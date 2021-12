Streamovacia služba VOYO prináša ďalšiu exkluzívnu novinku - teologicky, dieteticky a celospoločensky nekorektný komediálny seriál s názvom Vegani a jelita. Šesťdielny režijný a scenáristický debut herca Michala Isteníka, na ktorom spojil sily s Jakubom Uličníkom a Jonášom Vackom, opisuje prazvláštne udalosti, ktoré zmenili životy niekoľkých vzájomne neprepojiteľných ľudí v prostredí obchodu so zdravou výživou v Brne. Seriál sa už predstavil publiku na medzinárodnom seriálovom festivale Serial Killer v Brne a na VOYO bude dostupný od 17. decembra.

Hlavnými (anti) hrdinami seriálu sú Martin (Michal Isteník) a Luděk (Jakub Uličník), „chlapci“ tesne pred štyridsiatkou, kamaráti z detstva. Martin je inteligentný, ale vlastne poriadne nič nevie a vďaka svojej bohatej manželke si môže dovoliť vlastniť veľmi trendy a výnosný obchod so zdravou výživou. Martin ale svoj obchodík nenávidí až na dreň údeného tofu. Luděk je zase schopný, mocný, má známosti, a predsa o ňom nikto nevie. Epizódne úlohy samých seba si v seriáli s chuťou zahrali slávne osobnosti na čele s Bolkom Polívkom, Vojtěchom Dykom, Lukášom Hejlíkom, Jiřím Dvořákom, alebo Hanou Holišovou.

„Bolek Polívka sa nás raz pýtal, že čo robíme okrem ničoho, a tak sme sa začali rozprávať o Veganoch a jelitách. Už sme mali natočený pilot, následne vznikol nápad, že by si mohol ísť Boleček v nejakej časti zahrať sám seba. Zapáčilo sa nám to a oslovili sme teda do každého dielu jednu kapacitu s láskou k Brnu,“ vysvetľuje Jakub Uličník.

réžia: Michal Isteník, Jonáš Vacek // scenár: Michal Isteník, Jonáš Vacek, Jakub Uličník // dramaturgia: Jakub Uličník, Ondřej Elbel // kamera: Pavol Bigoš // hudba: Lukáš Janota // producent: Petr Lepka, Jan Perout // natočené v produkcii: Actimmy film, BUMERANG FILM, Pinarto, UI uvádí s.r.o.

hrajú: Michal Isteník, Jakub Uličník, Lucie Bergerová, Petra Lorencová, Marek Hurák, Jan Hilfed Dvořáček, Jaroslav Záděra, Agáta Červinková, Lukáš Hejlík, Vojtěch Dyk, Zoja Mikotová, Ondřej Blažmen Blaho, Zdeněk Junák, Hana Holišová, Boleslav Polívka, Jiří Dvořák a další.