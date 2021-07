Nájdite si tú správnu letnú pohodu! Je to ľahučké. Ležadlo, gril, bublinky do ruky... a všetko je tak, ako má byť!

Presuňte sa mentálne aj fyzicky tam, kde je vám dobre. Na destinácii nezáleží. Pozvite tých, s ktorými je pohoda. Dajte pár chuťoviek na rozpálenú platňu grilu a všetkými zmyslami si užívajte vôňu, smiech a cinkanie pohárov na stopke naplnených najnovšími slovenskými „perličkami“ od Vitisu.

Obľúbené odrody Müller Thurgau a Frankovka modrá majú špecifický ovocný buket a kyseliny, na ktoré sú slovenskí konzumenti tichého vína zvyknutí a vyhľadávajú ich najčastejšie. Sýtením týchto odrôd vznikli dve verzie novinky Vitis Galéria Frizzante. Sú spojením charakteru obľúbených tichých vín s možnosťou vychutnať si bublinky kedykoľvek a kdekoľvek. Skvele sa hodia ako aperitív pred jedlom, podávajte ich vychladené na 6-8 stupňov a môžete servírovať aj s ľadom.

Ilustračné foto Zdroj: @SistersBakery.sk

Chimichurri špízy

Potrebujete: 300 g. falošnej teľacej sviečkovej, 300 g. steakového hovädzieho mäsa, olivový olej, soľ, čierne korenie.

Na omáčku: 1 dl. olivového oleja, 2 PL vínneho octu, za priehrštie petržlenovej vňate, 1 šalotku, 2 strúčiky cesnaku, 1 čerstvú čili papričku, citrónovú šťavu, soľ, korenie, 1 PL masla.

Ilustračné foto Zdroj: @SistersBakery.sk

Takto postupujte:

Vňať, šalotku, cesnak a čili nasekajte, pridajte olej, ocot, kvapku – dve citrónovej šťavy a dochuťte soľou a korením. Omáčku nechajte postáť, kým si pripravíte mäso.

Hovädzie aj teľacie nakrájajte na väčšie kocky a potrite olivovým olejom. Striedavo napichujte na špízové ihly a sprudka opečte na rozpálenom grile z každej strany. Vložte do pekáča, prikryte alobalom a dajte dôjsť na 10 minút do trúby rozohriatej na 120 °. Posoľte a okoreňte až na koniec a pred podávaním nechajte ešte 5 minút postáť. Mäsko pustí šťavu – tú zlejte alebo rovno s pekáčom postavte na gril a pridajte kúsky masla. Nechajte speniť a hotové špízy podávajte s chimichurri omáčkou, čerstvým chlebíkom a polejte lahodnou šťavou.

Podávajte s čerstvým kváskovým chlebom a zážitok „doťuknite“ pohárikom dobre vychladenej perlivej novinky Frizzante Vitis, Müller-Thurgau. Jemné osviežujúce perlenie Frizzante podčiarkuje príjemne korenistý buket Mülleru Thurgau snúbiaci sa s nižším obsahom kyselín a jemnou žltozelenou farbou.

Orientálny bulgur s panenkou

Ilustračné foto Zdroj: @SistersBakery.sk

Potrebujete: ½ kg. bravčovej panenky, 2 šalotky, 1 čili papričku, 50 ml. mäsového vývaru, 2 PL domáceho marhuľového džemu, soľ, čierne korenie.

Na bulgur: samozrejme bulgur – okolo 120 g., 1 šalotku, 1 strúčik cesnaku, 1 väčšiu mrkvu, 1 ČL korenia Ras-el-Hanout (tradičná marocká zmes korenia zložená často až z 50 druhov korenín), 250 ml. zeleninového vývaru, 1 PL mandľových plátkov, 30 g. sušených marhúľ, pár kvapiek limetkovej šťavy, soľ, čierne korenie, kajenskú papriku a za hrsť koriandru.

Takto postupujte: Prudko opečte osolenú panenku na grile zo všetkých strán. Nemalo by to trvať dlhšie, ako 5 minút. Vložte do pekáča, prikryte a nechajte dôjsť asi 10 – 15 minút v trúbe rozohriatej na 150 °C. Do výpeku pridajte 1PL masla a speňte v ňom šalotku s čili. Prilejte mäsový vývar, vmiešajte marhuľový džem a krátko povarte. Osoľte a okoreňte podľa chuti a omáčkou štedro obaľte panenku. Orientálny bulgur pripravíte tak, že na olivovom oleji sprudka opečiete nasekanú šalotku a cesnak, pridáte nastrúhanú mrkvu a krátko opražíte. Pridáte bulgur, poprášite ho korením Raz-el-Hanout, premiešate a zalejete pripraveným vývarom. Keď bulgur zovrie, zložte ho z ohňa a nechajte cca. 7 minút prikrytý dôjsť. Nasucho opražte mandľové lupienky, nasekajte sušené marhule a vmiešajte do hotového bulguru. Dochuťte limetkou, čiernym korením a kajenským korením a na záver v horúcom bulgure nechajte rozpustiť lyžicu masla.

Podávajte s nasekaným koriandrom a pohárom perlivého Frizzante z obľúbenej odrody Vitis Galéria Frankovka modrá rosé, ktorá v perlivom prevedení krásne dopĺňa nie len „galériu“ odrodových vín od Vitis, ale aj pohodové letné dni. Harmónia ovocnosti Frizzante v chuti i bukete v kombinácii s orientálnym korením a marhuľami je priam umelecké dielo. www.vitis.sk

Ilustračné foto Zdroj: @SistersBakery.sk

Ilustračné foto Zdroj: @SistersBakery.sk

Ilustračné foto Zdroj: @SistersBakery.sk