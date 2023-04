Začiatok jari sa v seredskom Amazone niesol v znamení rozmanitosti

Čo by ste povedali na to, keby vám na obed v práci ponúkli chumer bukehu alebo túrós czuszu? Znie to možno exoticky, sú to však jedlá národností, ktoré tu žijú s nami. Tento rok to bolo prvýkrát, čo sa seredský Amazon zameral na potreby jednoty a vzájomného rešpektu prostredníctvom pestrých celomesačných aktivít. Tie zahŕňali napríklad súťaž oddelení v kreatívnej činnosti, týždne tematických jedál a národných kuchýň, pohybové aktivity a nezabudlo sa ani na seniorov.