S nápadom založiť si vlastné vinárstvo prišiel Igor, ktorý vyštudoval strednú vinársko-ovocinársku školu a hneď po jej ukončení sa začal venovať práci vo vinohrade a v pivnici vo viacerých vinárstvach. Doplnil si tak nadobudnuté teoretické vedomosti zo školských lavíc o praktické skúsenosti potrebné na založenie niečoho vlastného. Každé víno pochádzajúce z tohto vinárstva nesie jeho rukopis ako hlavného technológa. Jeho kolega Kristián, ktorý vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, nazbieral pred vytvorením vinárstva skúsenosti z obchodného prostredia a zabezpečuje chod celej ich spoločnosti. Do výroby vína sú však zapojení obaja, keďže práca je miestami náročná a, samozrejme, si v nej našli záľubu. Po rozhodnutí začať s výrobou vlastných vín potrebovali ešte priestor. Najskôr boli pozerať dostupné pivnice v Pezinku a Modre, ale vhodný priestor nakoniec našli v pivnici pod rodinným domom v obci Blatné, ktorý ostal nevyužitý po Kristiánových starých rodičoch. Investovali do modernej vinárskej technológie a pustili sa do práce.

Spájajú prírodu, tradíciu, ale aj modernú technológiu na výrobu vína

Základom ich vína je hrozno pochádzajúce z vinohradov v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. V tejto chvíli väčšinu hrozna kupujú od pestovateľov z Pezinka, Modry a zo Šenkvíc, s ktorými sú v úzkom kontakte. Vlastných vinohradov majú zatiaľ málo, ale veria, že sa to časom zmení. Radi by si v dohľadnom čase nejaké kúpili, aby si udržali čo najväčšiu kvalitu dopestovaného hrozna na spracovanie a zároveň sa pokúsili o pretrvanie našich vinohradov v Pezinku, ktoré sú dedičstvom našich predkov, a tak prispeli k zachovaniu krásnej prírody okolo nás.

Ilustračné foto. Zdroj: Vinárstvo Križanovič & Prievozník

Zásady, ktorými sa riadia pri výrobe, sú: šetrne spracovávať hrozno, snažiť sa robiť minimálne zásahy počas výrobných procesov a nechávať pomaly vyzrievať víno v pivnici. Vďaka tomu sa im darí predkladať každý rok výnimočné vína plné chutí s vyváženým obsahom kyselín. Ich portfólio tvoria kvalitné biele vína, ktoré sú zastúpené odrodami Rulandské šedé, Rizling rýnsky alebo Tramín červený. Z ružových vín v ich ponuke nájdete Cabernet Sauvignon. V rámci červených je to víno vyrobené z modrej muštovej odrody Cabernet Sauvignon, ktoré nechávajú vyzrievať v antikorových nádobách alebo francúzskych barikových sudoch, kde je uložené jeden až tri roky. Pre milovníkov ovocných vín vyrábajú víno z čiernych ríbezlí, ktoré je známe pod názvom Čierna puma. Už od začiatkov vinárstva sa ich ríbezľové víno vyznačuje vysokou a stabilnou kvalitou.

Svoju prácu berú ako posolstvo a veria, že budujú niečo, čo tu bude ešte generácie po nich. Ich vinárstvo charakterizuje najmä poctivá práca, ktorá je základom pre vznik jedinečných vín. Všetky procesy vo výrobe sú podriadené kvalite výsledného produktu. Ku každej odrode pristupujú individuálne. Snažia sa vyrábať vína, ktoré si zachovávajú čistotu vôní a chutí spolu s výrazným odrodovým charakterom.

Cabernet Sauvignon Zdroj: Vinárstvo Križanovič & Prievozník

Adjustáž

Etikety ich vín sú veľmi elegantné a zlatá razba im dodáva určitú noblesu. Použité sú jednoduché a čisté línie. Ich logo tvorí fľaša vína, ktorú obklopuje vinič a pod ňou sa nachádzajú priezviská majiteľov vinárstva Križanovič & Prievozník. Jedno víno je však dizajnovo odlišné ako všetky ostatné, a to ich ríbezľové víno Čierna puma. Vďaka parciálnemu laku, ktorý robí na etikete špeciálny efekt vystúpenej mačkovitej šelmy, ktorá sa viaže k názvu tohto vína.

Čierna puma Zdroj: Vinárstvo Križanovič & Prievozník

Vo vinárstve ponúkajú degustácie plné zážitkov, dobrého vína a hlavne neopakovateľných vnemov. Dozviete sa tam, z akého vinohradu hrozno pochádza, vypočujete si rôzne detaily a zaujímavosti z výroby vína. Snažia sa o osobitý prístup k zákazníkom, byť s nimi v kontakte, prezentovať svoje vinárstvo na rôznych podujatiach v ich regióne, ale aj mimo neho. Najčastejšie ich môžete stretnúť na vinárskych akciách ako Deň otvorených pivníc, Víno a levanduľa, Víno pod hviezdami, Vínna ulička alebo Chute Malých Karpát.

Napriek tomu, že víno nedávajú veľmi často na výstavy, tak sa im podarí každý rok získať nejaké to ocenenie. Ich ríbezľové víno sa predáva dokonca aj vo Francúzsku v Lyone v michelinskej reštaurácii. Ak by ste dostali chuť vyskúšať vína tohto vinárstva, tak si ich viete objednať napríklad prostredníctvom eshopu Vínečka.sk

Tramín červený Zdroj: Vinárstvo Križanovič & Prievozník

Po náročnej práci je pre nich určitým zadosťučinením, keď vidia, ako ich vína zákazníkom chutia a dokážu im vyčariť úsmev na tvári. Vinárstvo je pre nich srdcovkou a venujú mu veľa času a úsilia. Vyrábajú výborné vína a budujú vinárstvo, ktoré má potenciál sa rozrastať o čom svedčí aj ich každoročne sa zväčšujúca klientela. Zatiaľ sa im darí napredovať z vlastných zdrojov a bez zapojenia investorov. Ich cieľom je tiež v najbližších rokoch zbúrať časť pivnice, ktorej stavba je v horšom technickom stave, a postaviť miesto nej novú a väčšiu pivnicu, v ktorej budú zrieť vína ich vinárstva.