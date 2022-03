Na Slovensko prichádzajú tisíce utekajúcich matiek s deťmi pred vojnou z Ukrajiny. Aká je situácia s rodinami, kde je ťažká choroba?

Utekať pred vojnou a zároveň bojovať s ťažkou chorobou je neuveriteľne náročná životná situácia. Deti aj dospelí, ktorí sa liečia z rakoviny, potrebujú bezodkladnú zdravotnú starostlivosť. Špeciálne pri rakovine ide o čas. O každý deň, o každú hodinu. Liečba chemoterapiou sa nesmie prerušiť. Našťastie na Slovensku je zdravotná starostlivosť pre Ukrajincov zadarmo. Na Slovensku sú bábätká aj školopovinné deti, ktoré utekajú zo strachu pred vojnou a aj tým, že im vojna zoberie nádej na vyliečenie.

Ako je o tieto rodiny postarané?

Okrem zdravotnej starostlivosti rodiny majú prisľúbenú aj finančnú pomoc od štátu, ktorá je približne 220 eur mesačne, záleží od počtu detí. Je to však dočasné riešenie, rodina nedokáže vyžiť z tohto príjmu dlhodobo. Každý počíta s tým, že sa rodiny usadia, nájdu si prácu a deti začnú chodiť do školy. Čo však mamička s ťažko chorým dieťaťom? A ešte keď má so sebou ďalšie dieťa? Nemá šancu zamestnať sa, pretože je s dieťaťom hospitalizovaná v nemocnici alebo je doma a stará sa o neho 24 hodín denne. Preto sú tieto mamičky detí z Ukrajiny odkázané na pomoc druhých.

Koľko je na Slovensku takýchto prípadov?

Na detskej onkológii sa v týchto dňoch lieči 11 detí v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Vieme aj o 11 deťoch s detskou mozgovou obrnou na vozíkoch v zdravotnom zariadení v Piešťanoch. Väčšinu týchto rodín sme aj osobne navštívili. Poznáme už aj osudy mamičiek s deťmi, ktoré samé potrebujú urgentne onkologické operácie a liečbu. Pokiaľ sa vojna na Ukrajine v nasledujúcich mesiacoch neskončí, očakávame, že našu pomoc bude potrebovať v priebehu pol roka asi sto rodín s deťmi z Ukrajiny, ktoré čelia ťažkej chorobe.

Ak by niekto chcel pomôcť týmto rodinám z Ukrajiny, ako na to?

Predstava, čo prežíva mama utekajúca sama bez muža pred vojnou s chorým dieťatkom znamenala pre nás v Dobrom Anjelovi okamžitú reakciu. Pripravili sme pre tieto rodiny mimoriadny projekt pomoci. Vyzbierané dary cez tento projekt budú prerozdelené rodinám z Ukrajiny, ktoré dostanú mesačný príspevok v rovnakej výške ako slovenské rodiny zo Systému Dobrý Anjel. Ale samozrejme ťažké sociálne prípady budeme posudzovať individuálne v spolupráci s neziskovými organizáciami, ktoré priamo pôsobia v nemocniciach. Ak to komukoľvek domáci rozpočet dovolí, budeme vďační za každú finančnú pomoc.

Uvedomujeme si, že aj slovenské rodiny v dobe zdražovania prežívajú náročné obdobie a prepočítavajú, čo si môžu dovoliť z ich príjmov. A preto sme tento mimoriadny projekt nastavili tak, aby nemal žiaden vplyv na dary Dobrých anjelov, ktorý dlhodobo pomáhajú slovenským rodinám, kde je ťažká choroba.

Na ako dlho odhaduje, že bude potrebná táto mimoriadna pomoc?

Je to ťažké odhadnúť. Nikto z nás nevie ako dlho bude trvať vojenský konflikt na Ukrajine. Ale v princípe rodina s deťmi z Ukrajiny bude dostávať peniaze podľa pravidiel Systému Dobrý Anjel. To znamená buď do vyliečenia alebo v prípade detí do veku poberania invalidného dôchodku. Pravdaže aj v prípade, ak rodina opustí územie Slovenska, pomoc potom končí.

Zdroj: Dobrý Anjel