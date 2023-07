Cestovanie s malými deťmi so sebou prináša aj istú dávku stresu, aby sa vaša ratolesť neprehriala v rozhorúčených turistických zónach či nestratila v dave uponáhľaných cestovateľov. Navyše, čakanie v dlhých radoch na atrakcie dokáže vysiliť nielen deti, ale aj ich rodičov. Neklesajte na duchu, máme pre vás tip, ako si s rodinou dopriať zábavu, blahodarné slnečné lúče, liečivé more a pritom ušetriť. Pretože letná dovolenka na jeseň je skutočne trendy.

Predĺžte si leto a dobite baterky na zvyšok roka. Dokonalé piesočnaté pláže, priezračné a vyhriate more, svieži vzduch či príjemné letné teploty napomôžu k idylickej dovolenke v mimosezóne. Vyhľadali sme pre vás hotely s kvalitnými službami priamo na pláži a v septembri takmer o polovicu lacnejšie.

Počas dovolenky vaše deti zabavia slovenskí animátori. Zdroj: Depositphotos

TOTO si rodičia počas dovolenky vychvaľujú!

Nekonečné možnosti športu aj zábavy pre celú rodinu. Najmä však slovensky hovoriaci animátori, ktorí s dôrazom na pohyb či tvorivosť hravo a interaktívne zabavia vaše deti už od 2 rokov. Kým sa vy zrelaxujete pri rannej joge alebo naberiete kondičku pri plážovom volejbale, o výživný program vašich detí sa postará animátor.

Pláž s mólom nad tyrkysovým morom pri hoteli Limak Cyprus na Cypre. Zdroj: CK Satur

Zatvorte oči a predstavte si dlhé mólo ponad hladinu krištáľovo čistého mora a všetky odtiene modrej až po tyrkysovú. Urobiť stopy v piesku sa určite vyplatí na krásnom a legendami pretkanom Cypre. Ak sa bohyňa krásy a lásky skutočne zrodila z morskej peny, nemohla si vybrať lepšie miesto, než je ostrov ležiaci v Stredozemnom mori s puncom kvality. Nechajte svoje deti ochutnať vynikajúci ovčí syr halloumi či chlebové pide a vezmite ich na výlet na polostrov Karpaz. Cestou nezabudnite pohladiť divoko žijúcich oslíkov. Vychytený hotel Limak Cyprus ***** na tureckej strane s prekrásnou, širokou plážou a aquaparkom stavil na kombináciu luxusu, relaxu a nezabudnuteľných zážitkov pre rodiny s deťmi. Slovensky hovoriaci animátor tvorivo zabaví vaše deti až do 5.11.

Krásny ostrov Kefalónia. Zdroj: Depositphotos

Zbaliť kufre sa tiež oplatí na bájnu Kefalóniu uprostred Iónskeho mora, kde sa údajne zdržiaval samotný boh mora Poseidon. Nechajte sa opantať energiou starobylých dediniek ako Fiscardo. Miesto plné tradičných tavern, kde si pochutnáte na typických gréckych delikatesách a čerstvých rybách. Vo večerných hodinách tu zažijete neopakovateľnú atmosféru v spoločnosti námorníkov a miestnych rybárov s loďkami. Doprajte svojim deťom spoznať vzácne druhy korytnačiek Caretta caretta či zakúsiť trekking na somárikoch. Zrekonštruovaný hotel Argile Resort **** na Kefalónii v sebe spojil krásu jedinečnej pláže Xi s pozvoľným vstupom do mora a bezpečné prostredie BABY KLUB-u. Bohatý program hier, hudobných a pohybových aktivít pre deti do štyroch rokov je pre malých turistov nachystaný do 21.9.

Pohľad na hotel Argile Resort, Kefalónia. Zdroj: CK Satur

Presvedčte sa na vlastné oči, že dovolenka na jeseň sa skutočne vyplatí.