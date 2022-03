Každý deň ochorejú dve ženy, pričom každý tretí prípad sa odhalí príliš neskoro. To je sumár ochorenia, ktoré trápi Slovensko a pritom vo vyspelom svete je na ústupe. Obľúbená herečka sa rozhodla prehovoriť a vyzvať aj ostatné ženy, mamy: Skoncujme s rakovinou krčka maternice, je to v našich rukách.

„Chcem povzbudiť všetky mamičky, ktoré majú deti v rovnakom veku ako ja, aby neváhali a dali ich zaočkovať proti HPV. Je to bezpečné a v rámci tohto veku aj zadarmo.“ Aj staršia dcéra obľúbenej herečky je zaočkovaná. Vie, že očkovanie ochráni deti do budúcnosti pred rakovinou a chce, aby túto možnosť mali všetky mamičky.

Spomínané tri písmenká, HPV, označujú ľudský papilomavírus, veľmi bežný vírus, ktorý sa prenáša najmä pohlavným stykom a počas svojho života sa s ním opakovane stretne až 80 % ľudí. Pozor, týka sa to rovnako žien, ako aj mužov. Spôsobuje nielen rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia, ktoré sa týkajú oboch pohlaví. Preto potrebujú dostať vakcínu nielen dievčatá, ale aj chlapci. Obrovským úspechom je zásadná zmena v prevencii, ktorá začne platiť od mája: 12 ročné dievčatá a chlapci budú mať najmodernejšiu vakcínu proti HPV zadarmo.

4 kroky aby sa vám zákerná diagnóza vyhla oblúkom

„Aj keď rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR – hradiť nonavalentnú vakcínu proti HPV zo zdravotného poistenia považujeme za veľký úspech, do budúcna by sme si želali poskytovanie tejto ochrany pre mladých ľudí aspoň do 20. roka života,“ hovorí Jana Pifflová Španková, prezidentka aliancia NIE RAKOVINE, ktorej iniciatívy neutíchajú. Upozorňuje na osvetu, zodpovednosť aj upgrade skríningových metód. Čo by mali urobiť všetky ženy v dospelom veku, aby znížili riziko na minimum?

1. Chodievajte pravidelne na gynekologickú prehliadku. Bezbolestný cytologický ster krčka maternice môže zabrániť až deviatim z desiatich prípadov tohto ochorenia! Bohužiaľ, pravidelne ho absolvuje len niečo vyše 20 % žien.

2. Zaujímajte sa o HPV diagnostiku u svojho gynekológa. „Je nevyhnutná modernizácia postupov, aby sa predišlo tragédiám žien, ktoré prepadli sitom aktuálnej, ale zastaranej prevencie, ktorú tvorí štandardný cytologický PAP test. Modernejšou metódou je HPV genotypizačný test, ktorý pracuje na báze DNA. Vyšetrenie prebieha rovnako, je však presnejší, dokáže vylúčiť možné ochorenie na tri až päť rokov alebo naopak odhaliť príčinu ochorenia ešte skôr, než sa rozvinie,“ vysvetľuje Jana Pifflová Španková. Na Slovensku nie je uhrádzaný zo zdravotného poistenia.

3. Očkujte proti HPV svoje deti, ale aj seba. Na očkovanie nie je nikdy neskoro, a má význam, aj keď ste HPV prekonali.

4. Hľadajte ambulancie s nálepkou NIE RAKOVINE. Znamená to, že sú súčasťou MAPY POMOCI, do ktorej sa pridávajú gynekológovia a pediatri z celého Slovenska. Pacientky a rodičia detí si vďaka nej na stránke www.NIERAKOVINE.sk ľahko vyhľadajú vo svojom okolí ambulanciu, kde im pomôžu.

Názory špičkových odborníkov a kompletné info o téme na www.nierakovine.sk

Bezplatná infolinka 0800 800 183