanie vlhkú mikroklímu. V zime a v mraze sa k tomu navyše pridáva aj tzv. sublimácia, čiže priame vyparovanie molekúl vody. Zohľadniť preto treba všetko dohromady: aký dlhý čas sme vonku, či sme na turistike, v prírode, na horách, lyžujeme, stojíme na zastávke autobusu alebo cestujeme autom. Na zreteľ treba brať aj striedanie teplôt vonku s teplotami vo vnútri. Extrémne zimné podmienky a opatrenia proti nim neradno zanedbávať.

Ilustračné foto Zdroj: Ensana Hotels

Sú aj kožné ochorenia, ktoré si v zime dajú „oddych“ a pacientov netrápia v takej miere, ako v lete? Čo je toho príčinou?

Úľavu môžu zažiť pacienti s atopickou dermatitídou (ekzémom), ktorí horšie reagujú na horúčavy a sucho v lete. Keď sa v zime správne oblečú (nesmú sa spotiť, pot prejavy zhoršuje), dokážu si vytvoriť dobré podmienky a pocit príjemnej pohody. Zimné oblečenie by nemalo byť veľmi teplé a hrubé. Skôr sa odporúča viac vrstiev. A nie uzavretý pulóver či overal, skôr zapínanie na gombíky alebo zips. Zimné obdobie má výhody aj pre pacientov s akné, ktorí užívajú retinoidy (odvodené od retinolu - vitamínu A, ktorý znižuje produkciu kožného mazu). V lete sa musia slnku vyhýbať, zatiaľ čo v zime sa nachádza pomerne nízko nad obzorom a jeho lúče musia prechádzať šikmo cez dlhšiu vrstvu atmosféry. V tejto súvislosti môžeme spomenúť aj pacientov s alergiou a zvýšenou citlivosťou na slnko, ktorým sa v zime tiež uľaví.

Aké materiály spodnej vrstvy odevu v chladnejších mesiacoch voliť?

Oblečenie, ktoré je v priamom kontakte s pokožkou - spodná bielizeň ale aj šál, rukavice a ponožky by nemalo byť tesné, aby neodieralo pokožku a netlačilo na ňu. Najlepšie sú prírodné materiály ako 100 % bavlna, ktorá dobre saje pot, je mäkká a príjemná na dotyk. Ľan a vlna sú tiež prírodné materiály, no vlákna sú hrubšie a menej ohybné – tým pádom menej prispôsobivé, čo môže byť pre ľudí trpiacich kožnými ochoreniami nepohodlné. Najbežnejšou a dobrou voľbou spodného oblečenia je viskóza vyrobená z drvených celulózových vlákien z buničiny dreva alebo bavlny. Nosí sa skoro rovnako dobre, no starostlivosť sa oproti bavlne líši. Naopak – syntetické materiály ako silon či polyester vhodné nie sú. Elastan a lykra, ktoré tesne priliehajú na kožu by som ako spodnú bielizeň neodporúčal. Hlavný rozdiel medzi prírodnými a syntetickými materiálmi je v ich schopnosti držať v sebe vodu. Tie materiály, ktoré rýchlo uschnú obsahujú veľký podiel syntetických vlákien a nie sú vhodné na nosenie v priamom kontakte s pokožkou – či už so zdravou alebo s pokožkou s kožným ochorením.

Majú zvyšky pracích práškov a aviváži v oblečení vplyv na stav kožných ochorení?

Majú. Zvyšky pracích práškov sa z textílií podarí najlepšie odstrániť pláchaním. U malých detí a ľudí s kožným ochorením sa odporúča vyplachovať bielizeň opakovane v studenej vode. Pri ručnom praní, ktoré je v súčasnosti skôr raritou sa nesmú používať prášky určené na pranie v práčke, lebo odmasťujú a vysušujú pokožku. No aj v prípade, že periete výlučne v práčke, je dobrým odporúčaním nepoužívať aviváž. Aviváž totiž funguje tak, že obalí a uhladí vlákna tkaniny, čím ale zníži ich savosť i priedušnosť a zakonzervuje v nich aj zvyšky pracích prostriedkov. Preto by sa použitie aviváže malo zvážiť u textilu, ktorý má odvádzať pot a vlhkosť (bielizeň, ponožky, uteráky). Zvlášť na chorej koži. Samotná aviváž teda nemá na kožu taký agresívny chemický vplyv ako saponáty, ktoré v textile zakonzervuje. Pri kožných ochoreniach je dobré buď úplne vylúčiť aviváž, upraviť jej dávkovanie alebo voliť málo parfumované či sensitive produkty. Tu platí také paradoxné pravidlo – ak látka po praní ešte trochu vonia, asi nie je celkom vypláchaná.

Akú kozmetiku odporúčate používať pri nižších teplotách na problematickú pokožku?

Čo sa týka odporúčania produktov na problematickú pokožku – chcelo by to určite návštevu odborníka a odbornú radu šitú priamo na konkrétny problém. Zo všeobecných rád platí, že produkty používané v zime by mali byť mastnejšie a nemali by obsahovať veľa vody, aby nemrzli. Voda v kúpeli alebo sprche by nemala byť veľmi horúca a čistiace produkty na tvár aj telo by nemali obsahovať priveľa alkoholu, aby pokožku nevysušovali. To znesie len veľmi mastná pleť. Keď si však chcete vybrať vhodný denný či nočný pleťový krém sami, vyskúšajte produkt za uchom. Pokožka sa tam správa veľmi podobne, ako na tvári. A aj v prípade, že vám produkt nesadne a spôsobí podráždenie, za uchom to nie je viditeľné a je to pomerne jednoducho liečiteľné. Keď aplikácia dopadne dobre dva dni po sebe, môžete produkt smelo používať aj na tvár. Pri citlivej pleti sa tiež odporúča vyskúšať krém len na jednej polovici tváre a pozorovať reakciu.

Ilustračné foto Zdroj: Ensana Hotels

Ako pred vplyvmi počasia chrániť aknóznu pokožku?

Kedysi sa myslelo, že uhry a akné sú parazit. Z toho vznikol aj ich názov komedón (z gr. cum edo = vyžierať) a pre ochorenie akné (z gr. knao = škriabať, achne = to čo sa odlupuje). Dnes už vieme, že akné vzniká upchávaním zrohovatených ústí mazových žliaz hustým mazom najmä v období hormonálnych zmien počas puberty. Niekedy pretrváva i dlhšie, najmä na veľmi mastnej koži. Uzavretý obsah mazovej žľazy sa zväčšuje, dráždi okolie, spôsobuje zápal a hnisanie. Niekedy po ňom (najmä ak sa komedón násilne vytláča bez uvoľnenia upchatého ústia) môžu ostať hlboké, hrubé, hrboľaté a tvrdé jazvy. Základom liečby je uvoľniť upchatý otvor mazovej žľazy, urobiť maz tekutejším, aby mohol unikať von. Používajú sa na to salicylové prípravky, naparovanie tváre, miestne i celkové retinoidy (prípravky z kyseliny vitamínu A). Dôležitá je aj nedráždivá strava. Zimu a vlhko znáša aknózna pleť bez väčších problémov, ale pri veľkých mrazoch alebo veľmi suchom vzduchu sa tvorba mazu môže zvýšiť. Neodporúča sa používať mastné krémy, na aknóznu pleť sú vhodné skôr emulzie a pleťové vody s obsahom liehu.

Ako chrániť pokožku s ekzémom?

Aj tu treba na vysvetlenie najprv dodať, že slovo ekzém (z gr. eczein – vrieť, vyvierať) je dosť všeobecný výraz a znamená povrchové postihnutie kože, správnejšie pokožky a jej mokvanie, praskliny, šupiny, chrastičky. Jeho príčinou môže byť podráždenie kože chemikáliami alebo infekciou. Tzv. atopický ekzém (z gr. atopos = doslova nemiestny, čudný) pretože jeho príčina bola dlho neznáma, je spôsobený vrodeným chýbaním kožnej bariéry tvorenej tukovými látkami (ceramidmi) medzi bunkami v pokožke, ktorá je potom doslova „deravá“. Preto z nej veľmi ľahko uniká voda von, takže je stále suchá. Celoživotne. Zvonka je taká pokožka dobre priestupná pre škodliviny a baktérie. To vyvoláva nielen podráždenie a mokvanie na povrchu, ale aj zápal v hlbších častiach kože, preto sa dnes používa skôr výraz atopická dermatitída. Nesmieme opomenúť najmä veľmi úporné sprievodné svrbenie s následným škriabaním. Ochorenie môže postihovať kožu celého tela. I tváre a rúk. Pre tieto dôvody ju treba pravidelne ošetrovať. Najmä v zime. Mastné krémy a emulzie sa aplikujú denne, aj dva krát, netreba zabúdať aj na aplikáciu krémov na noc.

Ako sa postarať v zime o pokožku so psoriázou?

Psoriáza je vrodené dedičné ochorenie kože s drobnými alebo plošnými zapálenými prejavmi, pokrytými striebrolesklými šupinkami. Jej názov (z gr. psóra = svrab) vznikol preto, že kedysi dávno tieto dve choroby ľudia nevedeli odlíšiť. Prejaviť sa môže v každom veku. Najčastejšie po celkovej infekcii, angíne alebo chrípke, či pri dlhotrvajúcom miestnom dráždení kože (lakte, kolená, vlasová časť hlavy). Ale spustiť ju môže aj stres. Na tvári je menej častá. Je sprevádzaná svrbením, ale niekedy pri tlaku nevhodného oblečenia na zapálené ložiská aj bolesťou. V zime kvôli nedostatku slnka, ktoré pôsobí priaznivo proti nadmernému deleniu buniek sa ochorenie môže zhoršovať. V miestnej (lokálnej) liečbe a prevencii sa používajú mastné krémy, niekedy s obsahom kyseliny salicylovej proti nánosom šupín.

Čo pokožka v chlade ocení najviac – či už zdravá alebo pokožka s kožným ochorením?

Opatrný, pravidelný preventívny režim a žiadne veľké výkyvy. Tu sa asi skutočne oplatí sledovať lokálne predpovede počasia. Platí to pre každého a pre všetky typy pleti. Zvlášť pri spomínaných kožných ochoreniach. Podľa toho je dobré voliť individuálny postup. Normálna pleť je pri správnom pomere mazu a potu dobre pripravená znášať bežné klimatické zmeny. Na umývanie pokožky tela i pleti (predovšetkým suchej) sa neodporúča používať šampóny a príliš teplú vodu, pretože ju to ešte viac odmasťuje. Alkoholové čistiace pleťové vody sú vhodné iba na veľmi mastnú pleť. V silných mrazoch sú hydratačné krémy s obsahom vody nevhodné. Používame iba tie, ktoré sa po nanesení veľmi rýchlo vstrebú. Preto pokožku v zime chránime mastnými krémami a emulziami. Ale keďže v dnešnej dobe klimatické zmeny spôsobili veľké nepravidelnosti a zmeny v počasí i v priebehu dňa, dôležité je aj správne obliekanie. Bolo spomenuté už vyššie. A je dobré už na začiatku chladného obdobia prihodiť si do príručnej tašky či auta rukavice, šál a čiapku. I vhodný krém a mastnú tyčinku na pery. Prevencia je vždy lepšia ako liečba následkov.

Ilustračné foto Zdroj: Ensana Hotels

