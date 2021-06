„Prečo si nosíš so sebou vaňu?,“ aj s takýmito nezvyčajnými otázkami sa už stretol violončelista Pavol Mucha z Mucha Quartet. Od malička bolo jasné, že bude hudobníkom. Jeho otec bol primáriom Moyzesovho kvarteta, obe sestry hrali na hudobných nástrojoch a jeho mama učila hru na gitare. „Počas jedného rodinného obeda mi otec podal varechy, nech si ich priložím ako husle. Zhodli sa, že to bolo dobré a išli sme na prijímačky na základnú umeleckú školu,“ hovorí Pavol o svojich muzikantských začiatkoch. K violončelu sa dostal len náhodou počas zápisu. „Z vedľajšej triedy som začul hru na violončelo a ten zvuk sa mi veľmi zapáčil. Možno aj kvôli tomu, že zvuková poloha nástroja je najbližšie k spievanému hlasu. Išiel som sa tam teda pozrieť a preskočila medzi nami iskra,“ spomína na svoje začiatky hudobník.

Od Spice Girls až k harfe

Pouličný muzikant Jakub Rizman sa začal venovať hudbe až v dvanástich rokoch. „Zaujímal som sa o pop music a hitparády, obdivoval som skupinu Spice Girls. Aj to ma motivovalo k rozhodnutiu, že budem chodiť na hudobnú - na spev a klavír. Tam mi však povedali, že je neskoro,“ hovorí hudobník. On sa však nevzdal a začal navštevovať súkromné hodiny. „Neskôr som sa prihlásil na konzervatórium, kde mi ponúkli štúdium harfy. Moja prvá reakcia bola, čo to je? Ale rozhodol som sa to skúsiť. Prvé dva roky ma to nebavilo a chcel som to nechať,“ uvádza Jakub. Takmer sa opäť vrátil ku klavíru, nakoniec ale vytrval. „Som rád za to, ako to je. Asi to bol osud, že som si k harfe našiel cestu,“ dodáva hudobník. V talianskom Miláne mal možnosť účinkovať na koncerte v rámci projektu Music Streets. „Koncertoval som so štyrmi pouličnými muzikantmi a ďalšími piatimi z filharmónie La Scala. Jeden pán hral na píle a nepoznal tóny. Bola to nezabudnuteľná skúsenosť,“ hovorí Jakub.

V lietadle má violončelo vždy svoje sedadlo

„Keby som nehral na violončelo, tak by som bol spevák,“ hovorí Pavol. Zrejme by sa tak vyhol aj občasným logistickým problémom. Violončelo totiž nepatrí medzi skladné nástroje, počas štúdia sa po meste presúval len verejnou dopravou a niekedy to bolo náročné. „Poznám violončelistov v Holandsku, ktorí s ním jazdia na bicykli. Keď cestujem lietadlom, tak má čelo vždy svoje extra sedadlo vedľa mňa, lebo v podpalubí by sa rozbilo. V Číne sme napríklad vždy strávili 3 hodiny pred odletom vysvetľovaním, že nástroj ide s nami na palubu a nie do batožinového priestoru,“ dodáva muzikant.

Violončelista Pavol Mucha sa hudbe venuje od malička Zdroj: Archív Pavol Mucha

So 40-kilovou harfou naprieč Slovenskom

Harfa, na ktorú Jakub hráva aj v slovenských uliciach a rozdáva tak iskru okoloidúcim, patrí medzi nezvyčajné nástroje. „K hraniu na ulici ma inšpirovali pouliční harmonikári. Keď som zmaturoval, vytiahol som na ulicu harfu a začal som hrať. Hneď som dostal pozitívne ohlasy a tak som začal s veľkou, 40-kilovou harfou cestovať vlakom po celom Slovensku. V škole sa človek síce naučí veľmi rýchlo čítať noty a zahrať z nich takmer všetko. Keď zrazu noty nie sú alebo treba hrať vonku a zafúka vietor, tak je to problém. K improvizácii ma doviedli práve pouliční umelci,“ hovorí hudobník, ktorý hrou na harfu trávi denne tri až sedem hodín. Vďaka hraniu na ulici precestoval Slovensko krížom-krážom, od západu až po východ. Ani zahraničné publikum však o Jakubovo umenie neostalo ukrátené. „Európu mám prechodenú tiež. Hral som v rôznych mestách v Chorvátsku, v malých mestečkách v Nemecku, v Paríži, v Prahe a v mnohých ďalších. Momentálne som štvrtý mesiac v Španielsku, zamiloval som sa do Andalúzie,“ dodáva Jakub. Pred pandémiou žil v Taliansku. Vďaka príjemnej klíme tu tak môže svojou hrou na harfu šíriť radosť a iskru medzi ľudí celoročne. „V máji a v júni minulého roka som sa vrátil hrať na Slovensko. Neskôr, keď som prišiel naspäť do Talianska, presúval som sa do žltých okresov, kde boli opatrenia miernejšie a dalo sa hrávať vonku. Samozrejme, zárobok je vždy neistý. Mávam lepšie, ale aj horšie dni,“ uvádza hudobník, ktorý je pyšný na to, že aj počas neľahkého obdobia sa mu podarilo ostať pouličným umelcom.

Koncert Mucha Quartet na Téryho chate

Aj violončelista Pavol Mucha mal možnosť navštíviť rôzne zahraničné krajiny a medzi tie najmenej typické patrí napríklad Irán, Libanon alebo Čína, kde absolvoval mesačné turné. „V rámci projektu Tatra Flowers sme s Mucha Quartet hrali na Téryho chate. Aj napriek tomu, že bola zima nielen nám, ale aj nástrojom, to hodnotím ako mimoriadne zaujímavú a netradičnú skúsenosť. Našťastie nám nástroje vyniesli nosiči a nám stačilo vyniesť samých seba, čo bolo aj tak veľmi náročné,“ smeje sa Pavol. Práve violončelo tvorí neodlúčiteľnú súčasť sláčikového kvarteta. „V Mucha Quartet hráme okrem klasiky aj populárnejšie skladby. Na jednom vystúpení sme hrali len muzikálovú hudbu - od Fantóma opery až po Pomádu. Okrem toho mám aj nejaké vlastné skladby. S jednou z nich som sa zúčastnil aj na súťaži na konzervatóriu,“ dodáva hudobník. Keďže sú v kvartete na voľnej nohe, všetci štyria členovia sa venujú aj výučbe na školách.

Jakub Rizman šíri svojou hrou na harfe iskru medzi ľudí Zdroj: Marco de Giosa

Zahrať na harfe rock nie je problém

Pre Jakuba Rizmana je hra na harfe prácou aj hobby. „Niektorým ľuďom sa moja hudba nepáči. Harfa je relaxačný nástroj a hovorí sa, že uspáva. Občas ma dokáže demotivovať, keď hrám vyše polhodiny a nikto sa nezastaví. Našťastie, tých pozitívnych reakcií je oveľa viac,“ hovorí Jakub. Klasickú hudbu by ste v jeho repertoári hľadali ťažko. „Keďže už roky nehrám na klasickej harfe, ale na keltskej a elektrickej, môj repertoár tvorí mix žánrov. Rád hrám napríklad keltskú hudbu a tiež zvučky zo seriálov. Avšak väčšinou hrám prevzaté popové a rockové skladby,“ vysvetľuje Jakub. „V januári tohto roka sme ako duo Tankarp vydali album s vlastnou hudbou. Ja hrám na harfe a Giorgio Finestrone na perkusiách. Na všetkých skladbách som sa podieľal aj autorsky,“ dopĺňa.

Uživiť sa hudbou je na Slovensku náročné

Svoj vlastný album vydal aj violončelista Pavol Mucha. „Koncom minulého roka som vydal moje prvé profilové CD vo vydavateľstve Diskant,“ hovorí. Hudobník nám potvrdil, že uživiť sa hudbou je na Slovensku veľmi náročné. Možno aj preto sa mladí ľudia už o hru na violončelo veľmi nezaujímajú. „Pre mňa to však znamená život,“ uvádza. „Keď som po prvom lockdowne opäť hral, tak som mal až slzy v očiach,“ dodáva jedným dychom hudobník, ktorý trávi hrou od troch až po dvanásť hodín denne. A kde sa mu najlepšie hrá? „Na stoličke, keďže za čelom musím sedieť. Je vždy fajn, ak sa nejaká nájde,“ smeje sa Pavol. „Veľmi dobre sa mi kvôli akustike hrá vo filharmónii a z tých známych miest napríklad v divadle v Benátkach či v sále múzea Stradivari v Cremone.“ A čo bola preňho najlepšia škola? „Najväčšia skúsenosť bol orchester v SND, kedy ťa hodia do studenej vody. Dostaneš noty a ty ich musíš ihneď hrať. Každý deň sa hralo iné predstavenie a na preštudovanie celej opery si mal jeden až tri dni,“ spomína Pavol. Muzikant dúfa, že keď raz bude mať čas a priestor, podarí sa mu zahrať si aj náročný Šostakovičov Violončelový koncert.

Pre Pavla Muchu znamená hra na violončelo jeho život Zdroj: Archív Pavol Mucha

Ako si muzikanti udržiavajú vo svojom srdci iskru?

Obaja hudobníci sa zhodli, že hra a hudba ich nabíja energiou a je neoddeliteľnou súčasťou ich životov. Violončelista sa počas uplynulého náročnejšieho obdobia venoval svojej rodine a dobiehal všetko to, na čo bežne nemá čas. „Rád trávim čas varením, športovaním a prechádzkami v prírode. Na prvom mieste je u mňa ale rodina. Najväčšiu iskru z môjho okolia má práve môj štvorročný syn. Je nadšený zo všetkého čo vidí a všetko je preňho nové. Snaží sa už hrať na hudobných nástrojoch – klavír, flauta, gitara aj čelíčko - kto vie, čo z neho vyrastie,“ zabáva sa hudobník, ktorému je už smerovanie jeho syna viac ako jasné.

Keď harfista Jakub aktuálne nehrá, je preňho najväčším oddychom prechádzka po pláži a prehliadky hradov. „Chcem len pokračovať, v tom čo ma baví a napĺňa,“ odpovedá na otázku, aké má sny. Počas vystupovania zažil aj množstvo úsmevných príhod. „Dôchodkyne mi počas hrania posielali drobné v kýblikoch na lane. Hral som napríklad aj pre kone u mojej známej Susan Harden v Španielsku. Je to veľmi inšpiratívna žena a práve ona má pre mňa najväčšiu iskru v srdci. S koňmi pracuje od malička a jej práca je pre ňu rovnako aj jej hobby. Okrem nej sú mojimi vzormi speváčka Lady Gaga, Cher alebo herečka Alessandra Martines, známa aj ako princezná Fantaghiró,“ uzatvára hudobník.

