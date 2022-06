Dva týždne po prvej novinke sezóny Behaj lesmi Čičmany, aj s rekordnou bežeckou účasťou, prichádza obľúbená séria prvýkrát na východ republiky, a to do krásnej Bachledovej doliny na úpätí Belianskych Tatier. Pretekárov čaká najdlhšia 22 km trasa, Lesnícka jedenástka či VoltaRUN s dĺžkou 4,5 km. Účastníci sa už teraz môžu tešiť na prebeh krásnym hrebeňom Spišskej Magury či nezabudnuteľný dobeh do cieľa Chodníkom korunami stromov. Naši najmenší si zas môžu zasúťažiť na Detských pretekoch Dr.Max až v šiestich vekových kategóriách.

Dr.Max si ako hlavný partner série dáva za úlohu venovať pozornosť aj ekologickému rozmeru akcie a podporuje preteky tak, aby boli v súlade s okolitou prírodou.

Okrem triedenia odpadu či znovupoužiteľných pohárikov, tzv. Speedcupov, sú teda už pevnou súčasťou pretekov aj novinky ako rozložiteľné značenie trás, 100 % ekologické medaile či podpora ploggingu, čo sú výbehy spojené so zberom odpadu.

Medzi vrcholy pretekov už tradične patrí charitatívny VoltaRUN, ktorého finančný výťažok zo štartovného aj za každý ubehnutý kilometer ide na zakúpenie rehabilitačných a pohybových pomôcok zo slovenských domovov dôchodcov. Celý výťažok z pretekov v sobotu 11. júna pôjde na adresu centra Senior Tatry v Dolnom Smokovci.

Prostredníctvom znovupoužiteľných pohárov, tzv. Speedcup, minimalizujeme odpad na bežeckých tratiach. Zdroj: Dr. Max

Voľné štartovné miesta sa postupne plnia do Bachledovej doliny ale i na ďalšie preteky série vo Veľkej Fatre a Štiavnických vrchoch. Prekvapením je zľava 20% na štartovné na všetky preteky v sezóne. Na jej získanie stačí štartovné zaplatiť platobnou kartou Mastercard. Svoju pozornosť môžete upriamiť aj na zvýhodnené balíčky, ktoré Vám zabezpečia lepšie ceny. Pri kúpe posledných 3 pretekov sezóny v rámci jednej objednávky je cena štartovného 60 EUR, za 1 preteky tak zaplatíte len 20 EUR.

Majestátne kopce a dychberúce výhľady Vám jednoznačne zaručia nezabudnuteľný zážitok. Poďte si užiť jedinečnú a priateľskú atmosféru pretekov v obklopení prírody aj s podporou zakladajúceho partnera štátneho podniku Lesy SR a vybehnite v ústrety lesnému dobrodružstvu. Registrovať sa môžete na www.behajlesmi.sk.