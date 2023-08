Európsky hospodársky senát je takpovediac spojením politiky a podnikateľského sektora. V tomto senáte sú zastúpené popredné spoločnosti, vždy z určitého segmentu. Celkovo má až do štyristo senátorov, ktorí pravidelne diskutujú napríklad o zmenách v politike či legislatíve so zreteľom na Európsku politiku. „Môžem povedať, že téma predného brzdového svetla je v senáte častou témou. Pre mňa, ako Slováka, je to určité zadosťučinenie, že tento bezpečnostný prvok je práve zo Slovenska,“ prezradil jeden z predmetov častých diskusií viceprezident Európskeho hospodárskeho senátu Daniel Bercel.

Ilustračné foto Zdroj: Predné brzdové svetlo

V senáte majú zastúpenie rôznorodé a významné spoločnosti z rozmanitých odvetví. „Členmi Európskeho hospodárskeho senátu sú aj veľké automobilky. A z ich strany ide pozitívny signál a predné brzdové svetlo vnímajú ako skvelý nápad,“ prezradil niečo z európskej kuchyne Daniel Bercel. Na tento bezpečnostný prvok sa nepozerajú pozitívne len veľké automobilky. Podľa jeho slov predné brzdové svetlo sa dostáva stále viac a viac do povedomia v celej Európe. „O projekt predného brzdového svetla prejavili záujem aj Švajčiari a Česká republika,“ prezradil viceprezident Európskeho hospodárskeho senátu. Po Taliansku tak zelený svietiaci prúžok zarezonoval aj inde v zahraničí.

S projektom predného brzdového svetla sa stretol už v roku 2018 a keďže sa mu prišiel ako výborný nápad, osobne myšlienku inovátora Ľubomíra Marjaka v senáte aj odkomunikoval. „Môžem povedať, že od prvého dňa sme začali tento projekt podporovať,“ spomenul Daniel Bercel. Bola to práve Európska Únia, ktorá dala odporúčanie na uskutočnenie testovania tohto zeleného svetla. Najprv sa uskutočnilo v uzavretej premávke na letisku v Berlíne, vlani v septembri začalo v tej reálnej, na Slovensku.

Ilustračné foto Zdroj: Predné brzdové svetlo

Práve predné brzdové svetlo jasne korešponduje s celoeurópskou víziou nula, ktorá si dala za cieľ znížiť počet dopravných nehôd, ideálne na nula. Za posledné roky sa tak do výbav nielen osobných vozidiel dostali mnohé bezpečnostné prvky, ktoré majú za cieľ znížiť nehody na cestách. „Predné brzdové svetlo je výborným projektom z hľadiska záchrany ľudských životov, má však aj ekonomický dopad a vplýva aj na zvýšenie plynulosti premávky. Aj z pohľadu elektromobility, kedy vozidlo nepočujete, je dôležité vedieť či auto brzdí,“ vysvetlil viceprezident Európskeho hospodárskeho senátu. Ako dodal na záver, osobne si myslí, že predné brzdové svetlo by malo byť súčasťou povinnej výbavy všetkých vozidiel.