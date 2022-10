Očarujúce a neuveriteľné fotografie z rôznych kútov sveta, to je National Geographic, ktorý neprestáva fascinovať už 5 generácií. Tento týždeň môžete prísť osláviť 20 rokov National Geographic na Slovenku. Tak šup, šup, do bratislavského Nivy centra.

VIDEO: Toto je divočina! Zaži National Geographic na Nivách už len do nedele

Na Nivách na vás čaká do nedele 16. októbra, každý deň od 15:00 do 18:00 hod., 5 interaktívnych stanovíšť – Voda, Vzduch, Zem, Šport a príroda, Objavy. Čo všetko viete o vode a ako funguje vodná dráha? Dokážu balóny prenášať rôzne predmety? Zvládnete zachrániť našu planétu? Príďte to zistiť! V rámci jedinečnej interaktívnej výstavy National Geographic si môžete precvičiť vaše športové danosti a zistiť, či máte zmysel pre orientáciu v prírode.

Ilustračné foto Zdroj: Nivy centrum

Budeme sa hrať, súťažiť, testovať svoje vedomosti v kvízoch a, samozrejme, sa aj odmeňovať. Tak s kým sa vidíme na Nivách?

Viac na nivy.com .