Ako hovorí Pomfy, za úspech značky vďačí nielen svojim predkom, ktorí sa už pred 380 rokmi venovali tejto oblasti, ale aj ľuďom, s ktorými spolupracuje dnes. Poctivé slovenské víno je teraz o čosi bližšie všetkým milovníkom tohto nápoja. MAVÍN spúšťa svoj nový internetový obchod pomfy.sk, kde si na svoje prídu všetci milovníci vysoko kvalitného vína.

Vinárstvo MAVÍN a jeho vína sú dielom Vás a celej Vašej vinohradníckej a vinárskej rodiny. Čomu môže vinárstvo z malebnej obce Vinosady, ktorá je posiata vinohradmi, vďačiť za úspech?

Vďaka patrí mojim predkom, ktorí mi dali do vienka lásku k viniciam a vínu. V 20 ročnej práci s hroznom a vínom som sa dopracoval k produkcii vina, pochádzajúcej výlučne z vlastných vinohradov a tu nastal prelomový moment. Nie kúpa nerezových nádrží, nie kúpa moderných strojov do vinárstva, nie vyleštená degustačná miestnosť, ale kúpa starších, hlboko zakorenených viníc, v správnych vinohradníckych oblastiach. Lebo hlavne vo vinohrade sa formuje budúce veľké víno. To sa dá veľmi ťažko dosiahnuť z kúpeného hrozna. A ak áno, tak nie je zaručená stála kvalitatívna úroveň vo všetkých ročníkoch. V neposlednom rade je kľúčová spolupráca s kvalitnými ľuďmi vo vinici a v pivnici. Tam je podstatná odbornosť, veľa krát predvídavosť, láska k vínu a viacročné skúsenosti. Začínal som od nuly a celý život som zadlžený. Preto nikdy nezabudnem na ľudí, ktorí mi verili a dodnes mi pomáhajú napĺňať môj celoživotný sen.

Vy ste v poradí koľká generácia, odkedy sa rod Pomfy venuje výrobe vína?

Dal som si vyhotoviť rodokmeň, lebo ma zaujímalo, odkiaľ pochádzame a čo v minulosti predkovia robili. Zistil som, že predkovia z maminej strany boli roľníci, neskôr vinohradníci a vinári. Dosť ma to prekvapilo, nakoľko som neočakával, že sa dostaneme 380 rokov dozadu a zistíme, že značná časť predkov sa venovala odvetviu, v ktorom dnes pôsobím aj ja :-). Ale nepozeral by som na to generačne, nakoľko totalitný režim veľmi ovplyvnil dané odvetvie a všetci na Slovensku začínali od začiatku. Rodičia mi poskytli základné podmienky na štart, ale generačne som nezdedil vybudované vinohradníctvo a vinárstvo so super ikonickou značkou vína, ktorá je známa vo svete. V tom je zásadný rozdiel napr. s Francúzmi, ktorých vína sú celosvetovo, generačne známe. Na Slovensku sa buduje všetko od nuly a musíme pre generácie, ktoré prídu po nás, vytvoriť čo najlepšie podmienky.

To znie zaujimavo, Čo je však tým, čo odlišuje Vaše vína od iných?

Prirodzenosť, premietnutá zdravá a stará vinica do pohára vína, správne zvolený teroir na pestovanie hrozna, potenciál na dozrievanie vína vo fľaši. Potvrdzujú to hodnotenia našich vín od ,, master of wine ´´, Frank Smulders a Elizabeth Gabay, ktorí nezávisle od seba udelili našim vínam veľmi zaujímavé bodové hodnotenia, ktoré sú porovnateľné so svetovými vínami.

Ocenení, ktoré ste doposiaľ získali nie je málo. Máte ešte vyššie ciele, ktoré si želáte v budúcnosti dosiahnuť?

Ocenenie je marketingový nástroj, ktorý ma zaujíma hlavne z hľadiska exportu, nakoľko vo svete našu vinársku krajinu len málokto pozná. Tam mi nepomôže ocenenie z Paríža, či inej súťaže. Vo svete sa nákupcovia orientujú podľa bodového hodnotenia od ,, master of wine ´´ a hodnoty vína v pohári. Súčasné bodové hodnotenia našich vín dosiahli úroveň nad moje očakávania. Nieže by som si nevážil domácich milovníkov vína a pohŕdal oceneniami zo súťaží z Paríža a podobne. Vo svete je iný systém predaja vín, a preto si vyžaduje individuálny prístup.

Ilustračné foto. Zdroj: pomfy.sk

Takéto hodnotenie určite odráža aj Váš spôsob spracovania vína. Prečo však tieto postupy považujete za správne?

Lebo nevnášame do vín enologické prípravky, ktoré výrazne ovplyvňujú a pretvárajú charakter vína. Lebo máme malé úrody v starých vinohradoch, pričom si dopestujeme kvalitné, ale veľmi drahé hrozno. Ak má vinohradník veľkú úrodu aj v skvelom vinohrade, tak sa mineralita neodzrkadlí vo víne, ktoré bude tenké a bude sa musieť v pivnici dokrášliť enologickými prípravkami. Lebo väčšinu vín nechávame prirodzene vyzrievať v použitých dubových sudoch.Lebo máme všetky vína s nízkym obsahom histamínu a vegan. Lebo sa nám podarilo dostať do špičkových reštaurácií vo svete. Tých ,, Lebo ´´ je viac :-)

Od akých atribútov sa odvíja kvalita vína?

V prvom rade musí byť stará a kvalitná vinica, ktorá musí byť šetrne obrábaná. Vo vinici sa musí robiť veľa ručných prác a musí sa výrazne znížiť úroda. Hrozno sa musí obrať v čase, kedy je správne dozreté, kde hlavne nezáleží na sladkosti, ale na prirodzených kyselinách. Po šetrnom spracovaní a vyrobení mladého vína, sa nesmie víno príliš skoro vybrať z pivnice a nesmie sa urýchľovať rôznymi pomocnými prípravkami. Do vína je potrebné pridať čo najmenšie množstvo síry a nechať ho prirodzene dozrievať v pivnici. Jednoducho vína nechať prirodzene dozrievať a „neprechemizovávať“. Keď je hroznová šťava plná chutí a aróm z vinice, netreba ju prikrášľovať. Ak je hroznová šťava slabá, tak ju vinár musí v pivnici dorobiť. To je podstata výroby prirodzeného vína, ktoré môže mať aj moderné črty, ale aj tradičné. Je to len o myslení vinára a štýle jeho výroby.

Ilustračné foto. Zdroj: pomfy.sk

Pre koho sú Vaše vína určené?

Odjakživa som mal ambície vyrábať vína pre horeca top segment a privátnu klientelu. Po náročnej ceste sa mi to celkom darí napĺňať, ale ešte nás čaká veľmi náročná životná etapa.

Môže víno MAVÍN kúpiť aj bežný človek, ktorý si rád posedí pri kvalitnom jedle s pohárom lahodného vína?

Samozrejme, po dohode rád privítam každého milovníka vína. Máme cenovo dostupnejšie vína a aj vína cenovo veľmi náročné. Najnižšiu kvalitatívnu úroveň vína nevyrábame, nedovoľuje nám to drahé hrozno z vinice a filozofia výroby vína v pivnici.

Kde je možné si Vaše vína kúpiť?

Niektoré naše vína sú v ponukách našich osvedčených predajcov a v súčasnosti spúšťame predaj vín cez vlastný eshop, ktorý je na našej novej stránke https://www.pomfy.sk/obchod/ Je možné kontaktovať mňa, či telefonicky, alebo mailom.

Budete na novom eshope ponúkať všetky druhy Vášho vína?

Chcel som dať do ponuky cez eshop iba cenovo dostupnejšie vína a vyššiu líniu nechať iba na osobný predaj. Moje myslenie bolo založené na presvedčení, že o vínach sa je potrebné rozprávať, aby som zistil, čo má kto rád a na aký účel vína kupuje. Ale zistil som, že naši predajcovia majú v ponuke na svojich eshopoch aj niektoré vína z našej vyššej línie a strácalo by to zmysel.

Aké máte plány, vízie do budúcnosti so značkou MAVÍN?

Jednoznačne budem ďalej vynakladať čo najväčšiu energiu do kvalitných viníc. Vinárstvo musíme posunúť na ďalšiu úroveň z hľadiska výroby vína, aby sme mohli vínam zabezpečiť ešte väčšiu opateru a podmienky na vývoj. Dostali sme sa do situácie, kedy máme skvelé vinice, perfektné vína, ale nemáme vybudovanú peknú prevádzku, nedisponujeme degustačnou miestnosťou a chladený sklad máme mimo výroby. Preto by som sa chcel pustiť do výstavby novej časti prevádzky a chcem sústrediť všetky drevené sudy do pivnice, kde bude degustačná miestnosť. Čo sa týka predaja, začneme vynakladať energiu do exportu, nakoľko na domácej pôde nie je veľký záujem o kvalitné domáce vína. Skôr sa uprednostňujú zahraničné vína, nakoľko neveríme domácim produktom a chceme byť in pri pohári veľakrát menej hodnotného zahraničného vína. Je to o veľkom vplyve domácich predajcov vína, ktorí disponujú omnoho väčšou maržou na zahraničnom víne, nakoľko tam im to zákazník akceptuje, lebo netuší akú má nákupnú hodnotu.

So značkou v budúcnosti odovzdáte ďalším generáciám okrem vysoko kvalitného vína, roky skúseností, tvrdej práce. Aké posolstvo podľa Vás prináša práca v tejto oblasti pre mladších nasledovníkov, Vaše deti?

Chcem odovzdať to, čo je vo svete prirodzene. Je to pestovanie lokálnych odrôd hrozna, ktoré majú tradičné hodnoty. Každá lokalita ma iné klimatické a pôdne podmienky, ktoré výrazne ovplyvňujú budúce víno. Nie som za pestovanie všetkých odrôd v jednej oblasti, nie to ešte v jednej vinici. Preto chcem odovzdať generáciám, ktoré prídu po mne staré, kvalitné vinice, sústredené v najvhodnejších lokalitách, aby sme znovu naštartovali tradície v pestovaní hrozna a výrobe vína.





Martin Pomfy Zdroj: pomfy.sk