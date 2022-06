Na kopu zábavy a na dobré jedlo. A bonusom je, že si tu môžete pozrieť atraktívne preteky v konskom póle. Zápasy sú pre širokú verejnosť grátis, ale hostia ubytovaní v päťhviezdičkovom hoteli x-bionic® sphere si užijú oveľa viac zábavy. Vodný svet, kde na všetkých čaká wellness svet so 7 druhmi sáun, ale tiež bazény s atrakciami ako divoká rieka či tobogany.

Samozrejmosťou je osviežujúce občerstvenie, príjemný personál a animačný program pre deti.

Zápasy v konskom póle sú prehliadkou športu, krásnych zvierat aj adrenalínu Zdroj: (C)ROBERT PIROSKA

Konské pólo je atraktívny šport, ma korene v starovekej Perzii, v Argentíne sa stalo dokonca národným športom Zdroj: (C)ROBERT PIROSKA

Veľká letná párty

Pozriete si atraktívne zápasy v konskom póle, na ktoré je vstup zdarma. Súčasťou veľkej letnej párty sú aj koncerty Cigánskych diablov a Vanessy Šarközi, večerné vystúpenia Karola Csina alebo testovacie jazdy testovacie jazdy vozidiel značky Land Rover a Jaguar od spoločnosti JP Auto Nitra. A pokojne so sebou vezmite aj svoje alebo kamoškine deti, o tie sa tu postarajú animátori SATUR PLANET FUN, takže vy si budete môcť užívať voľno a zábavu bez starostí.

Deti sa zabavia pod dozorom animátorom Satur Planet Fun Zdroj: Satur

Deti si vezmú do parády animátori a vy môžete relaxovať Zdroj: Satur Planet Fun

No ak chcete zažiť exkluzívnu VIP atmosféru podujatia Farrier's Arena Polo Cup by JP Auto, kúpte si lístky na sobotňajšiu Garden Party, kde môžete stretnúť viaceré významné osobnosti slovenského šoubiznisu a kde vás, samozrejme, čaká bohatý catering.Najideálnejšie však bude ubytovať sa priamo v hoteli a dopriať si víkendový pobyt, kde máte k dispozícii aj ďalšie skvelé výhody.

- Ubytovanie na 2 noci/3 dni

- Vstup na Farrier’s Arena Polo Cup

- Vstup na koncerty

- Skorý check in 11:00 a neskorý check out 16:00

- Ubytovanie v priestranných izbách so 4 pevnými lôžkami

- Bohatá polpenzia

- 2 deti do 13 rokov zadarmo

- Animátori rodinného klubu Planet Fun a bohatý animačný program

- Exkluzívny wellness

- Bazény a vodný svet

V hoteli x-bionic® sphere čaká hostí skvelý vodný svet aj kopa atrakcií Zdroj: hoteli x-bionic® sphere

V hoteli si užijete dokonalé služby a stopercentný relax Zdroj: Martina Tomanova

Najideálnejšie bude ubytovať sa priamo v hoteli a dopriať si víkendový pobyt, kde dostanete kopu výhod. Zdroj: Satur

Tak ako, už viete, aký si spravíte program na víkend 24. až 26. júna? Vyrazte do Šamorína, kde vás v areáli x-bionic® sphere spolu CK Satur čakajú tri dni plné zábavy.

