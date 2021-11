Zálohový systém prinesie na Slovensko od januára 2022 zmeny v nakladaní s nápojovými obalmi, ako sú PET fľaše a plechovky. Po novom za ne budeme spolu s cenou za nápoj platiť aj zálohu 15 centov. Dostaneme ju však naspäť, ak nepoškodený prázdny obal prinesieme nepoškodený naspäť do obchodu so zálohovacím automatom. Podobne to už teraz funguje so sklenenými fľašami. Zálohované plastové fľaše a plechovky spoznáte podľa symbolu s výrazným Z.

Coca-Cola sa ako najväčší svetový výrobca podieľala spolu s inými výrobcami, obchodníkmi a štátnymi orgánmi na príprave zálohovacieho systému v našej krajine. „Je to krok správnym smerom pre životné prostredie a cirkulárnu ekonomiku na Slovensku. Od začiatku celého procesu sme boli pri nastavovaní jednotlivých parametrov. Naším cieľom bolo, aby bol výsledný systém maximálne transparentný, efektívny a orientovaný na spotrebiteľa,“ hovorí Michal Čubrík, manažér pre vonkajšie vzťahy Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Michal Čubrík Zdroj: Coca-Cola

Ako zálohovanie pomôže Slovensku?

Zaplatením zálohy za fľaše a plechovky sa zvýši motivácia ľudí získať tieto peniaze späť. To pomôže nielen zberu PET fliaš a plechoviek, z ktorých recykláciou znova vzniknú nové obaly, ale najmä životnému prostrediu.

Zo skúseností v zahraničí sa ukázalo, že sa vďaka zálohovému systému sa môže vyzbierať až 90 % týchto druhov obalov, čo zároveň významne zníži množstvo voľne pohodeného odpadu v prírode. Enviromentalistka Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky predpokladá, že takéto číslo by sme na Slovensku mohli dosiahnuť ešte pred rokom 2029, čo je cieľom Správcu zálohového systému.

„Sledovaním vývoja systémov v zahraničí predpokladám pri správne cielenej osvetovej kampani v celku rýchlu nábehovú krivku. Slovenské zelené svedomie sa prebúdza, je to v spoločnosti citeľné,“ hovorí odborníčka.

Systém zálohovania PET fliaš funguje už v 10 európskych krajinách: na Islande, vo Fínsku, Švédsku, Nórsku, Dánsku, Nemecku, Litve, Estónsku, Chorvátsku a Srbsku. Na Slovensku sme sa inšpirovali pobaltskými a škandinávskymi systémami, ktoré majú aj najlepšie výsledky.

„Zálohový systém podporuje aj vývoj EU legislatívy, podľa ktorej do roku 2025 musíme vyzbierať minimálne 77 % všetkých plastových fliaš a každá nová fľaša musí obsahovať minimálne 25 % recyklátu. Týmto systémom si zabezpečíme nielen vysokú efektivitu zberu, ale aj získanie povinnej suroviny pre recykláciu,“ vysvetľuje prínosy systému Petra Csefalvayová.

Viac fliaš z recyklovaných materiálov

Výhodou PET fliaš je to, že ide o jednodruhový materiál a nie zmes rôznych plastov. V procese recyklácie sa dá ľahko vyčisti a opätovne využiť, napríklad na výrobu novej nápojovej fľaše. V zálohovacom systéme sa PET fľaše dajú recyklovať aj opakovane a so zlepšovaním technológií sa počet takýchto cyklov zvyšuje. Pri plechovkách vyrobených z hliníku sa materiál roztaví a dá sa recyklovať prakticky donekonečna. Z použitých PET fliaš sa v súčasnosti vyrábajú aj iné produkty, ako napr. oblečenie, koberce či pneumatiky. Tie sa už ale následne nedajú stopercentne recyklovať.

Spoločnosť Coca-Cola chce zabezpečiť plnú cirkularitu svojich nápojových obalov, preto má už dnes všetky PET fľaše a plechovky v Európe plne recyklovateľné. „Vďaka rPET technológiám máme pri nápojových plastových fľašiach možnosť recyklovať ich na výrobu nových fliaš a eliminovať tak množstvo nových plastov. Touto cestou chce Coca-Cola ísť, pretože tak chápeme cirkulárnu ekonomiku,“ hovorí Michal Čubrík.

Na Slovensku dnes používa Coca-Cola v priemere takmer 20 % recyklovaného materiálu a v najbližších rokoch sa bude tento podiel výrazne zvyšovať. Do roku 2025 bude mať naprieč celým portfóliom nápojov v PET fľašiach minimálne 50 % recyklátu. Už dnes v obchodoch nájdete minerálnu vodu Römerquelle, ktorej fľaše sú zo 100 % recyklovaného materiálu.

Okrem toho sa Coca-Cola celosvetovo zaviazala do roku 2030 prispieť k vyzbieraniu a zrecyklovaniu rovnakého množstva všetkých obalov, ako uvedie na trh. Zavedenie zálohového systém na Slovensku je nástroj, ktorý im tento cieľ u nás pomôže dosiahnuť.

Ilustračné foto Zdroj: Coca-Cola