Tak hodnotí tohtoročnú úrodu vinohradník a vinár Martin Pomfy, spoluzakladateľ vinohradníctva NAŠE VINOHRADY. Výnimočnosť ročníka spočíva v jeho plnosti a slušných prirodzených kyselinách. Ak skúsený vinohradník svojou starostlivosťou podporí silu prírody, vznikne víno hodné uznania.

Ako hodnotíte úrodu roka 2021 vo vinárstve Naše Vinohrady, v čom je výnimočný?

Ročník 2021 je nadpriemerne kvalitný. Kto mal možnosť zberať vlastné hrozno podľa správnej vyzretosti hrozna, vína v pivnici dosahujú vysokú kvalitu. Veľa vinohradníctiev má už ukončenú oberačku a veľa vinárstiev ma ukončenú kampaň. Ale veľké vína sa rodia z redukovaného hrozna, ktoré sa oberá v tomto čase. Modré hrozno ešte iba čaká na vhodný čas, kedy poputuje do pivnice a zrodí sa s neho víno skvelej kvality. Výnimočnosť ročníka spočíva v jeho plnosti a slušných prirodzených kyselinách. Ale vína nesmú obsahovať vysoký obsah kyseliny jablčnej, ktorá svedčí o nedostatočnom dozretí hrozna. Tento ročník bol špecifický, úplne iný ako posledných 20. Jar nechala na seba čakať a vinice ožili o päť týždňov neskôr ako po iné roky. Tým sa skrátilo celkové obdobie na dozretie hrozna a je veľmi cítiť, ak má niekto veľkú úrodu hrozna, ktoré len zťažka dozrieva. Ak bola úroda malá, dozrela do plnej krásy, ktorá bude vínam vštepovať potenciál na dlhšie vyzrievanie, ak ich vinár nebude víno vyrábať technologickým spôsobom.

Vinohrady vinárstva Naše Vinohrady ležia v Strekovskej vinohradníckej oblasti. Ako sa o ne staráte počas roka?

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť je zlato slovenského poľnohospodárstva a jednoznačne patrí medzi klenoty slovenského vinohradníctva. Celý vinohradnícky svet sa orientuje na lokálne pestovanie hrozna a v blízkosti viníc musí byť aj jeho spracovanie, aby sa dosiahla čo najvyššia kvalita vína. Strekovská oblasť je ideálna na pestovanie modrých odrôd hrozna, s ktorými sa dajú dosahovať cez vína každoročne medzinárodné úspechy. Sú aj určité biele odrody, ktorým svedčí viac slnka a tepla. Vína nedosahujú mineralitu ako v Malých Karpatoch, ale majú plnosť, štruktúru a potenciál na vyzrievanie. Život budúceho vína sa začína rezom vinohradu v zime, skoro rok pred oberačkou hrozna. O tom, aké môže byť budúce víno rozhoduje vinohradník a príroda. V pivnici sa pracuje z hroznom, ktoré cez víno ukáže potenciál vinice a ročníka.

Ilustračné foto Zdroj: Naše Vinohrady

Dá sa odhadnúť dopredu, aké víno prinesie aktuálny ročník ešte pred zberom hrozna?

Jednoznačne áno a dá sa vinica aj viesť k tomu, aby budúce víno bolo kvalitnejšie. A preto v našich vinohradoch v Rúbani a v Novej Vieske každoročne vinice prispôsobujeme k tomu, aby sme budúce vína Naše Vinohrady vyrobili v čo najvyššej kvalite.

Dá sa vyrobiť kvalitné víno z kúpeného hrozna?

Dá sa, ale iba v super ročníku. Ak je ročník priemerný, či podpriemerný, je nevyhnutné počas vegetácie pristúpiť k redukciám objemu úrody, k väčším množstvám zelených prác a k individuálnemu prístupu ošetrovaniu vinice.

Koľko ton hrozna na hektár sa urodí vo vinohradoch? Často sa hovorí o preťažovaní vinohradu, čo to znamená a deje sa to vo vinárstve Naše Vinohrady?

Bežné hektárové výnosy sa pohybujú na úrovni okolo 10-12 t/ha. Všetko pod 6 t/ha je veľmi dobré a ak sú výraznejšie redukcie úrody cca 4 t/ha, tak sa jedná o super kvalitu. Vo svete sa bežne vo viniciach produkuje aj 20 a viac t/ha. Vždy ide o pohľad na to, či hrozno predáme, alebo budeme z neho vyrábať víno a za akú cenu ho predáme. V našom vinohradníctve pestujeme vlastné hrozno aj preto, aby sme mohli milovníkom vína ponúknuť zdravé, rýdzo slovenské vína. Viniciam dávame nízkou úrodou priestor na to, aby sa mohli poriadne zakoreniť a aby vydržali desiatky rokov. Vinice sa dajú každoročným preťažovaním výrazne znehodnotiť, ale to nie je náš prípad. Vinice obhospodarované necitlivým spôsobom majú predurčený zánik svojho života už po 15-20 rokoch. Nám ale ide o to, aby sme ich v slušnej kvalite odovzdali generáciám, ktoré prídu po nás a mohli tak tvoriť tradíciu pestovania kvalitného hrozna a výrobu lokálnych vín zo starých vinohradov, tak ako je to vo svete.Vinice vo vinohradníctve a vinárstve Naše Vinohrady vedieme v 4 - 6 tonových úrodách, aby sme zabezpečili ich kvalitné zakorenenie a mali sme krásne odrodové a lokálne vína, ktoré kopírujú teroir, kde sa zrodili.

Kým sa dostanete ku kvalitnej úrode, od samotnej výsadby prejde veľa času a vinohrad treba starostlivo obhospodarovať. Ako sa pripravuje pôda, kým sa zasadí nový vinič?

Vysadiť novú vinicu znamená, najskôr zakúpiť vinohradnícku pôdu, v prvom roku zlikvidovať starý porast, vykopať meter zakopané vinohradnícke stĺpy a zaplatiť skládkam za likvidáciu betónových stĺpov, starých drôtov a ohromného množstva starého viniča. Potom vyorávame koreňovú sústavu, zbierame kamene a pozostatky pôvodnej vinice. Následne sa vykonáva hlboká orba, opäť sa vyzbierajú kamene a pozostatky starej vinice, hnojíme kravským hnojom, okamžite ho zaorávame. Na jar sa robí ďalšia úprava pôdy, plocha sa vyzbiera od kameňov, sťahuje sa, vyrovnáva a kultivuje sa pred výsadbou. Takto pripravená pôda sa na jar po prvom vyhriatí prvým intenzívnejším slnkom môže obdariť novými sadenicami, ktoré musíme viacnásobne polievať. Po výsadbe sa sadenice opatria opornými tyčkami, aby ich bolo o čo neustále prichytávať, aby mladý vinič mal priamy vzrast. Sadenice sa musia opatriť ochranným tubusom, aby mladé výhonky neobžrali zajace či iná zver, nakoľko by sa výrazne znehodnotili sadenice a boli by predurčené na opätovné presadenie na ďalšiu jar. Následne sa do zeme zatláčajú stĺpy, na ktoré sa uchytávajú drôty, o ktoré sa postupne prichytáva vinič. Keď vinica vyrastie, nesie celú záťaž aj s úrodou hrozna. Musí byť kvalitne vybudovaná, nakoľko veľakrát musí odolať extrémnym výkyvom počasia.

Po koľkých rokoch začne rodiť prvé hrozno?

Mladú vinicu prvé tri roky ručne okopávame, striháme a motivujeme ju, aby sa poriadne zakorenila. Ak má v treťom roku ,,pekné´´ drevo, tak ju necháme rásť do výšky a bude v tom roku prvá malá úroda hrozna. Minimálne 4-5 rokov potrvá, kým nás vinica obdarí prvou, panenskou úrodou hrozna na čo každý vinohradník netrpezlivo čaká. Keď sa nám pošťastí a máme prvé hrozno, príde na rad práca v pivnici. Je to zvyčajne deväť a viac mesiacov, kým víno dosiahne úroveň, aby sa mohlo plniť do fliaš. Ak sa jedná o víno vyššej kvality, tak sa víno ponechá v pivnici vyzrievať aj viac ako rok. Začať pestovať hrozno a vidieť prvé víno je 5-6 rokov driny, očakávaní, túžob. Jedná sa aj o extrémny ekonomický náklad, ktorý sa začína vracať po 15 rokov tvrdej a poctivej práce.

Všetky vína, ktoré Naše Vinohrady vyrábajú sú nízko histamínové vína, v čom je podstata takého vína?

Podstata spočíva vo vlastných viniciach, ktoré sa vedú v neprechemizovanom režime. Následne kvalitné hrozno, čistota pivnice a šetrné zaobchádzanie z hroznom musia ísť ruka v ruke z neprechemizovávaním vína v pivnici. To všetko predurčuje zrod vín, ktoré majú nízky obsah histamínu a hlavne pozitívny dopad na ľudský organizmus. Asi si veľa milovníkov vína myslí, že sa takéto víno vyrába určitými špeciálnymi procesmi, ale opak je pravdou, je to o prírode a nepoužívaním veľkého množstva enologických prípravkov v pivnici.

Naše Vinohrady majú aj výberovú edíciu vín selection. Z ktorých oblastí pochádza to najlepšie hrozno, z ktorého následne vyrábate tak kvalitné víno? Ako rozoznáte to výnimočné hrozno?

Vždy je to o vyselektovaní najlepších polôh vinohradu, o odhadnutí ročníka vo vinici a vedení vinice tak, aby bolo hrozno predurčené na výrobu väčších vín. Každoročne sa to môže meniť, ale zväčša vína z línie selection pochádzajú zo starších viníc situovaných nad obcou Rúbaň. Vinice kopírujú samý vrchol zvlneného terénu nad obcou, čo ich na jar chráni pre vymŕzaním. Vinice obhospodarujeme tak, aby boli budúce vína jedinečnejšie a svojim prejavom zaujímavejšie, vždy plnšie a potenciálnejšie na vyzrievanie. Lokalita Strekovskej oblasti už dlhšie ukazuje svoj potenciál cez vína viacerých renomovaných vinárov. Oni, rovnako ako aj Naše Vinohrady, dosahujú mimoriadne úspechy na domácich a medzinárodných súťažiach vín. Hlinitá pôda s malou prímesou piesku, ktorá sa v oblasti nachádza, vštepuje vínam plnosť a štruktúru. Veľké množstvo slnka a vysoké teploty počas vegetačného obdobia pomáhajú hroznu dosiahnuť ideálne parametre na zrod skvelých vín z odzrkadlením krásneho Strekovského terioru.

Ilustračné foto Zdroj: Naše Vinohrady

Vína NAŠE VINOHRADY sú dostupné pre každého a za dobrú cenu. Kúpite v sieti Tesco Slovensko, Kaufland, TERNO, Kraj a online cez Lunys.sk Naše Vinohrady Selection kúpite exkluzívne len v Tesco Slovensko.