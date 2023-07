Množné číslo nepoužívame náhodou. Budete sa tešiť vy i vaše deti. Jedno z troch najčastejších kožných ochorení, obzvlášť, keď ho má dieťa, vie potrápiť celú rodinu. Ekzém, psoriáza a akné majú nepríjemné prejavy, ktoré hádam ani nie je treba detailne popisovať. Či už ide o svrbenie, olupovanie pokožky alebo estetiku, s ktorou sa spája stigma – každý z týchto sprievodných znakov chronického kožného ochorenia namáha telo i psychiku chorého a je záťažou aj pre psychiku a peňaženku rodičov, ktorí sa svojmu dieťaťu snažia všemožne pomôcť.



V lete je ideálny čas na to, aby ste, milí rodičia, spojili príjemné s užitočným. Strávte so svojim dieťaťom minimálne 5 nocí na špeciálnom letnom kúpeľnom pobyte Derma v Slovenských liečebných kúpeľoch Smrdáky. Smrdáky sú súčasťou siete Ensana Health Spa Hotels, čo vám garantuje vynikajúcu kvalitu služieb a odborný, no zároveň láskavý prístup personálu.

Ilustračné foto Zdroj: Kúpele Smrdáky

Derma pobyt je určený pre deti s chronickými neinfekčnými kožnými ochoreniami. Okrem hore spomínaných medzi nich patrí aj ichtyóza, purigo či sklerodermia. Vynikajúce výsledky v Smrdákoch dosahujú aj pacienti, ktorí sa do kúpeľov chodia zotaviť po popáleninách. Súčasťou každého Derma pobytu je vstupné vyšetrenie, ktoré pomôže nastaviť liečebný plán na mieru pre každého pacienta od 3 do 17 rokov. Derma pobyty v Smrdákoch pomôžu k ústupu príznakov základného kožného ochorenia už po piatich nociach. Optimálna dĺžka trvania pobytu s prísľubom vymiznutia príznakov ochorenia na 6 – 9 mesiacov je 2 až 3 týždne. Deti do 6 rokov musia absolvovať pobyt v sprievode dospelého, ktorý je ubytovaný spolu s dieťaťom a má rovnako, ako malý pacient zabezpečenú stravu formou plnej penzie.

Výsledky a spokojnosť – prvoradý cieľ

Oboje sa v Smrdákoch darí dosahovať vďaka unikátnym prírodným zdrojom. Názov malej obce na Záhorí – ako iste správne tušíte vychádza aj zo špecifického zápachu sírovodíka, ktorý je v tunajšej vode obsiahnutý naozaj hojne. Až 680 mg/l je považovaných za rekord nielen na Slovensku. Pre porovnanie – v ostatných slovenských prameňoch sa hodnoty sírovodíka pohybujú medzi 6 – 20 mg/l. Sírovodík v prvom rade účinkuje na úrovni kože, no prienikom do krvi vplýva aj na celkový stav organizmu.



Sírovodík pôsobí protizápalovo a je schopný ovplyvňovať aktivitu cytokínových receptorov. Jeho účinky sú podobné imunosupresívnym cyklosporínom či dithranolu – liečivám, ktoré sa najčastejšie používajú na liečbu chronických kožných ochorení. Avšak, s tým rozdielom, že účinné látky obsiahnuté vo vode a bahne v Smrdákoch sú prírodného pôvodu.



Voda v Smrdákoch je hypotonická, zásaditá a vďaka teplote pri prameni len okolo 13 °C si zachováva vysoký objem minerálnych látok. Táto voda je pozostatkom pásma ostrovov, ktoré kedysi tvorili územie dnešných Karpát – prirovnanie Smrdák k Mŕtvemu moru teda má aj svoje historické opodstatnenie. Na území, kde ležia Kúpele Smrdáky sa kedysi v morských lagúnach hromadili sedimenty, ktorých bakteriálnou premenou vznikli ložiská liečivých sírovodíkových vôd.

Ilustračné foto Zdroj: Kúpele Smrdáky

Procedúry nie sú všetko

Príjemné letné chvíle môžete zažiť so svojim dieťaťom či rodinou aj v čase, keď práve nebudete „pracovať“ na zdraví a kráse pokožky. Voľný čas môžete tráviť v 6-hektárvom kúpeľnom parku. Priamo v areáli sú tenisové kurty, zahráte si tu stolný tenis či biliard. Obľúbené sú i nenáročné cykloturistické výlety do okolia či spoznávanie pamiatok v blízkom i vzdialenejšom okolí. Za návštevu určite stojí Hostečná studnička, Miléniový kríž, zrúcanina hradu Branč alebo kráľovského mesta Skalica. Výlet do neďalekej Skalice môžete spojiť aj so splavom Baťovho kanálu alebo pokračovať do Ledníc. Aj priamo v Smrdákoch kúpele pre svojich hostí pripravujú zaujímavé podujatia. Informácie o tých aktuálnych vždy nájdete na stránke www.kuplesmrdaky.sk.



Všetko, čo potrebujete vedieť o rezervovaní kúpeľného pobytu v Smrdákoch nájdete na stránkach hotelovej siete Ensana a informácie o možnosti získať kúpeľný pobyt čiastočne alebo plne hradený z poistného získate buď priamo u svojho ošetrujúceho lekára alebo špecialistu či na stránkach poisťovne, ktorej ste poistencami. Smernicou z mája tohto roku došlo aj k zmene v najväčšej poisťovni – VšZP a lekári môžu už aj na túto poisťovňu podávať žiadosti na kúpeľný pobyt pre vaše dieťa aj elektronicky. To celý proces schvaľovania kúpeľného pobytu urýchľuje a robí pohodlnejším pre všetky strany. Z kúpeľov, ktoré sa venujú liečbe kožných ochorení na Slovensku sú Smrdáky jednoznačným lídrom s desaťročiami odborných skúseností a s prírodnými zdrojmi, ktoré sú bezpochyby unikátne.