Ak ste si niečo našetrili bokom a rozhodujete sa, ako naložiť s úsporami, nestavte ich všetky na jednu kartu. Kľúčovou súčasťou zhodnocovania vašich financií by malo byť ich premyslené rozdelenie do rôznych investičných produktov. Diverzifikáciou portfólia rozložíte riziko medzi rôzne typy investícií, ktoré sa budú líšiť (nielen) svojou výnosnosťou.

Ako si vybrať, do čoho investovať?

Ak práve začínate a svet investovania zatiaľ len objavujete, zrejme ste si uvedomili, že predpovedať vývoj akciového trhu je náročné. Každý investičný nástroj je špecifický, rovnako ako spoločnosť, ktorej cenné papiere sa vám páčia. Pri zostavovaní portfólia zvážte a zohľadnite dĺžku trvania investície, odvetvie alebo región, v ktorom spoločnosť pôsobí.

„Rozhodujte sa zodpovedne. Ešte pred výberom vhodného investičného produktu zvážte, akú veľkú sumu si môžete dovoliť investovať, aký je cieľ investície, očakávaný výnos, ale aj časový úsek, počas ktorého ste ochotní si naň počkať,“ radí analytička finančnej skupiny WOOD & Company Eva Sadovská.

Ilustračné foto Zdroj: Portu

Svoje nahromadené prostriedky rozložte medzi rôzne druhy aktív. Nepozerajte sa len na akcie a dlhopisy, ale myslite aj na nehnuteľnosti a komodity, ako sú zlato alebo dokonca alkohol. Zvážte svoj postoj k riziku a to, čo od investície očakávate – a aký je váš cieľ v určitom časovom horizonte.

„Pamätajte na to, že nikdy nestavte iba na jednu kartu a svoje finančné prostriedky investujte rôznorodo,“ zdôrazňuje.

Ktoré investície majú budúcnosť?

Technologické spoločnosti hrajú prím. Slovenskí a svetoví milionári uprednostňujú IT firmy, pretože veria v budúcnosť najmodernejších technológií. Tú vidia aj v zdravotnej starostlivosti, výskume nových nanomateriálov a udržateľných zdrojov energie. S tým súvisia aj investície, ktoré menia svet k lepšiemu. Impaktové investovanie má pozitívny spoločenský dosah a finančné výnosy sú až na druhom mieste. Trendom súčasnosti sú aj kryptomeny, na ktoré si trúfajú len ostrieľaní investori.

„Pri diverzifikácii je dôležité dávať si pozor na to, či človek skutočne rozkladá riziko a nakupuje rôznymi smermi, alebo len hromadí podobné investície na seba. Portfólio zložené výlučne z veľkých technologických spoločností alebo rôznych kryptomien so sebou nesie veľkú dávku rizika, ktorú by väčšina bežných investorov nemala podstupovať," tvrdí Vratislav Zámiš, analytik spoločnosti Portu.

Ilustračné foto Zdroj: Portu

S tým súhlasí aj Sadovská, ktorá jedným dychom pripomína, že investovať by ste mali do takých produktov, ktorým rozumiete a máte o nich dostatok informácií. Pri prvých investorských krokoch môže byť z tohto ohľadu vaším užitočným pomocníkom online investičná platforma Portu, ktorá sa zameriava na nízkonákladové a zároveň diverzifikované investície. Je určená pre každého, kto chce investovať dlhodobo a mať pritom neustály prehľad o svojom portfóliu.

Chcete rozumieť investíciám?

Portu monitoruje vývoj znalostí slovenskej populácie v oblasti investícií, sporenia a akciových trhov prostredníctvom Indexu investičnej gramotnosti. Overte si svoje vedomosti na stránke www.rozumieminvesticiam.sk. Na rovnakej adrese nájdete aj vzdelávacie webináre, články a podcasty o investovaní.

Ilustračné foto Zdroj: Portu