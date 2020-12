Počas Vianoc si asi najviac uvedomujeme dôležitosť našich najbližších. Pre mnohé deti v Centrách pre deti a rodiny sú tými najbližšími aj ich kamaráti s rovnakým osudom, s ktorými sa doteraz mohli stretnúť vždy na Vianočnom benefičnom koncerte Úsmev ako dar. Tohtoročný koncert, už 38. v poradí, však bude iný a deti si ho budú môcť užiť iba cez televízne obrazovky. O to srdečnejší odkaz im však umelci s „úsmevákmi“ posielajú.

Kým na predchádzajúce Vianočné benefičné koncerty Úsmevu ako dar pricestovalo takmer 1000 detí z Centier pre deti a rodiny z rôznych kútov Slovenska, 38. ročník je iný hoci jeho odkaz zostáva rovnaký. Hlavnou myšlienkou koncertu je upozorňovať na to, že dieťa potrebuje pre svoj zdravý duševný aj sociálny vývoj rodinu. Odlúčenie od blízkych predstavuje pre deti enormnú vzťahovú traumu, obzvlášť v prípadoch, keď sa rodiny o svoje deti chcú postarať, ale z rôznych príčin to nedokážu. Také rodiny potrebujú adresnú pomoc a sprevádzanie pri riešení svojej náročnej životnej situácie.

„Len rodina môže dať dieťaťu pocit bezpečia, ktorý je základom kvality jeho budúceho života. O to dôležitejšie je to v týchto náročných časoch, keď sa aj tí najsilnejší z nás potrebujú oprieť o svojich najbližších. Deti v detských domovoch sú už dlhé mesiace odlúčené od svojich najbližších kontaktov pre rôzne preventívne či karanténne opatrenia, mnohé nechodia ani do školy a tak sú ochudobnené aj o tieto sociálne väzby,“ povedal Jozef Mikloško, predseda Úsmev ako dar. Pomôcť rodinám v núdzi môže každý už dnes zaslaním darcovskej esemesky v tvare DMS USMEV na číslo 877.

Viacerí umelci stáli na pódiu prvý raz po dlhých mesiacoch

Tohtoročný koncert bude výnimočný pre všetkých – nielen pre deti, pre „úsmevákov“ ale aj pre samotných umelcov, ktorým už mesiace chýbajú koncertné pódiá. Nesmiernu pokoru a úľavu bolo cítiť aj pri nakrúcaní koncertu a každý jeden z umelcov si svoje vystúpenie užíval ako nikdy doteraz aj v komornejšej atmosfére.

„Vianočný koncert je pre deti aj pre nás všetkých vždy veľkolepým záverom roka, kedy sa môžeme stretnúť celá domovácka rodina a užiť si krásne spoločné chvíle. Všetkým bolo preto veľmi ľúto, že tento rok sa deti nemohli zúčastniť koncertu v hľadisku. Po celý čas však boli s nami v našich srdiečkach, lebo je to ich koncert a umelci spievali a tancovali pre nich,“ priblížila Kristína Móriová, koordinátorka koncertu Úsmev ako dar.

Na koncerte Desmod s Majselfom, Sima Martausová aj Peter Cmorik

Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar patrí k najstarším hudobným projektom toho typu nielen na Slovensku, ale dokonca v strednej Európe. Tento rok sa diváci môžu tešiť na Simu Martausovú, Petra Cmorika, Martina Haricha, Dominiku Mirgovú, Ega, Hex, Roba Opatovského ale aj netradičnú spoluprácu Desmodu s Majselfom.

Moderovať budú Barbora Krajčírová, Marián Miezga, Simona Simanová, Iveta Malachovská, Martin Nikodým, Juraj Bača, Katka Brychtová, Karin Majtánová, Marcel Forgáč a Roman Pomajbo.

Pomôcť môže každý a nielen na Vianoce

Deti z Centier pre deti a rodiny a rodiny v núdzi môžete podporiť aj vy už tým, že si na Štedrý deň o 10.35 hod. na Jednotke pozriete Vianočný koncert alebo zaslaním darcovskej esemesky v tvare DMS USMEV na číslo 877. Cena jednej SMS je 2 eurá.

