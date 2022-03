„Investícia do tejto špeciálnej rozrábky v celkovej hodnote 1,8 milióna EUR prinesie do regiónu nové pracovné miesta a je súčasťou stratégie skupiny modernizovať a rozvíjať svoje prosperujúce závody na Slovensku. Rozšírenie rozrábky mäsa a zvýšenie produkcie reflektuje na zvyšujúci sa dopyt po kvalite, ktorá je našou hlavnou filozofiou. TAURIS a.s. patrí medzi najúspešnejšie závody ECO Investmentu, čo nás teší a zároveň inšpiruje k ďalším investičným plánom v segmente potravín. Patrí k nim aj investícia do distribučno-logistického skladu a nového závodu v Košiciach, kde plánujeme celkovo preinvestovať 25 miliónov EUR,“ uviedol prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo, ktorého je TAURIS GROUP súčasťou.

Rozrábka sa takisto stane súčasťou štúdia žiakov v rámci duálneho vzdelávania, učebne si prišiel osobne prehliadnuť aj minister školstva Branislav Gröhling.

Zverinový program spustil výrobca TAURIS už v roku 2016, kedy do predaja zaradil jeleniu klobásu. Od toho času spoločnosť zaznamenáva stále zvyšujúci sa dopyt po výrobkoch z BIO mäsa, ktoré je ekologické a s vysokou nutričnou hodnotou. „Vďaka dobrým hospodárskym výsledkom spoločnosti TAURIS a.s., ktorá tento rok oslávi 30 výročie jej vzniku, sme sa rozhodli investovať do rozšírenia výroby a novej rozrábky mäsa z rôznych druhov zveriny. Z niekoľkoročných skúsenosti vieme, že výrobky z čerstvého mäsa sú neporovnateľne kvalitnejšie a chutnejšie. Naši zákazníci nám dôverujú a očakávajú od nás špičkovú kvalitu, čo odzrkadľuje aj našu dlhodobú stratégiu. Nechceme byť za každú cenu objemovým lídrom. Orientujeme sa na vlastné produkty k vyššou pridanou hodnotou. Ide nám primárne o kvalitu, dodržiavanie receptúr a priblíženie exkluzívneho sortimentu našim zákazníkom. Práve špičkovou kvalitou sa chceme odlíšiť od svojej konkurencie,“ vysvetľuje Richard Duda, generálny riaditeľ TAURIS GROUP. Ako dodáva, súčasťou novej rozrábky sú najmodernejšie technológie, ktoré sú zároveň energeticky šetrnejšie.

Nová rozrábka diviny bude fungovať v špeciálnom režime, keďže je naviazaná na loveckú sezónu. Jej otvorenie prináša do regiónu nové pracovné miesta, pričom výrobca sa bude zameriavať na špecialistov, ktorých znalosti využije mimo loveckej sezóny aj v ďalších častiach výroby.

„Na našej novej rozrábke plánujeme spracovávať dokopy niekoľko ton rôzneho zverinového mäsa, ktoré pochádza výhradne zo Slovenska a je získavané podľa najprísnejších predpisov. Denná kapacita zverinovej rozrábky je 18,8 ton a závisí od sezónnosti. Môžeme tu nájsť rozrábku zajaca, bažanta, daniela, muflóna, jeleňa či diviaka, samozrejme, so stálym veterinárnym dozorom,“ približuje výrobu generálny riaditeľ Richard Duda.

Viac zveriny v školských jedálňach

Otvorenia novej rozrábky sa zúčastnil aj minister školstva Branislav Gröhling, ktorého rezort nedávno predstavil plán zdravšieho stravovania žiakov na školách, pričom do nových noriem a receptúr boli zaradené práve jedlá zveriny. „Cieľom revízie školského stravovania je zabezpečiť deťom energeticky a nutrične vyvážené jedlá a nápoje predovšetkým bez pridaných cukrov a sladidiel, či obmedziť prípravu jedál s obsahom mäkkých mäsových výrobkov,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Spolu s ním sa o pôvod mäsa, ktoré putuje do školských jedální, zaujímala aj Jarmila Halgašová, členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Podľa jej slov kvalita mäsa zo zveriny spočíva najmä v tom, že pochádza z voľne žijúcej zveri, ktorej potravné spektrum je v porovnaní s hospodársky chovanými zvieratami mnohonásobne širšie a má neobmedzenú možnosť pohybu, čím je jej svalovina optimálne vyvinutá a bohato prekrvená. „Okrem svojej nezameniteľnosti po chuťovej stránke je zverina cenná aj z hľadiska svojej biologickej hodnoty. Svalové vlákna sú jemné, s nízkym obsahom tuku a vyznačujú sa nízkym cholesterolom a vysokým zastúpením prospešných nenasýtených mastných kyselín. Najmä omega - 3 mastné kyseliny sú zastúpené niekoľkonásobne viac ako u hovädzieho, bravčového či kuracieho,“ približuje Jarmila Halgašová.

Nová rozrábka privíta aj študentov duálneho vzdelávania

Veľkú šancu získať komplexnejšiu prax získajú vďaka otvoreniu rozrábky zveriny aj študenti, ktorí v spoločnosti praxujú v rámci projektu duálneho vzdelávania. Súčasťou výroby je totiž aj špeciálna učebňa, ktorá im pomôže získať cennú skúsenosť pri práci so zverinou.

„Spoločnosť TAURIS je úspešná na poli duálneho vzdelávania. Od septembra 2019 sme získali certifikáciu na výučbu 75 študentov. Aktívne sledujeme potreby trhu práce a reflektujeme na ne práve v odbornom vzdelávaní a pri príprave študentov na ich budúce profesie. Ich výchova a prax priamo na prevádzkach je totiž cestou k získaniu nádejných zamestnancov. To radí TAURIS medzi najúspešnejších výrobcov,“ približuje Richard Duda.

Holding ECO-INVESTMENT, a.s.:

Skupina TAURIS GROUP je súčasťou česko-slovenského priemyselno-investičného holdingu ECO-INVESTMENT, a.s. Holding pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od svojho založenia podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe.