Svetová zdravotnícka organizácia odporúča konzumovať minimálne 400 g čerstvého ovocia a zeleniny za deň, a to v piatich menších dávkach. Ako ste na tom vy?

Naše zdravie je zo 40 % ovplyvňované stravou, načo by sme nemali zabúdať pri pravidelných nákupoch potravín. Dostatočný príjem ovocia a zeleniny však často ohrozujú aj rôzne mýty. Mnoho ľudí používa výhovorky, ako napríklad, že ovocie má príliš veľa cukru a zelenina spomaľuje trávenie. O nezmyselných obavách vie svoje aj dlhoročná vegánka a autorka troch kuchárskych kníh, Nikoleta Kováčová (Surová dcérka).

Surová dcérka Zdroj: Kaufland

„Podľa mojich skúseností, na Slovensku konzumujeme nedostatok ovocia, zeleniny a celkovo rastlinnej stravy, ktorá skrýva najviac vlákniny. A práve preto, že naše trávenie nie je na tieto zložky zvyknuté, sa môžu objaviť tráviace problémy,“ vysvetľuje skúsená foodblogerka a pokračuje: „Pritom stačí začať s menším množstvom ovocia a zeleniny, dostatočne ho požuť a najmä mať ho na tanieri pravidelne, najlepšie každý deň.“

Toto sú najčastejšie mýty o ovocí a zelenine:

· Ovocie sa môže jesť iba doobeda. Neexistuje žiaden rozumný dôvod, prečo si odopierať cenný zdroj vitamínov a vlákniny, a to kedykoľvek počas dňa. Pre udržanie štíhlej línie je oveľa dôležitejšie to, čo máte na tanieri ako hlavné jedlo.

· Zelenina nafukuje. Za tento mýtus v skutočnosti môže priveľké množstvo, zjedené na posedenie. Ideálne je, keď si svoju dennú dávku rozdelíte na 5 menších porcií.

· Vitamín C nájdete len v citrónoch. Kvalitné zdroje céčka však získate aj z iného ovocia alebo zeleniny. „Pripravte si šalát zo strúhaného jablka, mrkvy a červenej papriky, ktorá je jedným z najlepších zdrojov vitamínu C,“ radí Surová dcérka.

Koľko je dosť? Pokiaľ chcete mať istotu, že prijímate dostatok vitamínov, minerálov a vlákniny, dbajte na to, aby váš tanier okrem piatich dávok ovocia a zeleniny denne obsahoval čo najviac prirodzených potravín v podobe strukovín, orechov, kvalitných mliečnych výrobkov i mäsa. Pod jednou strechou ich vo vysokej kvalite za výhodnú cenu nájdete v Kauflande.

V Poprade vymenil sladkosti za jablká

Pri štyroch pokladniach predajní na Moyzesovej a ulici J. Wolkera demontoval regály so sladkosťami a žuvačkami aj stojany s cigaretami a nahradil ich slovenskými jablkami. Reťazec v roku 2022 svojim zákazníkom ponúkol viac ako 100 000 ton ovocia a zeleniny. Na dôležitosť zdravej výživy upozornil aj špeciálnou akciou, kde hlavnú úlohu zohrali jablká a ktorá je súčasťou jeho komplexnej stratégie Kaufland za zdravú výživu.

Jablká v Poprade Zdroj: Kaufland

V rámci nej sa Kaufland snaží upriamiť pozornosť na aktuálny problém s nezdravým a nevyvážením stravovaním nielen u dospelých, ale aj detí. Aj z tohto dôvodu nedávno prekvapil popradských zákazníkov. Pri pokladniach predajní na Moyzesovej a ulici J. Wolkera demontoval regály so sladkosťami a žuvačkami aj stojany s cigaretami a nahradil ich slovenskými jablkami.

„Prostredníctvom tejto aktivity chceme motivovať našich zákazníkov k pestrejšiemu a vyváženejšiemu stravovaniu. Aj preto sme im k nákupu v predajniach v Poprade darovali chutné slovenské jablko ako inšpiráciu na zlepšenie ich stravovacích návykov,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Zdravé stravovanie sa buduje už v detstve

Problémy s vyváženým jedálničkom sa však netýkajú iba dospelých. Podľa aktuálnych štatistík za rok 2022 máme na Slovensku viac ako 12 000 detí, ktoré trpia obezitou. Aj preto reťazec kladie veľký dôraz na vzdelávanie detí v oblasti zdravej výživy, aby lepšie rozumeli tomu, ako jedlo ovplyvňuje ich zdravie.

Prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky, ktorý prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, reťazec slovenským školákom a škôlkarom venoval počas štyroch rokov už viac ako 500 ton čerstvého ovocia a zeleniny, čo predstavuje 9 kíl na žiaka počas celého školského roka.

Viete, čo jedia vaše deti? Zdroj: Kaufland

Čerstvé hlavičky však nie sú iba o ovocí a zelenine - základné a materské školy, ktoré sú zapojené v projekte, získavajú aj pravidelné online newslettre, z ktorých sa vedia inšpirovať pri edukácii žiakov ohľadom vyváženého stravovania. Školy tiež môžu súťažiť o vzdelávacie workshopy a webináre na témy zdravej výživy alebo porúch príjmu potravy v období dospievania, ktoré sú určené pre žiakov, ale aj ich rodičov a pedagógov. Vzdelávacie aktivity Kaufland realizuje spolu s dlhodobým partnerom, občianskym združením Skutočne zdravá škola.

Pre zdravie detí i dospelých je však okrem konzumácie pestrej stravy nesmierne dôležitý aj pravidelný pohyb. Preto Kaufland začal s budovaním K Parkov, kde sa mladí môžu stretávať a spoločne si zašportovať na čerstvom vzduchu.

Dostatok pohybu na čerstvom vzduchu spoločne s plnohodnotnou vyváženou stravou sú podľa odborníkov kľúču k pevnému zdraviu. Pridáte sa aj vy?