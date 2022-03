Hľadáte spôsob, ako ušetriť ? V niektorých prípadoch stačí pár malých krokov k tomu, aby ste mesačne ušetrili desiatky eur. Otázka úspor je momentálne dosť aktuálna, preto pre vás máme tip, ako na to.

Začať šetriť ešte dnes? Vieme, ako na to

Jednou z možností, ako ušetriť, je zamerať sa na zbytočné bankové poplatky. Fio banka má pre vás riešenie.

Pri porovnávaní účtov by ste sa mali zamerať nielen na základné poplatky za vedenie účtu, platobné karty a najčastejšie transakcie, ale napríklad aj na poplatky za výbery z bankomatu iných bánk pre prípad, že by ste potrebovali rýchlo vybrať peniaze a nemali čas hľadať bankomat svojej banky. Účet zadarmo so špeciálnym cenníkom na iné ako očakávané používanie účtu sa vám môže v takom prípade pekne predražiť.

Účet zadarmo (nie) pre každého

Nezaťažujte rodinný rozpočet zbytočnými bankovými poplatkami. Účet zadarmo nie je na Slovensku zatiaľ žiadna samozrejmosť. Často je za odmenou a prísľubu účtu zadarmo jedna alebo viacero podmienok, prípadne obmedzené obdobie v rámci dočasnej akcie. Tieto podmienky môže byť v súčasnej situácii náročnejšie dodržať a myslieť na to, či ich splníte, poprípade kedy vám vyprší akcia, je zbytočná starosť navyše.

Šetrite na pár kliknutí z pohodlia domova

Máme pre vás jednoduchšie riešenie. Fio banka ponúka bežné bankové služby zadarmo, a to pre všetkých, bez nutnosti splniť žiadne podmienky. Máte 3 možnosti ako získať Fio osobný účet #BezPoplatku. Jednou z možností je stiahnuť si aplikáciu Fio Smartbanking a cez sprievodca v aplikácií prejsť prehľadným postupom. Jednoducho, rýchlo a zadarmo. Účet si môžete založiť aj online na webových stránkach alebo využiť možnosti návštevy najbližšej pobočky Fio banky.

Už viac ako milión klientov na Slovensku aj v Česku šetrí peniaze s Fio bankou. Odľahčite rodinný rozpočet od bankových poplatkoch aj vy a neplaťte za niečo, za čo v dnešnej dobe nemusíte.