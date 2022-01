Príbeh vinohradníctva a vinárstva Martin Pomfy by pokojne mohol byť predlohou literárneho diela o zrode výnimočného vína. Jeho takmer 400-ročná história je veľmi bohatá a istotne sa vryje do pamäte nejedného milovníka vína, ktorý oceňuje ťažkú prácu vo vinici i v pivnici, prihliadajúc na pôvod vína. Bez toho by totiž len ťažko ponúkli to najlepšie víno, ktoré sa dá vyrobiť hlavne z vlastného vinohradu vedenom v ekologickom režime.

Veľké vína z malého vinárstva vo Vinosadoch. Tak možno opísať rodinné vinárstvo Martina Pomfyho vrastené do srdca Malých Karpát. Svoj život zasvätil starostlivosti o vlastné vinohrady. Odhodlal sa obnoviť staré zdevastované vinohrady a vysadil aj nové. Odvaha a chuť tvrdo pracovať mu pomáha dodržať svoj záväzok vyrábať najlepšie víno, ktoré sa zrodí v malokarpatských vinohradoch.

Ilustračné foto Zdroj: Vinohradníctvo a vinárstvo Martin Pomfy

Čo robí vína Pomfyho tak výnimočnými? Mineralita Malých Karpát, každodenná práca vo vinohradoch a osobný prístup počas celého procesu tvorby vína. Vinohradníctvo sa postupne rozrastá a vinárstvo sa zmenšuje. Pomfy vsadil na vína vyrobené výlučne z vlastného hrozna, ekologický prístup vo vinohradoch a na prirodzené vína, ktoré odzrkadľujú lokalitu, v ktorej sa zrodili. Vína od Pomfyho dnes nájdete i v prestížnych michellinských reštauráciách v Londýne či v Budapešti. Ale aj Praha a Moskva sú veľkomestá, kde môžete ochutnať vína Martina Pomfyho.

Martin Pomfy na vinársku tradíciu svojej rodiny nadviazal v malej pivničke pod rodičovským domom vo Vinosadoch. Veľkú podporu má od začiatku aj vo svojom otcovi Ľudovítovi. Martin Pomfy si zakladá na spolupráci so svojimi ľuďmi pracujúcimi vo vinohrade i v pivnici, lebo tvrdí že základ úspechu je o kvalitnej spolupráci, nikdy to nie je o jednom človeku. Verí, že rodinné vinohradníctvo a vinárstvo bude môcť v budúcnosti odovzdať svojim dvom synom a verí, že budú veľmi úspešní.

Ilustračné foto Zdroj: Vinohradníctvo a vinárstvo Martin Pomfy

Vína rodiny Pomfyovcov sa dodnes vyrábajú na dvore za rodinným domom vo Vinosadoch. Vinohrady, z ktorých pochádzajú Pomfyho vína ležia prevažne nad rodnou obcou Vinosady, niektoré sú na okraji susedných, historických vinohradníckych miest Pezinka a Modry. Ďalšie vinice obhospodarujú aj v okolí obce Strekov na juhu Slovenska. Sú presvedčení, že za kvalitou fľaše vína je predovšetkým precízne, lokálne pestovanie hrozna a jeho pedantné spracovanie. Výroba vína si vyžaduje mimoriadnu trpezlivosť i dôveru k prírode. Martin Pomfy vie, že technologické vybavenie je síce dôležité, no pri tomto remesle nie prvoradé. Preto, že víno sa rodí vo vinohrade, je nutné budovať v prvom rade vinice, až potom skrášľovať vinárstvo. Dnes preto u nich nenájdete supermodernú výrobu, ale hodnotné vinice a kvalitné vína.

Ilustračné foto Zdroj: Vinohradníctvo a vinárstvo Martin Pomfy

Vo vinohradoch Pomfyho sa pestujú odrody hrozna, ktoré tam rástli aj v minulosti. Napríklad Veltlínske zelené. „Je to typická malokarpatská odroda a v našej lokalite sa z nej rodia jedinečné vína. Veľmi dbám na to, aby sme pestovali hrozno v starých vinohradoch, ktoré pred nami vysadili predošlé generácie a tým nadväzujeme na prerušené tradície pestovania hrozna a výroby vína v našej oblasti. Vo svete sa tradičné hodnoty udržiavajú, no u nás ich socializmus prerušil,“ vysvetľuje Pomfy. Ako ďalej hovorí, veltlíny a rizlingy z tejto lokality sú jedinečné. Zo starých vinohradov sú minerálne, jemne korenisté a pevné vína. „V žiadnej inej oblasti nemajú taký osobitý charakter ako v Malých Karpatoch. Vína tu od prírody majú pikantné kyseliny a sú jedinečné,“ opisuje. Strekovská oblasť je vynikajúca pre pestovanie hrozna, z ktorého vyrábajú výnimočné červené vína, novošľachtence a biele odrody obľubujúce teplejšie podnebie. ,, Pre dosiahnutie zrodu najlepších vín je nevyhnutné pestovať hrozno vo viacerých vinohradníckych honoch, ktoré svojim druhom podložia, typom pôdy, orientáciou voči svetovým stranám, sklonu kopca, na ktorom vinica rastie, klonom vysadenej odrody, vekom vinohradu a jeho správnym obhospodarovaním, môžeme dosiahnuť jedinečnosť. Venujeme sa lokálnemu - teorárovému pestovaniu hrozna, na ktorom sú položené pevné základy tradičného vinohradníctva vo svete,“ uzatvára Pomfy.

Vinárstvo je remeslo, pre ktoré sa musí človek narodiť, aby priniesol ľuďom umenie vo fľaši. Martin Pomfy je synonymom kvality, o ktorej sa môžete sami presvedčiť, nech už si z jeho ponuky zvolíte ktorýkoľvek druh vína.

Ilustračné foto Zdroj: Vinohradníctvo a vinárstvo Martin Pomfy