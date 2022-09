S veľkým potešením oznamujem naše partnerstvo s Conorom McGregorom. Chceli sme, aby bol náš nový ambasádor značky globálnou ikonou. Conor je jedným z najúspešnejších športovcov v histórii zmiešaných bojových umení, ktorý sa vďaka svojej obrovskej pracovnej morálke a neustálemu zlepšovaniu dokázal stať prvým šampiónom UFC v dvoch hmotnostných kategóriách. Jeho príbeh dobre rezonuje s našou značkou a stratégiou. V XTB tvrdo pracujeme na tom, aby sme našim klientom mohli ponúknuť špičkovú technológiu a inovatívnu investičnú platformu, ktorá im pomôže dosiahnuť ich investičné ciele. Odhodlanie, vytrvalosť pri presadzovaní cieľov, ochota neustále sa rozvíjať a dosahovať najlepšie výsledky – aj to sú vlastnosti dobrého investora. Conor ako športovec – a tiež obchodník – má myslenie víťaza. Preto sme sa rozhodli pozvať ho, aby sa stal ambasádorom značky XTB - vyjadril sa Omar Arnaout, CEO spoločnosti XTB.

Conor McGregor Zdroj: XTB

Conor McGregor je šampión UFC, podnikateľ, reštauratér a globálna obchodná a atletická ikona. McGregor pochádzal z Crumlinu v Dubline a bol inštalatérskym učňom a amatérskym bojovníkom, kým v roku 2013 vtrhol na scénu UFC. Rýchlo sa dostal nahor a v roku 2015 vyhral šampionát UFC v mušej váhe. McGregor sa následne zapísal do histórie tým, že sa stal prvým bojovníkom v histórii UFC, ktorý vyhral simultánne v dvoch hmotnostných kategóriách a stal sa šampiónom UFC v ľahkej váhe v roku 2016. McGregor je najväčším ťahákom v histórii UFC a je na čele šiestich najviac kupovaných pay-per-view eventov organizácie. Je najsledovanejším bojovníkom UFC na sociálnych médiách s viac ako 70 miliónmi sledovateľov na všetkých platformách a vytvoril rekord v najvyšších zárobkoch športovca v rámci UFC.

McGregor bol obdobne úspešný aj mimo Oktagonu. V roku 2018 založil spoločnosť Proper No. Twelve Irish Whiskey, ktorá sa stala najrýchlejšie rastúcou značkou whisky na trhu. Okrem Proper No. Twelve McGregor investoval do stabilných obchodných podnikov, vrátane: TIDL Recovery Spray, McGregorFast fitness zážitkov, Black Forge Inn v Dubline, a medzi inými aj do série videohier Dystopia: Conquest of Heroes a Forged Irish Stout. Toto diverzifikované portfólio pomohlo McGregorovi umiestniť sa na prvom mieste v rebríčku „Najlepšie zarábajúci športovci“ magazínu Forbes za rok 2021.

Som rád, že som sa stal oficiálnym veľvyslancom jednej z popredných svetových investičných spoločností na najbližšie roky. Verím, že šport a investovanie vyžadujú rovnaké vlastnosti: odhodlanie, duševnú húževnatosť a schopnosť stanoviť si osobné ciele. To je dôvod, prečo som rád nadviazal partnerstvo s XTB – uznávanou globálnou investičnou spoločnosťou, ktorá podporuje svojich klientov pri dosahovaní ich investičných cieľov. – povedal Conor McGregor.

Oznámenie o spolupráci medzi Conorom McGregorom a spoločnosťou XTB znamená začiatok novej globálnej brandingovej kampane tohto brokera, v ktorej XTB propaguje širokú škálu investičných riešení, ktoré ponúka. V reklamných videách s novým ambasádorom značky spoločnosť vysvetľuje, že vďaka ľahkému prístupu k digitálnej platforme XTB je dnes k dispozícii množstvo investičných riešení pre každého, kto je pripravený začať svoju investičnú cestu.

S Connorom McGregorom ako ambasádorom značky plánuje XTB pokračovať vo svojom rozvoji. Počet klientov investičnej spoločnosti celosvetovo prekročil hranicu pol milióna. Vďaka aktívnemu globálnemu rozvoju a systematicky rastúcemu počtu klientov si spoločnosť upevňuje svoju pozíciu na investičnom trhu - XTB sa radí medzi päť najlepších svetových brokerov v počte aktívnych klientov.

Conor McGregor Zdroj: XTB