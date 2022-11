V rámci projektu „Vzácnejší než influenceri“ približujeme pod záštitou SodaStreamu životy seniorov v domovoch sociálnych služieb, ich radosti aj starosti. O 37 seniorov z Veľkých Kapušian a blízkeho okolia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a ocitli sa v hmotnej núdzi, je postarané v sociálnom zariadení Domov, n.o. „Vybrali sme si tento názov, pretože neposkytujeme len domov v zmysle strechy nad hlavou, ale aj domov v zmysle „byť doma“, teda na mieste, kde je človek rád, a to je pre nás zároveň najdôležitejšia zásada,“ vysvetľuje predsedkyňa zariadenia Valéria Rapácsová. Tá nadväzuje na cieľ zariadenia: vytvárať svojim klientom také podmienky, ktoré im umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby.

„Túto myšlienku všeobecne sme spojili so značkou SodaStream a v projekte „Vzácnejší než influenceri“ sa snažíme poukázať na mnohokrát neveselú životnú situáciu seniorov. Vybraným zariadeniam prostredníctvom našej PR agentúry 10/10 Communications darujeme prístroje SodaStream Crystal alebo Spirit a fľaše Fuse, čím seniori ušetria za kupovanie balenej sýtenej vody a zamestnancom zas odbudne starosť s vláčením plastových fliaš,“ približuje zámer projektu produktový manažér SodaStream na Slovensku Attila Forgon.

Attila Forgon: „Sú veci, ktoré sa za peniaze kúpiť nedajú. Teší nás, že sme aspoň trochu spríjemnili život seniorom.“ Zdroj: SodaStream

Jeho slová potvrdzuje aj Valéria Rapácsová: „Ľudia vo vyššom veku už smäd pomaly necítia, preto musíme dávať pozor na ich pitný režim. Bublinkovú vodu majú radi, robí im dobre na trávenie, no minerálky nemôžu piť dlhodobo. Kupovať sýtenú a jemne sýtenú vodu je pre nás finančne neúnosné a nie každý má rodinu, ktorá by svojmu seniorovi tieto vody nosila. Nehovoriac o tom, že prázdne fľaše treba niekde skladovať a potom odniesť do obchodu. Teraz nám jeden SodaStream z vody z vodovodu spraví nasýtenú vodu, na akú má kto chuť.“

„Zbohom, plastové fľaše!“, tešia sa v Kapušanoch. Foto: Patrik Muszka Zdroj: SodaStream

Najvzácnejší dar je čas

„Sýtenú vodu sme pre kapušanských seniorov vyriešili, no ich najväčší problém vyriešiť nedokážeme. Tým je osamelosť ľudí, odkázaných na starostlivosť v domovoch sociálnych služieb. Nemôžeme to však dávať za vinu zamestnancom, teraz hovorím o nezáujme verejnosti. Nie každý má v rodine seniora a keď sa so starobou nezoznámime v detstve či v produktívnom veku, na staré kolená sa nám môže stať, že budeme nepríjemne prekvapení,“ naznačuje Attila Forgon a predsedkyňa Domova,n.o., jeho myšlienku rozvíja: „Starým ľuďom naozaj netreba veľa, aby sa cítili potrební a užitoční. Stačí im prejaviť pozornosť, vypočuť si ich, pozhovárať sa s nimi. Veľmi im psychicky prospieva, ak si k nim niekto prisadne na lavičku a dá sa s nimi do reči, alebo príde ako dobrovoľník do zariadenia.“

Po pozornosti a záujme túžime bez ohľadu na vek. Foto: Patrik Muszka Zdroj: SodaStream

Podľa jej slov by domovy seniorov privítali návštevy detí zo škôlky, detských domovov, mládež, empatických ľudí. „Na Slovensku tieto aktivity nie sú veľmi rozšírené a tie, ktoré boli, stopol covid a obnovili sa len minimálne. Žiaľ, naši zamestnanci ani pri najlepšej vôli nedokážu každému venovať toľko času, koľko by chceli. Ich práca je mimoriadne psychicky, no aj fyzicky náročná a preto by dobrovoľníci pomohli hneď dvakrát – seniorom aj zamestnancom,“ uzatvára Valéria Rapácsová.

