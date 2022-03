My záhradkári sme už zachytili jemné náznaky jari a nevieme sa dočkať, kedy vyrazíme medzi hriadky a záhony. No ešte predtým si skontrolujte, či ste na sezónu naozaj dobre pripravení. Bod 7 sa už urputne hlási o slovo aj vo vašej záhrade!

Jar nám už klope na záhradné bránky a čoskoro nás vtiahne do nášho milovaného kolotoča vysievania, vysádzania, okopávania, polievania a celej tej starostlivosti okolo záhrady. Kým to vypukne naplno, prečítajte si, na čo by ste vo vašej záhrade nemali v týchto dňoch zabudnúť.

Vyčistite a nabrúste náradie

Údržba záhradného náradia výrazne predlžuje jeho životnosť. V prípade, že ste náradie po skončení sezóny len tak odložili, je načase dať ho do dobrej kondície. Kovové časti náradia vyčistite a dajte nabrúsiť, dreveným rukovätiam prospeje vyčistenie a pretretie ľanovým olejom. Pokazené náradie nahraďte novým.

Vyčistite kvetináče

Pokiaľ ste kvetináče nechali napospas svojmu osudu, po zime z nich vyberte hlinu a poriadne ju skontrolujte, či sa v nej nenachádzajú škodcovia, resp. ich larvy. Kvetináče umyte a môžete ich aj vydezinfikovať.

Upravte skleník

Ak ste to ešte nespravili, je najvyšší čas odstrániť zo skleníka riasy, mach a nečistoty, ktoré sa na ňom nachytali počas mesiacov, kým sa nepoužíval. Hadicou umyte skleník poriadne zvonka aj zvnútra a zmyte všetok prach, aby sa dnu dostalo čo najviac životodarného svetla. Skontrolujte aj konštrukciu a poškodené časti opravte.

Prevzdušnite trávnik

Len čo prestanú prízemné mrazy, z trávnika opatrne vyhrabte nafúkané lístie a odumreté steblá, prevzdušnite ho vertikutátorom a pohnojte. Vertikutáciu však zvládne len dobre zakorenená tráva, ktorá má aspoň 2 – 3 roky. Ak trávnik nemáte, teraz je dobrý čas na jeho výsev.

Objednajte semená a cibuľky

Nečakajte do zajtra, pretože práve teraz sa semienka zeleniny a kvetov míňajú ako teplé rožky. Nezabudnite ani na cibuľky v lete kvitnúcich kvetov ako sú gladioly alebo ľalie.

Upravte záhony

Driemajúca záhrada poskytuje perfektné podmienky na jej upratanie. Z kvetinových záhonov odstráňte napadané lístie a iné nečistoty a tiež odumreté listy a záhradu vyčistite od všetkého, čo tam cez zimu nanosil vietor. Pôdu v úžitkovej časti záhrady zrýľujte a zapracujte do nej kompost.

Vytrhajte burinu

Teplé dni už vytiahli zo zeme nielen prvé jarné kvety, ale aj burinu. Kým ešte nie je poriadne zakorenená, bude sa vám vytrhávať ľahko. Čím menej príležitostí rozrásť sa jej poskytnete, tým menej práce s ňou budete mať počas sezóny.

Prerežte ovocné stromy a kríky

Dlhé výhonky malín a černíc skráťte a odrodené dvojročiaky odstrihnite pri zemi. Prerežte jablone a hrušky, odstráňte staré suché konáre a vlky.

Spravte si výsevný plán

Keď sa vás jar opýta, čo ste robili v zime a vy neodpoviete, že ste si pripravovali výsevný plán, spravte tak čím skôr. Bude to last-minute akcia, pretože pôda sa už prehrieva a čaká na siatie prvých otužilcov ako sú mrkva, petržlen, reďkovka, kôpor a ďalšie.

