Žijeme v dobe, kedy mnohí z nás majú počas dňa často len hodinu alebo dve skutočne voľného času. Je to ten čas, keď si môžete konečne sadnúť a vydýchnuť bez toho, aby ste sa v najbližších minútach museli obávať blížiacich sa povinností.

Mnohí z nás pracujú viac ako 10 hodín denne, často aj cez víkendy, pred alebo po práci môžeme mať ďalšie povinnosti alebo tréningy, staráme sa o deti, o domácnosť, sami o seba alebo o rôznych iných ľudí.

Aj keď si pri niektorých mimopracovných aktivitách hovoríme, že toto je to, čo robíme radi, toto je náš aktívny relax, pravda je taká, že potrebujeme aspoň 15 až 30 minút denne absolútneho stavu vypnutia. Pre väčšinu ľudí je to ten správny čas na ich obľúbenú kávu.

Aj káva je zdravá

O účinkoch kávy a jej pravidelného užívania na ľudský organizmus existuje veľká polemika. Mnohí odborníci ju neodporúčajú piť v podvečerných alebo večerných hodinách, pretože môže narúšať hladinu spánkového hormónu, no mnohí z nás si skôr ako po práci svoju kávu v pokoji vychutnať nedokážu.

Veľa kávy, samozrejme, škodí. Ak však pracovný deň začínate kávičkou a rovnako ho aj uzavriete, nijako si neubližujete. Práve naopak.

Pozitívne účinky káva nás chránia pred rôznymi chorobami:

- Cyrhóza pečene

- Cukrovka

- Parkinsonova choroba

- Rakovina

- Srdcové ochorenia

- Neurologické choroby

Káva prospieva aj psychickému zdraviu:

- Pomáha pri depresiách

- Potláča samovražedné sklony

- Zlepšuje náladu, pretože zvyšuje hladinu hormónov šťastia

- Zlepšuje pozornosť, reakcie a logické myslenie

Závislosť na káve, teda stav, kedy ste schopný denne vypiť aj desať a viac šálok, je však problém. Pri takomto množstve si totiž môžete naopak privodiť srdcové choroby, vysoký krvný tlak, neurologické problémy, ale paradoxne aj stratu koncentrácie.

Podľa dietologičky a odborníčky na výživu Lindy Cohenová je veľmi dôležité, kedy a koľko kávy denne pijeme. Jej odporúčania, ktoré sa pochopiteľne zhodujú s odporúčaniami mnohých ďalších výskumov, však väčšinu kávičkárov nepotešia.

Najhorší čas na kávu je totiž práve vtedy, kedy ju ľudia pijú najčastejšie. A to práve ráno po prebudení. Docielite tým totiž len to, že sa na začiatku dňa stanete na káve doslova závislý.

Cohenová však neodporúča ani večernú kávu v pohode domácnosti, keď si konečne môžete vyložiť nohy a vydýchnuť. Avšak tento zvyk by sa dal prepáčiť, ak vaša posledná šálka kávy bude najneskôr 4 hodiny pre spaním.

Čo by ste teda mali urobiť ako prvé, keď prídete z práce domov? Dajte si čo najskôr vašu kávu. Vo vašom obľúbenom kresle s nohami vyloženými v ideálnej relaxačnej polohe a na niekoľko minút nevnímajte nič len vôňu a chuť kávy.

Ak chcete mať tú najkvalitnejšiu kávu ako z profesionálnej kaviarne aj u vás doma každý deň, ak chcete ohurovať vašich hostí exkluzívnym capuccinom, lattem či espressom, potrebujete mať doma kvalitný kávovar.

Vybrať ten najlepší a zmestiť sa do vášho rozpočtu však nie je také jednoduché. V prvom rade by ste mali vedieť, akú kávu pijete a teda akú kávu si budete pravidelne pripravovať. Všetko ostatné o vašom budúcom kávovare sa už dozviete z kvalitnej recenzie a porovnania tých najlepších produktov na trhu.

V prípade, že nepotrebujete doma vyrábať 20 druhov špeciálnej kávy s talianskymi názvami v prístroji, ktorého cenovka sa blíži k štvormiestnej cifre, na trhu je veľký výber dobrých kávovarov za dostupné ceny. Ak využijete zľavové kupóny na nákup produktov značky Klarstein, môžete sa tešiť z vášho nového a štýlového kávovaru, chutnej kávy aj ušetrených peňazí.

Príklad kávovarov Klarstein Zdroj: SITA

Ak ste však rozhodnutý, že na káve rozhodne šetriť nebudete, vyhliadnite si tie najlepšie kávovary na trhu a zainvestujte viac. Je to len na vás.

Zdravá domácnosť

Teraz, keď už máte doma váš vysnívaný kávovar a varíte si tú najlepšiu kávu. Keď viete, kedy ju máte piť a že to s ňou netreba preháňať. Keď ste si vytvorili svoj relaxačný rituál, kedy vás nikto nesmie rušiť. Môžete sa zamyslieť nad tým, ako urobiť vašu domácnosť ešte lepším miestom pre oddych.

Domácnosť, v ktorej po ťažkom pracovnom dni dokáže načerpať nové psychické sily, je zdravá domácnosť. Vytvoriť si zdravé a príjemné útočisko je dôležité a nie je to veľmi komplikované. Stačí sa držať niekoľkých všeobecných odporúčaní:

- Dostatočne a často vetrajte

- Zabezpečte si čo najviac prirodzeného svetla

- Obmedzujte vnútornú vlhkosť

- Ak je to možné, vypínajte elektrické zariadenia

- Využívajte čo najmenej chémie

- Napĺňajte interiér zdravými a príjemnými vôňami

Zhrnuté. Vetrať by ste mali dva až trikrát denne (aspoň ráno a večer) minimálne na desať minút. Pokiaľ je to možné, rozostrite žalúzie a využívajte prirodzené svetlo namiesto lampy. Sušiť bielizeň vo vnútri nie je celom ideálne, unikajúca vlhkosť vytvára aj neviditeľné, no škodlivé plesne. Elektronika vylučuje chemikálie, ktoré nám nie sú veľmi prospešné. Dá sa to aj bez agresívnej chémie, vyskúšajte prírodné čistiace prostriedky.

Dizajnový difuzér Zdroj: SITA

A napokon, zvážte kúpu rôznych vonných sviecí z prírodných a zdraviu prospešných materiálov. Nie je nič lepšie, keď už po príchode domov alebo pri vašej obľúbenej chvíľke relaxu môžete dýchať zhlboka príjemnú a liečivú arómu. Výborným riešením sú napr. difúzery s esenciálnymi olejmi, ktorých širokú ponuku nájdete aj na eshope lussino.sk.

Samozrejme, k tomu, aby bola vaša domácnosť tým najlepším, najpríjemnejším a najzdravším útočiskom práve pre vás, prispievate predovšetkým vy. Je to o tom, aby ste svoje vnútorné prostredie nastavili podľa seba a podľa svojich potrieb.

Mnohí ľudia majú totiž radi izbové rastliny, cítia sa v ich obklopení príjemne a zdravšie. Iní však kvôli alergiám v takomto prostredí jednoducho v pohode fungovať nedokážu a kvetom sa musia vyhýbať.

Kvôli tomu, aby ste eliminovali tvorbu prachu, sa odporúča čo najmenej textílii. Avšak väčšina z nás sa doma cíti najlepšie, ak sa má na gauči alebo na posteli do čoho zabaliť.

Rovnako je to aj s ideálnou teplotou. Niekto v zime neustále zvyšuje teplotu radiátorov, iný obľubuje chladnejšie prostredie. Aj keď ideálna teplota domácnosti by mala byť medzi 19 a 24 °C, je to o subjektívnom vnímaní každého človeka.

Nech už nájdete akúkoľvek radu alebo tip, dbajte hlavne na to, aby bol váš domov pre vás vždy tým najlepším útočiskom, kde si môžete vychutnať svoju obľúbenú kávu v tom najlepšom prostredí bez stresu a nepriaznivých vplyvov.