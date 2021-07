Jedným z nich, ktorými sa Francúzsko právom môže pýšiť, je provensálske víno pochádzajúce z vinárskej oblasti Provence na juhovýchode Francúzska. Nazrime spoločne s internetovým obchodom vinujeme.sk do histórie a spoznajme toto víno lepšie.

Rimania nazývali túto oblasť provincia nostra ( "naša provincia") a týmto dali regiónu svoje meno. Provence, oblasť ležiaca južne od Álp, bola prvou rímskou provinciou mimo Talianska. História vína sa v tomto regióne začala písať pred viac ako 2600 rokmi, od doby, kedy starí Gréci založili mesto Marseille. Vinujeme.sk približuje, že produkcia vína bola ovplyvnená do značnej miery starými Grékmi, Rimanmi, Galovmi, Kataláncami a inými. Všetky tieto národy priniesli do regiónu veľké množstvo odrôd hrozna gréckeho, rímskeho, talianskeho, rovnako ako španielskeho pôvodu a tradičné francúzske hrozno. Provensálsko má vynikajúce podnebie, najmä pre pestovanie hrozna. Má veľa slnečných a teplých dní, chladných večerov a málo dažďov. Stredozemné more zmierňuje teploty a slávny vietor „Mistral“ udržuje vinice suché, bez škodcov a čistú oblohu. Takáto klíma vytvára ideálne podmienky pre pestovanie tých najlepších odrôd hrozna.

Ilustračné foto Zdroj: vinujeme.sk

Fascinujúci región leží na pobreží Stredozemného mora, na západe hraničí s riekou Rhone a na východe s Azúrovým pobrežím. Provensálsko rastie na popularite. Táto najstaršia vinárska oblasť Francúzska je dnes známa predovšetkým pre svoje ružové víno. V súčasnosti tvorí viac ako polovicu provensálskej produkcie. Je tiež sídlom jediného výskumného ústavu zameraného na tento štýl.

Provensálsko, z ktorého vína nájdete v internetovom obchode vinujeme.sk, nie je malý región. Má rôznorodé podnebie. Rozdielna nadmorská výška, typ pôdy, množstvo zrážok. To všetko ovplyvňuje pestovanie hrozna, či začiatok jeho zberu.

Aby ste sa lepšie zorientovali v provensálskych vínach, vinujeme.sk približuje, že Provensálsko má deväť označení vína so statusom AOC (Appellation d’origine contrôlée. Ak chce vinár použiť názov mesta či regiónu, v ktorom je hrozno pestované, musí sa riadiť prísnymi pravidlami a zákonmi. Vína označené AOC ukazujú na najvyššiu úroveň kvality). Côtes de Provence je najväčšie, nasleduje Coteaux d'Aix-en-Provence a Coteaux Varois en Provence. Ďalších 6 AOC sú Les Baux-de-Provence, Pierrevert, Bandol, Cassis, Bellet a Palette. V Côtes de Provence sú štyri geografické „subregióny“, ktoré je možné ľahko identifikovať, pretože môžu na štítok pridať svoje meno. Sainte-Victoire, La Londe, Fréjus a Pierrefeu. Každá z týchto podoblastí má odlišné vlastnosti, ktoré ovplyvňujú hrozno a vína z nich vyrobené.

Ilustračné foto Zdroj: vinujeme.sk

Nadchlo vás Provensálsko a túžite ochutnať víno z tejto významnej vinárskej krajiny? Vinujeme.sk zo svojej ponuky odporúča víno Pezat Rosé zo Château Teyssier. Víno svetloružovej, cibuľovej farby provensálskeho štýlu. Víno si vás podmaní na jednej strane skromnou, no elegantnou arómou, plnou vibrujúcich tónov jahôd a vanilky. V chuti ucítite prezreté ovocie s dominanciou červeného jablka a červených ríbezlí so štipkou bieleho korenia. Vo víne je 70 % odrody Grenache, 20 % Cinsault a 10 % Syrah.

Château Teyssier je jednou z najvýznamnejších nehnuteľností Saint-Emilion Grand Cru Estates vo francúzskom Bordeaux s rozlohou 50 hektárov. V označení, kde priemerná veľkosť nehnuteľnosti je 5 hektárov, veľkosť nehnuteľnosti umožňuje Château Teyssier poskytovať celú škálu vín z najmodernejšieho centrálneho vinárstva a pivnice. Château Teyssier vyrába vína, ktoré získavajú ocenenia a hodnotenia zo súťaží a od vínnych kritikov z celého sveta. Za ročník 2010 boli ocenení 100 bodmi Robertom Parkerom a medziročne sú vína hodnotené nad 90 bodov.

Ak sa jedného dňa rozhodnete preskúmať tento očarujúci francúzsky región, vyberte sa do výnimočného Chateau Minuty. Je to vinárske panstvo z 18.storočia, vybudované ako perla rodiny Germondi. Zámok so slávnou kaplnkou však stojí od roku 1936 z obdobia Napoleona III. Vtedy majiteľ zámku Gabriel Farnet nechal opätovne vysadiť typické provensálske odrody viniča na panstve. Panstvo odvtedy patrí rodine Matton-Farnet. Dnes patrí toto výnimočné panstvo Jean – Ettien a Francoise Mattonovým, ktorí majú maximálne nároky na kvalitu vína. Aj to vynieslo zámok Minuty na výslnie. Dnes patrí vinárstvo medzi špičkové v oblasti Provence označené ako Cru Classé.

Ilustračné foto Zdroj: vinujeme.sk

V súčasnosti vinárstvo vlastní 75 hektárov viníc na svahoch okolo mestečiek Gassin a Ramatuelle na polostrove Saint-Tropez. Práve blízkosť mora prináša vínam zo Chateau Minuty ich sviežosť. Neustály morský vánok je pre révu perfektný a zároveň ju chráni.

Ako internetový obchod vinujeme.sk približuje, pestuje sa tu predovšetkým odroda Grenache, ale aj Tibouren, Syrah, Cinsault a Mouvedre. Moderné vína z toho panstva očaria milovníkov svojou ľahkosťou, eleganciou a aromatikou po kvetoch a ovocí. Vinárstvo svojou prácou kopíruje vývoj a preferencie náročných milovníkov vína, ktorí dokážu oceniť kvalitu. Rovnako tak nájdete v ponuke vinujeme.sk iba poctivé vína. Či sa však rozhodnete práve pre tie provensálske, to už vinujeme.sk nechá na vašom vlastnom uvážení a vašej chuti.