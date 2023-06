Ľudia sa zľakli zvyšujúcich sa cien hypoték, úrokov a úverov

Slováci majú silnú potrebu bývať vo vlastnom byte či dome, v súčasnosti sa však mnohí obávajú svojej nedostatočnej kúpyschopnosti a neveria, že pri dnešných podmienkach budú schopní splácať hypotéku. Výrazné sprísnenie podmienok pre získanie hypotéky a nárast úrokovej sadzby z 0,5 % na 4,5 % mnohých Slovákov zaskočili. Podľa časopisu Forbes má však Slovensko najnižšie úrokové sadzby medzi krajinami V4.

Splniť podmienky pre získanie hypotéky je náročnejšie

Kým v nedávnej minulosti mal záujemca o hypotéku istú šancu získať ju za nízky úrok v 100 % výške, v súčasnosti banky posudzujú žiadateľov omnoho prísnejšie a dôkladnejšie. Výška hypotéky je závislá na ratingu žiadateľa, čiže na jeho schopnosti splácať svoje záväzky. Najpodstatnejšie pre banku sú príjem, ktorý je overiteľný v Sociálnej poisťovni alebo u zamestnávateľa, nehnuteľnosť, ktorou sa ručí a jej likvidita.



Hodnotí sa aj úverová história žiadateľa, dĺžka zamestnania či vzdelanie. Avšak aj tí, ktorí dosiahnu najvyšší rating, môžu získať hypotéku maximálne do výšky 90 % hodnoty nehnuteľnosti. Štandardne to však býva menej ako 80 %, zvyšných 20 a viac percent hodnoty si budete musieť financovať iným spôsobom, napríklad vlastnými prostriedkami, dodatočným úverom či založením ďalšej nehnuteľnosti.

Výpredaj nehnuteľností sa nekoná

Výrazný prepad cien sa nekonal, aj vzhľadom na to, že dopyt na trhu je stále relatívne vysoký. Môže to byť spôsobené prílivom obyvateľov z iných regiónov,. napríklad do Bratislavy sa ročne za prácou prisťahuje okolo 8 tisíc ľudí z celého Slovenska. A hoci sa ročne postaví približne 3 000 nových bytov, stále to nepokrýva zvyšujúci sa dopyt.

V niektorých lokalitách sa mierne znížila cena starších nehnuteľností, avšak ceny nových developeri zatiaľ výrazne neznižujú. Sú zameraní skôr na iné formy podpory predaja, ako je napríklad poskytovanie parkovacích miest zadarmo alebo možnosť dočasného nájomného bývania. Niektorí developeri spustenie predaja nových projektov radšej odkladajú.

Oplatí sa vyčkávať aj s kúpou?

Fenomén trvalého znižovania cien nehnuteľností je kvôli potrebe bývania málokedy dlhodobo udržateľný a očakáva sa, že keď sa predaje opäť rozbehnú, ceny bytov porastú.



Podľa realitného makléra Michala Tichého z realitnej kancelárie Nidal je pokles cien nehnuteľností len krátkodobým výkyvom: „Ide skôr o aktuálnu komplexnú situáciu na trhu, kedy sa v jednom čase stretlo viacero okolností – inflácia a vďaka nej zvyšujúce sa úroky, vojna na Ukrajine či rast cien energií. V dlhodobom horizonte má na cenu nehnuteľností vplyv hlavne neúnosne dlhý proces udeľovania stavebných povolení pre developerov, na ktoré sa čaká v priemere 6 až 9 rokov. To nahráva opätovnému rastu cien nehnuteľností, ktorý po tejto epizóde bude pokračovať.“



Je nereálne očakávať zníženie ceny hypoték na úroveň , ktorá bola na začiatku roku 2022. „Úrokové sadzby na úrovni 3 – 5 % sú ekonomicky zdravé a ešte pred pár rokmi boli aj na Slovensku úplne bežné aj vyššie úroky na hypotéky. Napríklad v predkrízovom roku 2008 bola priemerná sadzba 6,5 % a v tom čase bola veľmi atraktívna,“ vysvetľuje Michal Tichý a dodáva: „Ak riešite vlastné bývanie, nemá zmysel kúpu nehnuteľnosti odkladať. Treba tiež myslieť na to, že až sa vojna na Ukrajine skončí, bude tam smerovať masívna pomoc aj v podobe materiálov a kapacít, čo môže mať ďalší vplyv na rast cien nehnuteľností u nás.“

Bývanie je dlhodobou investíciou a čím skôr ho vyriešite, tým skôr môžete začať budovať svoj vlastný majetok a zabezpečiť si istotu do budúcnosti. Takže ak hľadáte nehnuteľnosť pre vlastné bývanie a banka vám schváli hypotekárny úver, netreba s kúpou otáľať.

Vlastné bývanie alebo do podnájmu

Mnohí ľudia radšej volia podnájom s vidinou nižších mesačných nákladov na bývanie v porovnaní so splátkou hypotéky. Kombináciou faktorov ako je vysoká inflácia, prílev odídencov z Ukrajiny a zvyšujúca sa cena hypoték vystrelili ceny za podnájom do nevídaných výšok. Najmä v Bratislave atakujú 1 000 eur za mesiac a pri väčších bytoch túto výšku hravo preskočia. Napríklad za prenájom 4-izbového bytu v petržalskej novostavbe Slnečnice dnes záujemca zaplatí mesačne aj viac ako 1500 eur. Ak chcete na prenájme ušetriť, budete musieť zľaviť zo svojich nárokov na veľkosť bytu. Za slušný jednoizbový byt si mesačne pripravte minimálne 600 eur. Plus energie, samozrejme.

Kráľom realitného trhu je dnes kupujúci