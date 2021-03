Vznikla pri príležitosti uvedenia najnovších modelov Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G a S21 Ultra 5G. Tie boli súčasťou tvoriaceho procesu a inšpirovali i k výberu samotných farieb grafiky. Výnimočná edícia bude už čoskoro dostupná práve v spojení s novými smartfónmi obľúbenej značky. Prečítajte si viac o tvorivom procese, ktorý sprevádza výrobu grafiky, ako aj o unikátnych stavbách, ktoré nájdete len u nás, na Slovensku.

Dve úspešné značky – Samsung a Bratiska – sa spojili, aby svojim nadšencom priniesli originálne umelecké dielo, ktoré poteší nielen svojím grafickým prevedením, ale aj miestami, ktoré zachytáva. Výsledkom je tak obraz Slovenka prostredníctvom stavieb a objektov, ako ho možno nepoznáme.

Ako nám zakladatelia značky, Viktor Blaha a Pavol Bartoš, priblížili, samotná myšlienka na grafiku u nich prichádza takmer každý deň. Tvorcovia za značkou veľa cestujú po Slovensku a majú radi všetky kúty Slovenska, od Bratislavy až po Košice. Majú ich dobre precestované a zmapované v pamäti. Obzvlášť si ale zakladajú na spolupráci s ľuďmi, ktorí poznajú dané miestna najlepšie. „Čo sa týka samotnej prípravy, vždy sa snažíme vyhľadať spoluprácu s miestnymi lokál patriotmi, ktorí nám pomôžu nájsť tie pravé miesta, ktoré obľubujú, kde sa stretávajú a majú v pamäti aj také čo už neexistujú. Častokrát je to práve výzva cez sociálne siete, aby sa mi ozvali, a následne sa s nim skontaktujeme a pripravíme spolu zoznam takýchto miest, budov, stavieb, ktoré sú teda práve ich srdcu najbližšie, sú na ne hrdí aj keď sú málo známe svetu. Práve tieto miesta vytvárajú tu pravú lokálnu atmosféru, ktorú sa snažíme zachytiť,“ informuje Viktor.

Ako ďalej dodáva, prvoplánové riešenia nie sú pre nich: „Nikdy sme nešli len po ikonických stavbách a miestach, ale bavia nás pravé tieto prudko lokálne miesta danej štvrte alebo mesta, ktoré nie sú na prvú známe. Občas si treba pomôcť a vyhľadať na internete alebo sa spýtať staršieho suseda, čo to tam vlastne na našej grafike je.“

Spolupráca so známou inovatívnou značkou prišla neočakávane, začiatkom roka. Keď im ale Samsung predstavil cieľ spolupráce – vytvoriť originálnu grafiku celého Slovenska, zachytávajúcu výnimočné stavby jednotlivých krajov – bolo im jasné, že idú do toho. Pre nich to pritom znamenalo, pustiť sa do skutočne výnimočného počinu. Ako autori priznávajú, ide o ich prvú grafiku s motívmi mimo Bratislavy, a taktiež prvú grafiku, ktorú vydávajú v troch farebných variantoch. Jednou z najväčších výziev bolo pritom vybrať práve finálnych 16 stavieb, ktoré budú následne graficky znázornené a budú symbolizovať jednotlivé kraje Slovenska.

Výber samotných miest Samsung a Bratiska preto nenechali na náhodu. V spolupráci so známym moderátor a influencerom Sajfom, oslovili jeho fanúšikov, ktorí mali v rámci súťaže na jeho Intagramovom profile do komentárov písať tipy na najkrajšie a najzaujímavejšie slovenské stavby. Tipy od fanúšikov sa stali jednou z inšpirácií pri finálnom zozname stavieb.

V rámci grafiky, ktorá bude už čoskoro dostupná v spojení so smartfónmi značky Samsung – Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G alebo S21 Ultra 5G – majú tvorcovia i svojich vlastných favoritov, ktorí sa na grafike objavia.

O tom, že sa samotnému výberu stavieb venovali skutočne so všetkou vážnosťou, svedčí i fakt, že niektoré zo stavieb navštívili aj osobne a urobili si s nimi zopár záberov. „Počas jedného natáčacieho dňa sa mi podarilo navštíviť s videomakerom Borisom a fotografom Vladom dve miesta v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, jedno miesto v Trnavskom kraji, a nakoniec sme si vychutnali západ slnka v Trenčianskom kraji na Mohyle M. R. Štefánika. Avšak, osobne za najviac zaujímavé miesta z grafiky považujem Kúpalisko Zelená Žaba v Trenčianskych Tepliciach a tiež vyhliadkovú vežu Tokaj.“ hovorí Viktor. Pavla zase oslovilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici: „Poznám ho, keďže z Bystrického kraja je časť mojej rodiny a často sme tam chodili. Je to unikátna stavba, pri ktorej je neuveriteľné, že ju dokázali v takom tvare navrhnúť vo svete bez počítačov a 3D programov.“

Pri výbere stavieb sa tvorcovia primárne zamerali na tie menej známe. Tým chcú ľuďom priblížiť čaro a krásu miest, ktoré možno ešte na Slovensku nepoznajú, no oplatí sa ich určite navštíviť. Krásy niektorých z miest sa snažili zachytiť aj na pripravovanom videu, ktoré bolo profesionálne spracované na Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Príprava spolupráce i návrh grafiky trvala niekoľko mesiacov a pristupovalo sa k nej naozaj svedomito.

Umelecké dielo v podobe tlačeného printu je svetový unikát. Nielenže zachytáva krásy Slovenska vyrobené ľudskou rukou z každého kraja, ale je výnimočný aj tým, že je tlačený risografom. „Tlač risografom je svetový a už aj slovensky fenomén, ktorý si zamilovali davy ľudí z umeleckej branže, ale i fanúšikovia umenia po celom svete. Tento japonský stroj má svoje špecifiká a určuje vo veľkej miere štýl a farbu výsledného diela. Tlač si vyžaduje veľkú zručnosť tlačiara a dokonalé poznanie fungovania risografu. O profesionálnu tlač limitovaných grafík sa postarali skúsení tlačiari zo štúdia Trafograf. Celý postup sa snaží byť aj šetrný k prírode. Master tlačiarne je z banánových šupiek a farby, ktoré boli pôvodne zo sójového oleja, sa začali vyrábať z ryžových otrúb, aby znížili uhlíkovú stopu,“ približuje Pavol, ktorý je zároveň autor grafiky.

No a ako sa vlastne ku grafickej tvorbe tohto typu dnes už známi tvorcovia dostali? Pavol prezradil, že cestu otvorila objednávka od kamarátky: „Naša kamarátka objednala pre svojho manžela jeden kus grafiky ich obľúbenej štvrte ako darček. Následné pozitívne reakcie po zverejnení nás presvedčili, že sa do toho máme pustiť vo väčšom.“ A dobre urobili. Dnes ich grafiky predstavujú vychytené zberateľské kúsky, medzi ktoré už čoskoro pribudne aj limitovaná edícia výnimočnej grafiky v troch farebných verziách – Samsung x Bratiska – zachytávajúcej Slovensko prostredníctvom 16 jedinečných stavieb a objektov.