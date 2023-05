Zateplenie fasády alebo fotovoltaika? To je dilema polovice slovenských domácností

Ako prvé opatrenie proti zvyšujúcim sa cenám energií by 26 % opýtaných majiteľov domov zateplilo fasádu, 24 % by radšej zvolilo inštaláciu fotovoltaických alebo solárnych panelov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre platformu Budovy pre budúcnosť.