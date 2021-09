Ako sa aktuálne potvrdilo, v našej národnej cene bodujú skutočne výnimoční pedagógovia a pedagogičky. Jedna z nich - vlaňajšia laureátka ceny Učiteľ Slovenska Iveta Barková sa aktuálne dostala medzi 50-ku učiteľov nominovaných na ocenenie The Global Teacher Prize. Učiteľka zo Slovenska sa na zozname najlepších svetových pedagógov ocitla vôbec po prvý raz. Uspela v konkurencii viac než 8 tisíc uchádzačov zo 121 krajín sveta! Zoznam finalistov nájdete tu: https://www.globalteacherprize.org/finalists/2021-finalists/.

„Som v šoku! Je to pre mňa veľká pocta. Bola by som však rada, aby sa to vnímalo ako ocenenie celého môjho tímu a aj ďalších úžasných slovenských učiteľov, ktorí sa nevzdávajú a odovzdávajú sa svojim žiakom celou dušou,“ uviedla Iveta Barková.

Ocenenie The Global Teacher Prize je súčasťou dlhodobého záväzku Varkey Foundation zlepšiť postavenie učiteľov. Ide o celosvetové ocenenie, ktoré vychádza z presvedčenia, že nedostatočné vzdelanie je dôležitý faktor v pozadí spoločenských, politických, ekonomických a zdravotných problémov, ktorým spoločne čelíme. Vzdelávanie má schopnosť redukovať predsudky, chudobu a konflikty, a preto verí v posilnenie roly učiteľa.

„V roku 2016 získal Komenského inštitút licenciu na organizovanie národnej ceny a po vzore 40 ďalších krajín realizujeme projekt na národnej úrovni v podobe ocenenia Učiteľ Slovenska. Nedávno sme odštartovali nový ročník,“ skonštatovala manažérka Komenského inštitútu, ktorý je programom CEEV Živica Zuzana Labašová.

Učiteľ Slovenska je národná cena licencovaná prestížnym medzinárodným ocenením Global Teacher Prize, realizovaná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Ide o ocenenie inšpiratívnych a výnimočných učiteľov základných a stredných škôl naprieč Slovenskom. Nominovať pedagogičku alebo pedagóga na ocenenie môže ktokoľvek, stačí vyplniť formulár na webe Učiteľa Slovenska: https://ucitelslovenska.sk/zapoj-sa/nominuj/. Treba tak spraviť do 15. októbra.

Za možnosť realizovať ďalší ročník ocenenia a podporu našich aktivít ďakujeme Nadačnému fondu Telekom.

Pre viac informácií kontaktujte:

Eva Sládková / komunikačná manažérka

[email protected] / +421903576184

Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA

Búdková 22, 811 04 Bratislava

www.zivica.sk

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky