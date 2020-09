Súčasná situácia mnohým z nás prekazila cestovateľské plány. Možnosť spoznávať cudzie kraje a ich zvyklosti, vrátane domácej kuchyne, máme síce obmedzenú, no na Slovensku sa nájde miesto, ktoré je domovom tuctu (a možno i viac) svetových kuchýň.

Týmto miestom sú Košice, ktoré celé stáročia slúžili ako obchodná križovatka, kde si svoje miesto našli chute z celej planéty.

Stredomorie

Ak sa vám po tomto lete mália morské plody, záchranným kolesom bude pre vás Pán Ryba. Tuniaky, lososy, kalamáre, mušle, pražmy a ešte množstvo ďalších špecialít nájdete v “jedinej bašte na Východoslovenskom súostroví”.

Mexiko

Chvíľu trvalo, kým si burrito, nachos či quesadilla našli cestu do Košíc, no dnes si môžu milovníci jalapenos a guacamole vybrať až z troch podnikov. Dva z nich, Burrito a El Ranchero, sú bistrá, La Hacienda je reštauráciou, v ktorej si na svoju špecialitu počkáte za temperamentných rytmov na príjemnej teraske.

Odkazy menšín

Jedna z piatich národností, ktoré celé stáročia utvárali život v Košiciach, bola židovská. Hoci dnes patrí medzi menšiny, jej architektonický i gastronomický odkaz sa zachováva doteraz aj vďaka reštaurácii Burekas. Svoje miesto si tu našla napríklad aj kaukazská reštaurácia Gruziňák, v prípade ktorej sa oplatí trošku zariskovať a vyskúšať šašliku, chačapuri, či churchkhel.

Ilustrčné foto. Zdroj: SITA

Špeciality z Ázie

Do gastronomického koloritu slovenského východu neodmysliteľne patria aj chute ďalekého východu. Reštaurácie Little India a TajMahal ponúkajú presne to, čo sľubujú ich názvy - kúsok Indie a veľkú lásku k tomu. V Košiciach niet núdze ani o vietnamskú kuchyňu, ktorá momentálne zažíva veľký boom aj v podobe noodle baru Noodler. Ani milovníci sushi neobišli naprázdno - Koshi Sushi, Maiko Sushi a Bamboo Sushi & Bar sú odborníkmi v príprave tejto japonskej klasiky.

Ilustračné foto. Zdroj: SITA

Viac-menej tradične

V Košiciach sa žiadne slovenské, no ani maďarské jedlo nepovažuje za úplne tradičné. Obe kuchyne tu existujú bok po boku a v ponuke reštaurácií nemáte problém dať si rybaciu polievku halászlé a bryndzové halušky ako hlavný chod. Radšej však odporúčame s mierou, rovnako ako B!STROVÁS alebo legendárne Carpano, kde nájdete maďarské špeciality. To najlepšie zo slovenskej kuchyne ponúka napríklad rustikálna Villa Regia alebo Haluškáreň, a príjemné vône slovenskej a poľskej kuchyne sa miešajú v Med Malina.

Ak sa vám už zbiehajú slinky, zamierte na oficiálnu stránku oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit HYPERLINK "http://www.visitkosice.org/sk/12_svetovych_restauracii" Košice, kde nájdete množstvo tipov na gastronomické vyžitie.

